የፌስቡክ ጥቅምና ጉዳት

ፌስቡክ ባለፈዉ ማክሰኞች የጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድን መልዕክት «ሁከትን የሚያባብስ» በሚል ከሠረዘ ወዲሕ ደግሞ መንግሥት የፌስ ቡክ ኩባንያን «የሕወሓት አጋር» በማለት ወቅሷል።
የኢትዮጵያ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከደነገገ ወዲሕ በነፃ መገናኛ ዘዴዎች በተለይም በማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ላይ ጠንካራ ቁጥጥር እና እርማጃ መዉሰዱ አይቀርም የሚለዉ አስተያየት እየተጠናከረ ነዉ። ግዙፉ የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴ ፌስቡክ ባለፈዉ ማክሰኞች የጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕመድን መልዕክት «ሁከትን የሚያባብስ» በሚል ከሠረዘ ወዲሕ ደግሞ መንግሥት የፌስቡክ ኩባንያን «የሕወሓት አጋር» በማለት ወቅሷል። አንዳድ የፌስቡክ ተጠቃሚዎችም በመገናኛ ዘዴዉ ጥቅምና ጉዳት ላይ የተለያዩ አስተያየቶችን እየሰጡ ነዉ። በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕመድ «ሕግ ማስከበር» ያሉትን ዘመቻ የዛሬ ዓመት መጀመሪያ ያወጁት በፌስ ቡክ ገፃቸዉ ነበር።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
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