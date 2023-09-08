የጳጉሜ ቀናት ስያሜ ፤ የአዲስ ዓመት ዋዜማ የሙዚቃ ድግስ እና የገጠመው ተግዳሮት

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አሁን አሁን ጳጉሜ በመጣች ቁጥር መንግስት ለእያንዳንዱ ቀን ስም እየሰየመ በየዕለቱ የተለያዩ ተግባራት ሲከወኑበት ይታያል። ስያሜውን እና በየዕለቱ የሚከወኑ ተግባራቱን በበጎ አልያም በነቀፌታ ሃሳባቸውን የገለጹ ሰዎች በርካታ ናቸው ። የፊታችን የአዲስ ዓመት የዋዜማ የሙዚቃ ድግስ በአንድ የውጭ ተጋባዥ ሙዘቀኛ ምክንያት ድግሱ ችግር ገጥሞታል።
ያሳለፍነው 2015 ዓ/ም አሮጌ ተብሎ አዲሱን 2016 ዓ/ም ልንቀበል በጣት የሚቆጠሩ ቀናት ብቻ ቀርተውናል። ዛሬ ጳጉሜ ሶስት ቀንን አገባደን አራተኛውን ልንቀበል ጥቂት ሰዓታት ብቻ ቀርተውናል። አሮጌውን ዓመት ተሰናብተን በምንወጣበት በመጨረሻው ሳምንት በማህበራዊ የመገናኛ ዜዴዎች ትኩረት የሳቡ ጉዳዮችን ይዘን ቀርበናል።
በሳምንቱ በማሕበራዊ የመገናኛ ዘዴዎች ትኩረት አግኝቶ በርካቶች የተለያዩ አስተያየቶችን ካጋሩባቸው ርዕሰ ጉዳዮች መካከል ወርሃ ጳጉሜ አንዷ ናት ። አሁን አሁን ጳጉሜ በመጣች ቁጥር መንግስት ለእያንዳንዱ ቀን ስም እየሰየመ በየዕለቱ የተለያዩ ተግባራት ሲከወኑበት ይታያል። ስያሜውን እና በየዕለቱ የሚከወኑ ተግባራቱን በበጎ አልያም በነቀፌታ ሃሳባቸውን የገለጹ ሰዎች በርካታ ናቸው ። ጳጉሜ 1 የአገልጋይነት ቀን ጳጉሜ 2 የመስዋዕትነት ቀን እያለ በሚቀጥለው ቀናቱ ስያሜ በተለይ በሁለቱ የጳጉሜ ቀናት አስተያየት ስጭዎች ምን ብለው ይሆን ፤ ለአፍታ እንመልከት። «ሰው እንደሁ መረጃ ፈልፍሎ ማግኘቱ አይቀርም»
ዴዬሞ ተገኝ የተባሉ አስተያየት ሰጭ በፌስ ቡክ ባሰፈሩት አስተያየት ጳጉሜ ግን ታድላ ይላሉ። ጳጉሜ ግን ታድላ «ለምንድር ነው አገልጋይነት ዓመቱን ሙሉ ክብር የማይሆነው? ጷጉሜ ግን ታድላ! ምነው ሌሎች ወሮችም እንደ ጷጉሜ ለህዝብ ቢውሉ! ከመስከረም እስከ ነሐሴ ያላችሁ አስራ ሁለታችሁም መብታችሁን በሠላማዊ ሰልፍም ቢሆን አስከብሩ እንጂ። ትንሿ ወር እንዲህ በመንግስት ባለሥልጣን እና በሁሉም ሚዲያ ስትወደስ እናንተ ምንም አይሰማችሁም? በእኔ እይታ እናንተ ተንቃችኋል፥ ተዋርዳችኋል። የመንግስት ባለስልጣናት(ካድሬ እና ካቢኔ) አገልጋይነት ጷጉሜ ላይ ብቻ ሳይሆን አመቱን ሙሉ ክብር እንዲሆን ሥሩ። አገልጋይነት በዘመቻ ይደብራል።» በማለት ትችት አዘል አስተያየታቸውን አስፍረዋል።
«ትንሿ ወር እንዲህ በመንግስት ባለሥልጣን እና በሁሉም ሚዲያ ስትወደስ እናንተ ምንም አይሰማችሁም? በእኔ እይታ እናንተ ተንቃችኋል፥ ተዋርዳችኋል። የመንግስት ባለስልጣናት(ካድሬ እና ካቢኔ) አገልጋይነት ጷጉሜ ላይ ብቻ ሳይሆን አመቱን ሙሉ ክብር እንዲሆን ሥሩ። አገልጋይነት በዘመቻ ይደብራል።» የሚል አስተያየት ሰፍሯል
ፈንታሁን አወቀ በተመሳሳይ ባሰፈሩት ትችት አዘል «365 ቀን በሙሉ ያለእጅ መንሻ መገልገል አይቻለም በኢትዮጵያ። ነገሩማ ዶሮን ሲያታሉላት በመጫኛ ጣሏት ነው ተረቱ።» ብለዋል።
ጀመረ ቆጭቶ አያኖ የተባሉ አስተያየት ሰጭ በበኩላቸው « በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ብቻ ሳይሆን ቅን አገልጋይነት በሁሉም ዘርፍ፣ በሁሉም ቀናትና ሰዓታት ይሁን። ከመንግሥት መ/ቤት በተጨማሪ የንግድ፣ የትራንስፖርትና የሕክምና አገልግሎቶች ቅንነትና ለሌላ መኖርን የሚጠይቁ ወሳኝ ዘርፎች ናቸው። ከራስ ወዳድነት በፀዳ መልኩ ሁላችንም በቅንነት እናገልግል። » የሚል አስተያየት አስፍረዋል። የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ዳፋ
ለሹሩን አሱ ወዳጅ የተባሉ ሰው በፌስ ቡክ ባሰፈሩት አስተያየት «ግርግር፥ ኳኳታ፥ ወሬ፥ አስመሳይነትና አደርባይነት፥ ከዚያም ፎቶግራፍ ገጭ፥ የቴሌቪዥን መስኮት ላይ ጉብ፥ የአገልግሎት ቀን፡ የመስዋዕትነት ቀን፡ ምናምን፥ የጨነቀ ዕለት! ይሄ ህዝብ ግን ስንቱን ቻለ?» በማለት ጠይቀዋል።
ሙሉቀን ደርቤ በበኩላቸው የአገልግሎት ቀን ተብሎ በተሰየመው ጳጉሜ አንድ ቀን የተሸለሙትን መምህራን አስመልክተው ባሰፈሩት አስተያየት መርሐ ግብሩን ያዘጋጁት ሊመሠገኑ ይገባል፤ ብለዋል።ዕውቅናና ሽልማት የተሰጣቸው መምህራንም ሽልማቱ ይገባቸዋል። የሁሉ ዓይንና አዕምሮ በመሆናቸው ደግመው ደጋግመው ሊታወሱና ሊሸለሙ ይገባቸዋል።» ብለዋል።
የአገልግሎት ቀን ተብሎ በተሰየመው ጳጉሜ አንድ ቀን የተሸለሙትን መምህራን አስመልክተው ባሰፈሩት አስተያየት መርሐ ግብሩን ያዘጋጁት ሊመሠገኑ ይገባል፤ ብለዋል።ዕውቅናና ሽልማት የተሰጣቸው መምህራንም ሽልማቱ ይገባቸዋል። የሁሉ ዓይንና አዕምሮ በመሆናቸው ደግመው ደጋግመው ሊታወሱና ሊሸለሙ ይገባቸዋል።» ብለዋል።
ህሊና ፈረደ የተባሉ አስተያየት ሰጭ ግን ከቀደሙት አስተያየት ሰጭ በተቃራኒው የሆነ ሃሳብ አስፍረዋል። «የአገልጋዮችን አንገት እያነቁ ስለ አገልግሎት ማውራት አይከብድም? በቅንነት የሚያገለግሉትን ከእናንተ ሰውሮና ጠብቆ ያቆይልን» ብለዋል።
ሁሴንገዳከኦሮሚያ በሚል ስም በሰፈረ አስተያየት ሰጭ ደግሞ «አገልጋይነት በየትኛውም መመዘኛ የተቀደሰ የፍቅር የአብሮነት የመተሳሰብ የመተጋገዝ የመከባበር መገለጫም ነው አገልግሎት ካለ አገልገይና ተገልጋይ አለ ሶስቱም መነጣጠል አይችሉም አንዱን ጥሎ ሌላው አንጠልጥሎ መጓዝ አይቻልም። ህዝባዊ ተቀባይነት ተወዳጅነት ክብርና ሞሰስ የሚገኘው በአገልጋይነታችን ጥረት ቅልጥፍና ሃቀኝነት ታዛዥነት አክባሪነትና ትክክለኝነት ይወሰናል» ሲሉ ሃሳባቸውን አጋርተዋል ። ጌታ ረድቶኝ በሚል የፌስ ቡክ ስም በሰፈረ አስተያየት ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ስንወጣ እንዲህ ይላል። ሃሳቡ ትናንት ሐሙስ ጳጉሜ ሁለት ቀን የተሰየመውን የመስዋዕት ቀን አስመልክቶ የተሰጠ አስተያየት ነው።
«ይሄንን መልዕክተን የሚያይ የመንግስት አካላት በእውነት የሀገራችሁ የጀግና ቀን የሚታከብሩ ከልባችሁ ከሆነ ጀግናው መከላከያ ሰራዊት ሳይሞትም ሆነ ከሞተም ለቤተሰቡ መጀመሪያ እሱ በሕይወት እያለም ከሞተ በሃላ በምታደርጉት የኑሮ ለውጥን በተከተለ እርዳታ መሆን አለበት ።ካለበለዚያ ይሄን ያላደረገ የመንግስትም ሆነ ባለሀብት ሀገር ሻጪ ፣ ግብዝ ፣ ቀረጥ ሠብሣቢ እንጂ ለሀገርና ለጀግና አሳቢ አይደለም። ምክንያቱም የስንቱ ጀግና ቤተሰብ መንገድላይ ወድቆ እየለመነ ስለሆነ ዞር ብሎ የሚያይ መንግስትና ወገን ያጣ የሰራዊት ቤተሰብ አለ» ብለዋል።
አንድ አስተያየት ሰጭ «ይሄንን መልዕክተን የሚያይ የመንግስት አካላት በእውነት የሀገራችሁ የጀግና ቀን የሚታከብሩ ከልባችሁ ከሆነ ጀግናው መከላከያ ሰራዊት ሳይሞትም ሆነ ከሞተም ለቤተሰቡ መጀመሪያ እሱ በሕይወት እያለም ከሞተ በሃላ በምታደርጉት የኑሮ ለውጥን በተከተለ እርዳታ መሆን አለበት ።» ብለዋል
አዲስ ዓመት በመጣ ቁጥር በተለይ ከዋዜማው ጀምሮ የተለያዩ ስነስረዓቶች ይከወናሉ። ከዚህ ሁሉ ከፍ ብሎ የሚታየው ግን በትልቁ የሸራተን አዲስ ሆቴል አዲስ ዓመትን የመቀበል የሙዚቃ ድግስ እና ርችት ማብራት ስነስረዓት ከዓመታት በፊት ጀምሮ የተለመደ ሆኗል። ነገር ግን የፊታችን የአዲስ ዓመት የዋዜማ የሙዚቃ ድግስ በአንድ የውጭ ተጋባዥ ሙዘቀኛ ምክንያት ድግሱ ችግር ገጥሞታል። አንግፋ ኢትዮጵያውያን የሙዚቃ ሰዎችን ጨምሮ ስፖንሰር አድራጊዎች ከድግሱ ራሳቸውን ስለማግለላቸው በስፋት ተወርቷል። ። የሸራተን ሆቴልም ከድምጻዊ ጋር ውሉን ማቋረጡ ሲገለጽ በድምጻዊው ላይ ለተቀሰቀሰው ተቃውሞ በምክንያትነት የቀረበው ደግሞ ኃይማኖታዊ ይዘትም ያለው ይመስላል ። የናይጄሪያዊ አንጋፋ ሙዘቀኛ ዲቫይን ኢኮቦር በድግሱ ላይ መጋበዝ ደግሞ በዋነናነት ለተቃውሞ በር መክፈቱ ተነግሯል። ሙዚቀኛው በኢትዮጵያውያኑ ተቃውሞ የገጠመው በአለባበሱ እና በሙዚቃ የቪዲዮ ሰራዎቹ ላይ የሚታዩ ትዕይንቶች «ክርስቲያናዊ አይደሉም » የሚል ምክንያት ቀርቦባቸዋል። በዚህም በርካቶች ሃሳባቸውን በማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎች ላይ ሲያጋሩም ተመልክተናል።የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት
በሙዚቃ ድግሱ ላይ ለመታደም ውል ይዘው ከነበሩ ሙዚቀኞች አንዷ አንግፋዋ ሙዚቀኛ ኩኩ ሰብስቤ ናት። ኩኩ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ገጾች ላይ ባስተላለፈች መልዕክት «ጳጉሜ 6 በሸራተን አዲስ ለአዲስ ዓመት ዋዜማ የሙዚቃ ስራዬን ለማቅረብ ተፈራርሜ የተዘጋጀሁ ቢሆንም ይህን ስራ በመሰረዜ የሚያስከፍለኝ ዋጋ ቢኖርም ከሁሉም በላይ በቃሏ የምመራላት ቤተክርስትያን ሀይማኖት አባቶቼን ትዕዛዝ በመቀበል የማቀርበውን የሙዚቃ ስራ ሰርዤአለሁ !» ብላለች ።
አሹ የልደታ ልጅ በሚል ስም በሰፈረ የፌስ ቡክ አስተያየት የሙዚቃ ድግሱን መዘጋጀት በተመለከተ ባሰፈሩት አስተያየት «ወገን እያለቀ ጭፈራና ዳንኪራ ማዘጋጀት እዉነት ለኢትዮጵያ ህዝብ ያላቸዉን ንቀት ያሳያል በጣም ያሳዝናል» ሲሉ ሳሚ ገሰሰ የተባሉ አስተያየት ሰጭ ደግሞ የትኛው ህዝብ በዚህን ጊዜ ስለ ሙዚቃና ዳንኪራ ያስባል ? ብለዋል።
የፊታችን የአዲስ ዓመት የዋዜማ የሙዚቃ ድግስ በአንድ የውጭ ተጋባዥ ሙዘቀኛ ምክንያት ድግሱ ችግር ገጥሞታል። አንግፋ ኢትዮጵያውያን የሙዚቃ ሰዎችን ጨምሮ ስፖንሰር አድራጊዎች ከድግሱ ራሳቸውን ስለማግለላቸው በስፋት ተወርቷል።
በእርሱ ፈቃድ ይሁን በሚል ስም በሰፈረ አስተያየት ደግሞ ናይጄሪያዊው ዘፋኝ ይመጣል መባሉን በማስመልከት «እዛው ይዝፈን እዚህ እንዳይመጣብን » ብለዋል።
ሄኒ ታምራት የተባሉ አስተያየት ሰጭ በበኩላቸው የሃገራችን ዘፋኞች ለማን ነዉ የሚዘፍኑት የዉጭ ሃገር ዘፋኞችስ ለማን ነዉ የሚዘፍኑት? » ብለዋል።
ጄዲ ጌታሁን የተባሉ አስተያየት ሰጭ «ዶሮን ሲያታልሏት »አሉና «እኝ'ኮ ቤት ኪራይ ጨመረብን ብለን በብስጭት የምንጨፍር ድንቅ ህዝብ ነን! በቃ የጨፈረ ሁሉ የደላው አይደለም። በቃ ተዉን በተመስጦ ነው አዲሱን አመት ለመቀበል የተዘጋጀነው!» ብለዋል። የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት
ሃና ነጋሽ በበኩላቸው በፌስ ቡክ ባሰፈሩት አስተያየት «ከሌሎች አለምስ የሚመጡት ያው አይደል ምኑን ነው የለወጣችሁት? ሲቀጥል በዚህ ሰአት አልቅሶ ሀገራችንን ማርልን እንደማለት ምን አስጨፈረን የቱ ደስታ ነው የአለም ሙዚቀኛን አስመጥቶ የሚያስጨፍር? ምነው ብናስተውል ምነው ከፈጣሪ ብንታረቅና ዳንኪራው ቢቀር? » ብለዋል።
እንግዲህ አድማጮቻችን ለዛሬ ያልነው የማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎች ቅኝት ዝግጅታችንም የእስካሁኑን ይመስል ነበር ፤ ታምራት ዲንሳ ነኝ ፤ ጤና ይስጥልን ።
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ