የመስሚያ ድጋፍረቡዕ፣ ጥር 29 2016
በዓለማችን 466 ሚልዮን ሙሉ በሙሉ መስማት የተሳናቸው ወገኖች እንደሚኖሩ የዓለም ጤና ድርጅት ያወጣው መረጃ ያመላክታል። ከነዚህም 34 ሚልዮኑ ሕጻናት ሲሆኑ በኑሮ አቅማቸውም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው እንደሆኑ መረጃው ያብራራል።
በኢትዮጵያም ወደ አምስት ሚልዮን የሚሆኑ መስማት የተሳናቸው ወገኖች እንደሚኖሩ ይገመታል። እነዚህ መስማት የተሳናቸው ወገኖች ከዋጋው ውድነትና አቅርቦት አንጻር የመስሚያ ቴክኖሎጂ ድጋፍ የሚያገኙበትን ዕድል የጠበበ እንደሆነ ይታወቃል። አሁን በሥራ ላይ የሚገኘው በጆሮ ውስጥ የሚሰካና ድምጽን ከፍ በማድረግ የሚሰራ የመስሚያ መሳሪያ ከዋጋ አንጻርም ለሁሉም ተደራሽ እንዳልሆነ ባለሙያዎች ይናገራሉ።
የዛሬው እንግዳችን ከዚህ ቀደም ማየት ለተሳናቸው ወገኖች ተናጋሪ መሪ ብትር በመስራት የሚታወቁት የፈጠራ ባለቤት ኤሌክትሪካል ኢንጅነር አንተነህ ታዮ ናቸው። በመንጋጋ ወይም በጥርስ ተገጥሞ መስማት የሚያስችል ቴክኖሎጂ ፈጠራ ባለቤት።
«ቀደም ሲል ማየት ለተሳናቸው በሠራሁት የሚናገር ብትር ነው የምታወቀው። አሁን ደግሞ መስማት ለተሳናቸው የመስሚያ ድጋፍ ሰጪ መሳሪያ ነው የሠራሁት። የድምፅ እርግብግቢቶች ወደ ውስጠኛው የጆሮ ክፍል እንዲደርስ በማድረግ እንዲሰሙ የሚያግዝ ቴክኖሎጂ ነው። ትንሽዬ እንደእስክሪብቶ አይነት ነገር ሆና መስማት በምትፈልግበት ጊዜ በጥርስርህ ትነክሳታለህ። በመንጋጋ በኩል የድምፅ እርግብግቢቱ ወደ ውስጠኛው የጆሮ ክፍል እንዲደርስ በማድረግ የሚሠራ ነው።»
አሁን ለውጤት ያበቁት የመስሚያ ድጋፍ ማሽን በጥርስ የሚነከስ ሲሆን በቅርቡ ምቾት በሚሰጥ መልኩ በቋሚነት ጥርስ ላይ በሚተከል መልኩ እንደሚያዘጋጁት የፈጠራው ባለቤት ኢንጅነር አንተነህ ገልጸውልናል። ለመሆኑ በምን አይነት የጆሮ ጉዳት ደረጃ ላይ ያሉት ናቸው በመሳሪያው እገዛ መስማት የሚችሉት?ቴክኖሎጂው ያለበት ደረጃስ ከምን ላይ ይሆን? ለሚለው ጥያቄያችን ተከታዩን ማብራሪያ ሰጥተዋል።
«እንደ የጆሮ ታምቡር የመቀድና ሌሎች ምክንያቶች የመስማት ችግር ያለባቸው ወገኖች በዚህ ማሽን እገዛ መስማት ይችላሉ። ዋናው ጉዳይ በውስጠኛው የጆሮአችን ክፍል የሚገኘው ኦዲታሪ ነርቭ የተባለው ክፍል ላይ ጉዳት ካልደረሰ ነው መስማት የሚችሉት። ይህ ቴክኖሎጂ በሙከራም አረጋግጠን የማሳያ ምርት ደረጃ ላይ እንገኛለን።»
በውስጠኛው የጆሯችን ክፍል የሚገኙ ከፍተኛ፣ መካከለኛና ዝቅተኛ የድምፅ ሞገድ እርግብግቢቶችን የሚፈጥሩ ስስ ፀጉር መሰል የጆሯችን ክፍሎች በጆሮ በሚፈጠሩ የተለያዩ እክሎች ምክንያት መርገብገብ ሳይችሉ ሲቀሩ ጆሯችን መስማት እንደማይችል ያብራሩት ኢንጅነር አንተነህ ቴክኖሎጂው ይህን ክፍተት በመሙላት ሙሉውን የንግግር ድምፆች መስማት እንዲችሉ እንደሚያደርግ ነው ያብራሩት።
ይህ አሁን የተፈጠረው አዲስ ቴክኖሎጂ ከዚህ ቀደም ሥራ ላይ ከዋሉት ድምፅን ወደ ከፍተኛ ሞገድ በመቀየር እንዲሰማ ከሚያደርጉና በጆሮ ውስጥ ከሚሰኩ ማሽኖች በንጽጽር ሲታይም የተሻለ እንደሆነ ያስረዳሉ። አሁንበስራ ላይ ያለው የመስሚያ ድጋፍ ማሽን ጆሮ ላይ የሚሰካና ለረዥም ጊዜ የሚቀመጥ በመሆኑ የጆሮ ምርቀዛ ሊያስከትል የሚችል ሲሆን ይህ አዲሱ ቴክኖሎጂ ግን ከዚህ የጸዳ እንደሆነ ያብራራሉ።
የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ እንደሚያመላክተው ኢትዮጵያን ጨምሮ በዓለማችን ካሉ መስማት የተሳናቸው ወገኖች በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ናቸው። ታድያ ይህ አዲስ ወደ ምርት እየተቃረበ ያለው የፈጠራ ውጤት ለገበያ ሲቀርብም ኪስ የማይጎዳ እንደሚሆን ኢንጅነር አንተነህን ገልጸውልናል። አከሉ፤ በፈጠራ ውጤት ከምታገኘው ትርፍ በላይ ሰዎች ያንተን የፈጠራ ውጤትን ተጠቅመው የተሻለ የአኗኗር አቅም ሲፈጥሩ ማየት ከፍተኛ የሙያ እርካታ እንዲሰማህ ያደርጋል በማለት።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ሸዋዬ ለገሠ