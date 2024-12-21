የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮ የአዲስ አበባ ጉብኝት አንድምታ

የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮ የአዲስ አበባ ጉብኝት አንድምታቅዳሜ፣ ታኅሣሥ 12 2017
ማስታወቂያ
የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ዛሬ ከሰዓት በኋላ አዲስ አበባ ገብተዋል። ፕሬዚዳንቱ በመንግስታቸው ድጋፍ ዕድሳት የተደረገለትን ብሄራዊ ቤተ መንግስት ያስመርቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። ፈረንሳይ አብዛኛውን የምዕራብ አፍሪቃ ተደማችነቷን እና የጦር ሰፈሮቿን ካጣች በኋላ በምስራቅ አፍሪቃ የነበረውን ግንኙነቷን ለማጠናከር ያለመች መስሏል።
ማክሮን ወደ አዲስ አበባ ከማቅናታቸው በፊት በጂቡቲ የሚገኘውን የፈረንሳይ የጦር ሰፈር የጎበኙ ሲሆን ከጂቡቲው ፕሬዚዳንት ኢስማኤል ጊሌ ጋርም ተነጋግረዋል። ማክሮን ከአምስት ዓመታት በኋላ ወደ አዲስ አበባ ሲመለሱ ሀገራቸው በኢትዮጵያ በተለይ በቅርስ ጥበቃ ረገድ ያደረገችውን ድጋፍ ይመለከታሉ ተብሏል። በመዲናዋ አዲስ አበባም ከቤተመንግስት በተጨማሪ ሌሎች አካባቢዎችን እንደሚጎበኙ ይጠበቃል።
ኃይማኖት ጥሩነህ
ታምራት ዲንሳ