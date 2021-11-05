 የፌስቡክ ጥቅምና ጉዳት | ኢትዮጵያ | DW | 05.11.2021

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ኢትዮጵያ

የፌስቡክ ጥቅምና ጉዳት

ፌስቡክ ባለፈዉ ማክሰኞች የጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድን መልዕክት «ሁከትን የሚያባብስ» በሚል ከሠረዘ ወዲሕ ደግሞ መንግሥት የፌስ ቡክ ኩባንያን «የሕወሓት አጋር» በማለት ወቅሷል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:59

የፌስቡክ ተጠቃሚዎች አስተያየት

የኢትዮጵያ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከደነገገ ወዲሕ በነፃ መገናኛ ዘዴዎች በተለይም በማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ላይ ጠንካራ ቁጥጥር እና እርማጃ መዉሰዱ አይቀርም የሚለዉ አስተያየት እየተጠናከረ ነዉ። ግዙፉ የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴ ፌስቡክ ባለፈዉ ማክሰኞች የጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕመድን መልዕክት «ሁከትን የሚያባብስ» በሚል ከሠረዘ ወዲሕ ደግሞ መንግሥት የፌስቡክ ኩባንያን «የሕወሓት አጋር» በማለት ወቅሷል። አንዳድ የፌስቡክ ተጠቃሚዎችም በመገናኛ ዘዴዉ ጥቅምና ጉዳት ላይ የተለያዩ አስተያየቶችን እየሰጡ ነዉ። በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕመድ «ሕግ ማስከበር» ያሉትን ዘመቻ የዛሬ ዓመት መጀመሪያ ያወጁት በፌስ ቡክ ገፃቸዉ ነበር።

 ሰለሞን ሙጬ

ነጋሽ መሐመድ

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የፌስቡክ ተጠቃሚዎች አስተያየት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ADDIS ABABA, ETHIOPIA - NOVEMBER 03: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - ETHIOPIAN PRIME MINISTRY OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali and his wife Zinash Tayachew take part in a memorial service for the victims of the Tigray conflict organized by the city administration, in Addis Ababa, Ethiopia, on November 3, 2021. Ethiopian Prime Ministry Office / Anadolu Agency

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፤ኢትዮጵያ ከአጎዋ መታገዷ ፤ ፌስቡክ የጠ/ሚ ዐቢይን መልዕክት መሰረዙ 05.11.2021

ስለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ድንጋጌ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አዎንታዊም አሉታዊም  አስተያየቶች ተሰጥተዋል።ዘገየ ከሚሉት አንስቶ አሁንም አልፈረደም ያሉ ምን ሊፈይድ ዓይነት አስተያየት የሰጡም አሉ። ከማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎች አመዛኙ ፌስቡክ የዐቢይን መልዕክት መሰረዙን ተቃውመዋል።

(211007) -- UNITED NATIONS, Oct. 7, 2021 (Xinhua) -- Photo taken on Oct. 6, 2021 shows a view of the Security Council meeting on Ethiopia at the UN headquarters in New York. Guterres said on Wednesday that Ethiopia has no right to expel UN staff and it is violating the international law in doing this. (Loey Felipe/UN Photo/Handout via Xinhua)

አዲስ ካቢኔ፤ ኢሬቻ፤ ፌስቡክ፤ ተ.መ.ድ. እና ኢትዮጵያ  08.10.2021

ከበዓለ ሲመት እስከ አዲስ መንግሥት ምስረታ፤ ከኢሬቻ በዓል የመንግሥት ተቃውሞ እስከ ተቃዋሚዎች በካቢኔው መግባት ተካቶበታል። የፌስቡክ አጭር መቋረጥ እና የፀጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ መወያየቱም የማኅበራዊ መገናኛ አውታሮች ቅኝት የሳምንቱ ዐበይት መነጋገሪያዎች ነበሩ።

15.09.2019, Berlin: Das Logo von Facebook auf dem gesprungenen Display eines Smartphones zeigt mit der Zahl 100 die Anzahl der ungelesenen Benachrichtigungen an. Drumherum sind die Apps der Einstellungen, Slack, Trilian, Gmail, Apple Store, Karten, Google Maps und Instagram gruppiert. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

የኢትዮጵያ የማኅበራዊ መገናኛ አውታሮች መድረክ ልማት 24.08.2021

ኢትዮጵያ በተለያዩ አገር በቀል ቋንቋዎች አገልግሎት የሚሰጡ የማኅበራዊ መገናኛ አውታሮች መድረኮችን ለማበልጸግ እየሠራች መሆኑን የአገሪቱ ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጄንሲ (INSA) ዐስታወቀ። ኢትዮጵያ ላይ አድሏዊ አሠራርን ተከትለዋል የተባሉ ዓለማቀፍ የማኅበራዊ መገናኛ አውታሮች ኩባንያዎችን ለማነጋገር እቅድ መኖሩ ተገልጧል።