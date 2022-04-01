 የፌደራል መንግሥት ከህወሓት ጋር ይደረጋል ያለው ድርድር | ኢትዮጵያ | DW | 15.06.2022

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ኢትዮጵያ

የፌደራል መንግሥት ከህወሓት ጋር ይደረጋል ያለው ድርድር

በሰሜን ኢትዮጵያ ሰላም እንዲሰፍን ከተፈለገ ሊደረግ የታቀደው ድርድር ሁሉንም ተፋላሚ ኃይሎች ያካተተ ሊሆን እንደሚገባ ተጠቁሟል፡፡ ስለቀጠለውና ምናልባትም በሰላም ሊቋጭ ይችላል ስለተባለው ጦርነት አስተያየታቸውን ያከሉት አንድ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ባለሙያ ድርድሩ እንዲሳካ እውነት ላይ ሊመሰረት ይገባዋልም ይላሉ፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:09

የፖለቲካ ተንታኝ አስተያየት

 

በሰሜን ኢትዮጵያ ከፍተኛ ውድመት እና ቀውስ ያስከተለው ጦርነት እንዲረግብ እና ሰላም እንዲሰፍን ከተፈለገ ሊደረግ የታቀደው ድርድርና ውይይት ሁሉንም ተፋላሚ ኃይሎች ያካተተ ሊሆን እንደሚገባ ተጠቁሟል፡፡ በሰሜን ኢትዮጵያ ስለቀጠለውና ምናልባትም በሰላም ሊቋጭ ይችላል ስለተባለው ጦርነት አስተያየታቸውን ያከሉት አንድ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ባለሙያ ድርድሩ እንዲሳካ እውነት ላይ ሊመሰረት ይገባዋልም ይላሉ፡፡

በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ሴኔሳ ደምሴ እንደሚሉት በዓለም ታሪክ የየትኛውም ጦርነቶች መቋጫ ሰላማዊ የሚመጣው ድርድር ነው፡፡ «በድርድር ውስጥ ህዝብ የሚፈልገውና ለተፋላሚ ኃይላትም የሚበጀው፤ ተፋላሚዎቹ በሰጥቶ መቀበል መርህ የመጀመሪያ አማራጭ ብቻ ላይ ከመቸንከር አልፎ ሁለተኛ ምርጫቸውንም መመልከት ይኖርባቸዋል» ብለዋልም፡፡ የአደራዳሪ ሚናም የማይናቅ ነው ያሉት የፖለቲካል ሳይንስ ባለሙያው፤ በአፍሪካ ህብረት ተወክለው የድርድር ሂደቱን ለማሳካት ከሚጥሩት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሌሴንጎን ኦባሳንጆ በተጨማሪ ተፋላሚ ኃይላት የድርድር ኮሚቴን ከማዋቀር ጀምሮ የድርድሩ ተሳታፊ መሆን ይኖርባቸዋል ሲሉም አስተያየታቸውን አክለዋል፡፡

በዚሁ ጉዳይ አስተያየታቸውን የሰጡን ሌላው ፖለቲከኛ የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ ምክትል ሊቀመንበር አቶ መስፍን ተስፋዬ የሚደረገውም ሆነ ሊደረግ የታቀደው ድርድር ግልጽነት ሊኖረው እንደሚገባ ነው አስተያየታቸውን የሰጡት፡፡ አቶ መስፍን «ድርድሩ ግልጽነት ይጎድለዋል፡፡ ተደራዳሪዎቹ በይፋ ኮሚቴ አዋቅረው ቅድሜ ሁኔታዎቻቸውን ማስቀመት ይኖርባቸዋል» ባይ ናቸው፡፡

 የህወሓት ሊቀመንበር ዶ/ር ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር በሚደረገው ድርድር የትግራይ ሠራዊትን ትጥቅ ማስፈታት ለድርድር አይቀርብም ሲሉ፤ የድርጅቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው በድርድሩ የትኛውም የቀድሞ የትግራይ ግዛት ከትግራይ ውጪ አይሆንም ብለዋል፡፡ በሌላ በኩል የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ዶ/ር ይልቃል ከፋለ ከሰሞኑ  ለዓመታት ምዕራብ ትግራይ በሚል ሲተዳደር የነበረው የወልቃይት መሬት ለድርድር እንደማይረብ ተናግረዋል፡፡ የሆኖ ሆኖ የፌዴራል መንግሥት ከህወሓት ጋር በስውር ተወያይቷል መባሉን ትናንት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ  አጥብቀው የተቃወሙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ፤ የድርድር ሂደቱን የሚያሳልጥ ኮሚቴ መቋቋሙን ግን በይፋ ገልጸዋል፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ለምክር ቤት መንግሥታቸው ጦርነቱን በሰላም ለማብቃት ፍላጎት እንዳለው ካሳወቁ በኋላ በህወሓት ሊቀመንበር ዶ/ር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ተፈርሞ የተሰራጨው ደብዳቤም በኬንያ መንግሥት አሸማጋይነት በሚካሄድ ድርድር ላይ ለመሳተፍ የህወሓትን ዝግጁነት ገልጿል።

ስዩም ጌቱ 

ሸዋዬ ለገሠ

ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር

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የፖለቲካ ተንታኝ አስተያየት  

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ግጭት የማቆም ውሳኔ፣ ርዳታ እና የሳውዲ ተመላሾች

ግጭት የማቆም ውሳኔ፣ ርዳታ እና የሳውዲ ተመላሾች 01.04.2022

መንግሥት ለሰብዓዊነት በሚል በሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት የማቆም ውሳኔውን ባለፈው ሳምንት ይፋ አድርጓል። የመንግሥትን መግለጫ ተከትሎም በህወሃት የሚመራው የትግራይ ክልል አስተዳደር ውሳኔውን መቀበሉን አሳውቋል። ከሁለቱም ወገን የተሰማውን ግጭት የማቆም ውሳኔ ተከትሎም በርካቶች የተለያዩ አስተያየቶችን በማኅበራዊ መገናኛ ብዙሃን አካፍለዋል።

The AU special envoy Olusegun Obasanjo in Mekelle meets with the leader of the Tigray People's Liberation Front, Debretsion Gebremichael. Titel : The AU special envoy Olusegun Obasanjo in Mekelle meets with the leader of the Tigray People's Liberation Front, Debretsion Gebremichael. The meeting took place behind closed doors. It looks like indirect negotiations have started between Tigray and Addis Ababa. UN aid chief Martin Griffiths also landed in Mekele on Sunday(07.11.2021) Author: Million DW Corri - @Privat Schlagworte: Ethiopia, Äthiopian Addis Ababa, Addis Abeba, Mekelle

የህወሃት ቃል አቀባይ ስለተጀመረው የዲፕሎማሲ ጥረት 08.11.2021

በትግራይ ክልል ላይ የተጣሉ ዕቀባዎች ከተነሱ እና  የተቋረጡ አገልግሎቶች ከተመለሱ ሕወሓት የተኩስ አቁም ለማድረግ እና ለመደራደር ፍቃደኛ መሆኑን የግንባሩ ቃል አቃባይ ጌታቸው ረዳ ገለጹ።

የጦርነት ጉሰማ፤ የጄኔራሉ መታፈንና የፍራንክፉርት ድል

የጦርነት ጉሰማ፤ የጄኔራሉ መታፈንና የፍራንክፉርት ድል 20.05.2022

በሰሜን ኢትዮጵያ ያንዣበበው የጦርነት ሥጋታ፤ የአማራ ክልል የልዩ ኃይል የቀድሞው ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀኔራል ተፈራ ማሞ ታፍኖ መሰወር እና መታሰር፤ እንዲሁም የአይንትራኅት ፍራንክፉርት የአውሮጳ ሊግ የዋንጫ ድልን በተመለከተ በማኅበራዊ የመገናኛ አውታሮች የተሰጡ አስተያየቶችን አሰባስበናል።