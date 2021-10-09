የፀጥታው ምክር ቤት ዳግም በኢትዮጵያ ጉዳይ

በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም የአፍሪቃ ኅብረት የሚያደርገውን የሠላም ጥረት እንደሚደግፍ የፀጥታው ምክር ቤት ዐስታወቀ። የተመድ የፀጥታው ምክር ቤት ትናንት በኢትዮጵያ ጉዳይ ባደረገው ስብሰባ የአፍሪቃ ኅብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ባደረጉት ንግግር፦ ለሰላማዊ መፍትኄ ያለው ጊዜ እየጠበበ መምጣቱን አሳስበዋል።
በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም የአፍሪቃ ኅብረት የሚያደርገውን የሠላም ጥረት እንደሚደግፍ የፀጥታው ምክር ቤት ዐስታወቀ። የተመድ የፀጥታው ምክር ቤት ትናንት በኢትዮጵያ ጉዳይ ባደረገው ስብሰባ የአፍሪቃ ኅብረት የአፍሪቃ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ባደረጉት ንግግር፦ ለሰላማዊ መፍትኄ ያለው ጊዜ እየጠበበ መምጣቱን አሳስበዋል። በምክር ቤቱ የኢትዮጵያ ተወካይ አምባሳደር ታዬ አጽቀስላሴ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ለፖለቲካዊ ውይይት የሚደረጉ ጥረቶችን እንደምታከብር አመልክተዋል። ለአንድ ወገን ያደላ ያሉትን የምዕራቡ ዓለም ፖለቲከኞች፤ ዓለም አቀፍ ተቋማት እና የመገናኛ አውታሮች ተግባርንም፦ «ሕገወጥ ብቻ ሳይሆን ከሥነ ምግባር ያፈነገጠ» ሲሉ ኮንነውታል። «ለምክር ቤቱ አባላት ላረጋግጥላችሁ የምሻው ሀገሬ ጥንትም በዚያ ሁሉ ባላንጣ ፊት እንዳሸነፈችው ሁሉ ታሸንፋለች» ሲሉም ንግግራቸውን ቋጭተዋል።
ታሪኩ ኃይሉ
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አዜብ ታደሰ