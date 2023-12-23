የጨበራ ጩሩጩራው የዝሆን ዳን የመዝናኛ ሎጅ
በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚገነቡ የጎብኚዎች ማረፊያና የመዝናኛ ስፍራዎች አከራካሪ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ ፡፡አንዳንዶች ፕሮጀክቶቹ ለቱሪዝም ዘርፍ ያላቸውን ጠቀሜታ ሲጠቅሱ ሌሎች ደግሞ በአገሪቱ እንደ ሰላምና ድርቅ የመሳሰሉ ተግባራት ላይ ቅድሚያ ሊሰጥ እንደሚገባ ይናገራሉ ፡፡ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግን በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በጨበራ ጩርጩራ መካነ አራዊት ውስጥ የተገነባውን የጎብኚዎች ማረፊያና መዝናኛን ዛሬ ሲመርቁ ነው የዋሉት፡፡ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን መሰሉን ሎጅ ለመገንባት በቅድሚያ የተፈጥሮ ሀብቱን የማየትና የመስራት ብልፅግና ያስፈልጋል ሲሉም ለምርቃው ለተሰበሰበው ታዳሚ ተናግረዋል ፡፡
አወዛጋቢዎቹ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፕሮጀክቶች
በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እየገነቧቸው የሚገኙት የጎብኚዎች የማረፊያና የመዝናኛ ሥፍራዎች አከራካሪ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ ፡፡ አንዳንዶች ፕሮጀክቶቹ ለቱሪዝም ዘርፍ ያላቸውን ጠቀሜታ ሲጠቅሱ ሌሎች ደግሞ በአገሪቱ እንደ ሰላምና ድርቅ የመሳሰሉ ተግባራት ላይ ቅድሚያ ሊሰጥ እንደሚገባ ይናገራሉ ፡፡ የኪነ ህንፃ ባለሙያው ኃይሌ ታደሰ እና ትላልቅ ስራዎቹ
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግን በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በጨበራ ጩርጩራ መካነ አራዊት ውስጥ የተገነባውን የጎብኚዎች ማረፊያና መዝናኛን ዛሬ አስመርቀዋል ፡፡ ዛሬ በጠቅላይ ሚንስትሩ ከተመረቀው የዝሆን ዳና ሎጅ በተጨማሪ በኦሮሚያ የወንጪ እና በአማራ ክልል የጎርጎራ አካባቢዎችን ጨምሮ በተለያዩ ክልሎች ተመሳሳይ የጎብኚዎች ማረፊያዎችን በማስገንባት ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል ፡፡
የዝሆን ዳና ሎጅ
በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በጨበራ ጩርጩራ መካነ አራዊት ውስጥ የተገነባውን የጎብኚዎች ማረፊያና መዝናኛ የዝሆን ዳና ሎጅ የሚል ሥያሜ ተሰጥቶታል ፡፡ ሎጁ ሥያሜውን ያገኘው በመካነ አራዊቱ ከሚገኙት የዱር እንስሳት መካከል የአፍሪካ ዝሆን በሚባል የሚታወቀው የዝሆን ዝርያ በስፋት በሚታይበት በመሆኑ የተነሳ ነው ተብሏል ፡፡
የማረፊያ ሎጁ በ141 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የተንጣለለ ሲሆን በውስጡም ቅንጡ የማረፊያ ክፍሎችን የያዘ ነው፡፡ የመዝናኛ ሎጁ ለነዋሪዎች የሥራ ዕድል በመፍጠር የአካባቢውን የንግድ አንቅስቃሴ ለማነቃቃት እንደሚያስችል በምረቃ ሥነሥረዓቱ ላይ ተገልጿል፡«ኢትዮጵያ የጀመረችዉን ጉዞ ትቀጥላለች» ጠቅላይ ሚኒስትሩ
የመዝናኛ ሎጁን መርቀው የከፈቱት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እስከ ዛሬ በኢትዮጵያ “ ያማረ “ ያሉት አንዲህ አይነት ሎጅ ተገንብቶ እንደማያውቅ ተናግረዋል ፡፡ “ ይህን መሰሉን ፕሮጀክት ለማከናወን በቅድሚያ የተፈጥሮ ሀብቱን የማየት ግን ደግሞ የመስራት ብልፅግና ያሥፈልጋል “ ሲሉም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምረቃው ለተሰበሰበው ታዳሚ የገለጹት ፡፡
በፕሮጀክቶቹ ላይ የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ምልከታ
በጠቅላይ ሚንስትሩ አነሳሽነት እየተካሄዱ በሚገኙ መሰል ፕሮጀክቶች ላይ የተለያዩ አካላት የተለያዩ አስተያየቶችን ሲሰነዝሩ ይደመጣል ፡፡ አንዳንዶች ፕሮጀክቱ ወደፊት ለቱሪዝም ዘርፍ ያለውን ጠቀሜታ ሲጠቅሱ ሌሎች ደግሞ በአገሪቱ እንደ ሰላምና ድርቅ የመሳሰሉ ተግባራት ላይ ቅድሚያ ሊሰጥ እንደሚገባ ይናገራሉ ፡፡ ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው በአርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት ሳይንስ መምህርና ተማራማሪ አቶ ኢፍታህ እዝቄል ፕሮጀክቱ እንደሀገር ጠቀሜታው የጎላ ነው ይላሉ ፡፡
ያም ሆኖ መንግሥት ሠላም ማስፈንንና የመሠረተ ልማት ግንባታዎችን ጨምሮ በሌሎች የራሱ ጉዳዮች ላይ በማተኮር ሥራውን ለግሉ ዘርፍ ሊያመቻች እንደሚገባም የምጣኔ ሀብት ሳይንስ መምህርና ተማራማሪ ተናግረዋል ፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ፎቶ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት ድህረ ገፅ