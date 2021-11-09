 የፌረራል መንግስት ለትግራይ የመደበው በጀትና አንደምታው | ኢትዮጵያ | DW | 09.06.2022

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ኢትዮጵያ

የፌረራል መንግስት ለትግራይ የመደበው በጀትና አንደምታው

ይህንኑ በተመለከተ ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥያቄ የቀረበላቸው የገንዘብ ሚኒስትሩ "በጀቱን የማጽደቁ ሂደትም ሆነ አፈፃፀሙ ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓትን ተከትሎ የሚደረግ ነው" የሚል ምላሽ ሰጥተውበታል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:18

የፌረራል መንግስት ለትግራይ የመደበው በጀትና አንደምታው

የገንዘብ ሚኒስቴር ለ2015 ዓ. ም ለክልሎች ድጋፍ ከያዘው ዝርዝር የበጀት ድልድል ውስጥ ከፌዴራል መንግሥቱ ጋር ጦር የተማዘዘው ሕወሓት ለሚመራው ትግራይ ክልል 12.3 ቢሊዮን ብር መመደቡን ይፋ ማድረጉን ይታወሳል።

በሁለቱ አካላት መካከል ግንጽ ድርድርም ይሁን ስምምነት መደረሱ ባልተገለፀበትና ሕወሓት ጦርነት ሊጀምር እንደሚችል እየገለፀ ባለበት ወቅት ይህ ይፋ መሆኑ "ድርድር ወይም ውይይት የመጀመሩ ማሳያ" መሆኑን አንድ የምጣኔ ሃብት ባለሙያ ተናግረዋል።
ለዚህ እንደማሳያ የምዕራቡ ዓለም አገራት እና መገናኛ ብዙኃኖቻቸው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢትዮዮጵያን በተመለከተ እያራመዱት ነው ያሉትን የተለሳለሰ አቋም ገልፀዋል።

ይህንኑ በተመለከተ ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥያቄ የቀረበላቸው የገንዘብ ሚኒስትሩ "በጀቱን የማጽደቁ ሂደትም ሆነ አፈፃፀሙ ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓትን ተከትሎ የሚደረግ ነው" የሚል ምላሽ ሰጥተውበታል።በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን ለDW የሰጡት የምጣኔ ሃብት ባለሙያ ሁለቱ ወገኖች ስምምነት ላይ ሳይደርሱ ቀርተው ለትግራይ የተመደበው በጀት ካልተለቀቀ ገንዘቡን የፌዴራሉ መንግሥት ላለበትን የበጀት ጉድለት ሊያውለው እንደሚችል አብራርተዋል።

ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
 

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