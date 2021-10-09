 የፀጥታው ምክር ቤት ዳግም በኢትዮጵያ ጉዳይ | ዓለም | DW | 09.11.2021

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ዓለም

የፀጥታው ምክር ቤት ዳግም በኢትዮጵያ ጉዳይ

በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም የአፍሪቃ ኅብረት የሚያደርገውን የሠላም ጥረት እንደሚደግፍ የፀጥታው ምክር ቤት ዐስታወቀ። የተመድ የፀጥታው ምክር ቤት ትናንት በኢትዮጵያ ጉዳይ ባደረገው ስብሰባ የአፍሪቃ ኅብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ባደረጉት ንግግር፦ ለሰላማዊ መፍትኄ ያለው ጊዜ እየጠበበ መምጣቱን አሳስበዋል።

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«ሕገወጥ ብቻ ሳይሆን ከሥነ ምግባር ያፈነገጠ»

በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም የአፍሪቃ ኅብረት የሚያደርገውን የሠላም ጥረት እንደሚደግፍ የፀጥታው ምክር ቤት ዐስታወቀ። የተመድ የፀጥታው ምክር ቤት ትናንት በኢትዮጵያ ጉዳይ ባደረገው ስብሰባ  የአፍሪቃ ኅብረት የአፍሪቃ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ባደረጉት ንግግር፦ ለሰላማዊ መፍትኄ ያለው ጊዜ እየጠበበ መምጣቱን አሳስበዋል። በምክር ቤቱ የኢትዮጵያ ተወካይ አምባሳደር ታዬ  አጽቀስላሴ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ለፖለቲካዊ ውይይት የሚደረጉ ጥረቶችን እንደምታከብር አመልክተዋል። ለአንድ ወገን ያደላ ያሉትን የምዕራቡ ዓለም ፖለቲከኞች፤ ዓለም አቀፍ ተቋማት እና የመገናኛ አውታሮች ተግባርንም፦ «ሕገወጥ ብቻ ሳይሆን ከሥነ ምግባር ያፈነገጠ» ሲሉ ኮንነውታል።  «ለምክር ቤቱ አባላት ላረጋግጥላችሁ የምሻው ሀገሬ ጥንትም በዚያ ሁሉ ባላንጣ ፊት እንዳሸነፈችው ሁሉ  ታሸንፋለች» ሲሉም ንግግራቸውን ቋጭተዋል። 

ታሪኩ ኃይሉ 

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አዜብ ታደሰ

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«ሕገወጥ ብቻ ሳይሆን ከሥነ ምግባር ያፈነገጠ»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

(211007) -- UNITED NATIONS, Oct. 7, 2021 (Xinhua) -- Photo taken on Oct. 6, 2021 shows a view of the Security Council meeting on Ethiopia at the UN headquarters in New York. Guterres said on Wednesday that Ethiopia has no right to expel UN staff and it is violating the international law in doing this. (Loey Felipe/UN Photo/Handout via Xinhua)

የፀጥታው ምክር ቤት ዳግም ስለ ኢትዮጵያ 09.10.2021

የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያ ባባረረቻቸው የመንግሥታቱ ድርጅት ሠራተኞች ጉዳይ ላይ ረቡዕ በአስቸኳይ ተሰብስቧል። ዓለም አቀፍ ድርጅቱ በኢትዮጵያ ጉዳይ ከአንድ ሳምንት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ለመምከር ሲሰሰበሰብ ሁለተኛው ነው። በስብሰባዎቹ የፀጥታው ምክር ቤት የተከፋፈለ ሐሳብ ተንጸባርቆበታል።

Martin Griffiths, United Nations Special Envoy for Yemen speaks during an interview with Reuters in Glion, Switzerland, September 27, 2020. REUTERS/Denis Balibouse

የማርቲን ግሪፊትስ የኢትዮጵያ ጉብኝት ውጤት 09.11.2021

ለአንድ ዓመት በዘለቀው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት ለርዳታ ለተዳረጉ ሰባት ሚሊየን ዜጎች አስቸኳይ ድጋፍ ማድረግ እንዲቻል እንቅፋቶች እንዲወገዱ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት (ተመድ) የሰብዓዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ጠየቀ።

ENDF one year memorial at Addis Abeba city municipality, Addis Abeba, Ethioopia, 03.11.2021 Author/ Foto by Author Seyoum Getu, 03.11.2021

ዜና፣ጥቅምት 24፣2014 03.11.2021