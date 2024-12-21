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የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮ የአዲስ አበባ ጉብኝት አንድምታ

ቅዳሜ፣ ታኅሣሥ 12 2017

ፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ዛሬ ከሰዓት በኋላ አዲስ አበባ ገብተዋል። ፕሬዚዳንቱ በመንግስታቸው ድጋፍ ዕድሳት የተደረገለትን ብሄራዊ ቤተ መንግስት ያስመርቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። ፈረንሳይ አብዛኛውን የምዕራብ አፍሪቃ ተደማችነቷን እና የጦር ሰፈሮቿን ካጣች በኋላ በምስራቅ አፍሪቃ የነበረውን ግንኙነቷን ለማጠናከር ያለመች መስሏል።

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ምስል Ludovic Marin/REUTERS

የፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን የአዲስ አበባ ጉብኝት እና አንድምታው

የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ዛሬ ከሰዓት በኋላ አዲስ አበባ ገብተዋል። ፕሬዚዳንቱ በመንግስታቸው ድጋፍ ዕድሳት የተደረገለትን ብሄራዊ ቤተ መንግስት ያስመርቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። ፈረንሳይ አብዛኛውን የምዕራብ አፍሪቃ ተደማችነቷን እና የጦር ሰፈሮቿን ካጣች በኋላ በምስራቅ አፍሪቃ የነበረውን ግንኙነቷን ለማጠናከር ያለመች መስሏል።

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ማክሮን ወደ አዲስ አበባ ከማቅናታቸው በፊት በጂቡቲ የሚገኘውን የፈረንሳይ የጦር ሰፈር የጎበኙ ሲሆን ከጂቡቲው ፕሬዚዳንት ኢስማኤል ጊሌ ጋርም ተነጋግረዋል። ማክሮን ከአምስት ዓመታት በኋላ ወደ አዲስ አበባ ሲመለሱ ሀገራቸው በኢትዮጵያ በተለይ በቅርስ  ጥበቃ ረገድ ያደረገችውን ድጋፍ ይመለከታሉ ተብሏል። በመዲናዋ አዲስ አበባም ከቤተመንግስት በተጨማሪ ሌሎች አካባቢዎችን እንደሚጎበኙ ይጠበቃል።

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