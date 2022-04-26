 የፈረንሳይ ምርጫ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 26.04.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

የፈረንሳይ ምርጫ

ፈረንሳይ በዕለተ እሁድ ባካሔድችው ምርጫ በሥልጣን ላይ የሚገኙት ኤማኑዌል ማክሮ ለተጨማሪ አምስት አመታት በፕሬዝደንትነት ሪፐብሊኩን እንዲመሩ ወስናለች። ከትላንት በስቲያ እሁድ በተካሔደው ምርጫ ከተሰጡ ድምጾች 58.5 በመቶውን ኤማኑዌል ማክሮ አግኝተዋል። ለሁለተኛ ጊዜ ከማክሮ ጋር ለምርጫ የቀረቡት ማሪን ለ ፔን ያገኙት ድምጽ 41.5 በመቶ ነው።

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የፈረንሳይ ምርጫ

ፈረንሳይ በዕለተ እሁድ ባካሔድችው ምርጫ በሥልጣን ላይ የሚገኙት ኤማኑዌል ማክሮ ለተጨማሪ አምስት አመታት በፕሬዝደንትነት ሪፐብሊኩን እንዲመሩ ወስናለች። ከትላንት በስቲያ እሁድ በተካሔደው ምርጫ ከተሰጡ ድምጾች 58 ነጥብ 5 በመቶውን ኤማኑዌል ማክሮ አግኝተዋል። ለሁለተኛ ጊዜ ከማክሮ ጋር ለምርጫ የቀረቡት ማሪን ለ ፔን ያገኙት ድምጽ 41 ነጥብ አምስት በመቶ ነው። ማክሮ ባለፉት 20 አመታት የፈረንሳይ የምርጫ ታሪክ ለሁለተኛ ጊዜ የተመረጡ የመጀመሪያው ፕሬዝደንት ሆነዋል።

ሐይማኖት ጥሩነሕ 
እሸቴ በቀለ
አዜብ ታደሰ
 

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የፈረንሳይ ምርጫ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

French President Emmanuel Macron and French first lady Brigitte Macron celebrate with supporters in Paris, France, Sunday, April 24, 2022. Polling agencies projected that French President Emmanuel Macron comfortably won reelection Sunday in the presidential runoff, offering French voters and the European Union the reassurance of leadership stability in the bloc's only nuclear-armed power as the continent grapples with Russia's invasion of Ukraine. (AP Photo/Christophe Ena)

የሚያዝያ 18 ቀን 2014 የዜና መጽሔት 26.04.2022

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የፈረንሳይ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሂደትና ውጤት 12.04.2022

ኢማኑኤል ማክሮና ማሪ ለፔን ለሁለተኛ ጊዜ የሚፎካከሩበት የዘንድሮው የፈረንሳይ ምርጫ ውጡት አጓጉቷል። በቅርብ ዓመታት የፈረንሳይ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫዎች ታሪክ፣ ስልጣን ላይ የነበረ መሪ ደግሞ የተመረጠበት አጋጣሚ አልነበረም። ማክሮ ግን ይህ እድል ይገጥማቸዋል ተብሎ ላይታሰብ ይችላል። የአውሮጳ ኅብረት ማሪን ለፔን እንዲመረጡ አይፈልግም።

ማክሮ ወይም ሎ ፔን?

ማክሮ ወይም ሎ ፔን? 23.04.2022

ፈረንሳያውያን በነገው ዕለት ፕሬዚዳንታቸውን ለመምረጥ ድምፅ ይሰጣሉ። እነሱም በቀጥታ የሚመርጡት ተፎካካሪ እጩ ከ50 በመቶ በላይ ድምፅ ማምጣት ይጠበቅበታል። ላለፉት አምስት አመታት ሀገሪቱን የመሩት ኢማኑኤል ማክሮ በተለያዩ ሀገራዊ እና ዓለም አቀፋዊ ቀውሶች ምክንያት ያልተረጋጋ የስልጣን ዘመን እንደነበራቸው ይነገራል።