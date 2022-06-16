 የፌስ ቡክ መልዕክቶች ጎጂ ናቸዉ-ጥናት | ዓለም | DW | 17.06.2022

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ዓለም

የፌስ ቡክ መልዕክቶች ጎጂ ናቸዉ-ጥናት

ግሎባል ዊትነስና ፎክስ ግሎብ የተባሉ ሁለት የብሪታንያ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ኢትዮጵያዊው የመረጃ ቴክኖሎጂ ባለሙያ አቶ ዳግም አፍወርቅ በጋራ ያደረጉት ጥናት እንዳመለከተዉ በፌስ ቡክ በዘፈቀደ የሚሰራጫቸዉ ሁከት ቀስቃሽ መልዕክቶች ኢትዮጵያ ዉስጥ የሚደረጉ ግጭቶችና መፈናቆሎችን አባብሰዋል

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መልክቶቹ በተለይ በ3 ብሔሮች ላይ ያነጣጠሩ ናቸዉ።

 ግዙፉ የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴ ፌስ ቡክ ኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠሩ የጥላቻና ሁከት ቀስቃሽ መልእክቶችን ያለምንም ቁጥጥር እንደሚያሰራጭ አንድ ጥናት አረጋገጠ።ግሎባል ዊትነስና ፎክስ ግሎብ የተባሉ ሁለት የብሪታንያ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ኢትዮጵያዊው የመረጃ ቴክኖሎጂ ባለሙያ አቶ ዳግም አፍወርቅ በጋራ ያደረጉት ጥናት እንዳመለከተዉ በፌስ ቡክ በዘፈቀደ የሚሰራጫቸዉ ሁከት ቀስቃሽ  መልዕክቶች ኢትዮጵያ ዉስጥ የሚደረጉ ግጭቶችና መፈናቆሎችን አባብሰዋል።የጥላኛ ንግግሮቹና መልክቶቹ በተለይ በ3 ብሔሮች ላይ ያነጣጠሩ ናቸዉ።

ገበያዉ ንጉሴ 

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ
 

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መልክቶቹ በተለይ በ3 ብሔሮች ላይ ያነጣጠሩ ናቸዉ።  

ተዛማጅ ዘገባዎች

በጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የተሰራው የአፈር መመርመሪያ በአፈሪቃ ደረጃ ተሸላሚ ሆነ

በጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የተሰራው የአፈር መመርመሪያ በአፈሪቃ ደረጃ ተሸላሚ ሆነ 16.06.2022

ከ85 በመቶ በላይ የሚሆነው ህዝቧ በግብርና በሚተዳደርባት ኢትዮጵያ የአፈር ምርምር ጥናት የሚካሄድባቸው ማዕከላት ጥቂት መሆናቸውን መረጃዎች ያሳያሉ።ይህንን ችግር ለመፍታት ይመስላል የጅማ ዩንቨርስቲ ተማሪዎች ተንቀሳቃሽ የአፈር መመምመሪያ መሳሪያ ሰርተዋል።ይህ ቴክኖሎጅም በአፍሪቃ ደረጃ በቅርቡ ተሸላሚ ሆኗል።

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