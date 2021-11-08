 «የጦር መሳርያ የመቀማት ዓላማ የለንም » ፖሊስ | ኢትዮጵያ | DW | 08.11.2021

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ኢትዮጵያ

«የጦር መሳርያ የመቀማት ዓላማ የለንም » ፖሊስ

በአዲስ አበባ ከተማ የጦር መሳርያ የማስመዝገቡ  ሂደት የከተማዋን ደህንነት ለማስጠበቅ እንጂ የጦር መሳርያ የመቀማት ዓላማ እንደሌለው የከተማዋ ፖሊስ ገለጸ። በትግራይ ተወላጆች ላይ በጅምላ እስራት እየተፈጸመ ነው የሚለውን ክስ እንደማይቀበሉ  የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ  ተናግረዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 08:19

«የጦር መሳርያ የመቀማት ዓላማ የለንም » የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ

«የጦር መሳርያ የመቀማት ዓላማ የለንም » ፖሊስ
በአዲስ አበባ ከተማ የጦር መሳርያ የማስመዝገቡ  ሂደት የከተማዋን ደህንነት ለማስጠበቅ እንጂ የጦር መሳርያ የመቀማት ዓላማ እንደሌለው የከተማዋ ፖሊስ ገለጸ። በትግራይ ተወላጆች ላይ በጅምላ እስራት እየተፈጸመ ነው የሚለውን ክስ እንደማይቀበሉ  የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ  ተናግረዋል። «ከፖሊስ ጋር ተባብረው የሚሰሩ እና ለፖሊስ መረጃ የሚሰጡ የትግራይ ተወላጆች አሉ» ያሉት ኮማንደር ፋሲካ የከተማዋን ደህንነት የማስጠበቁ ስራ በደሴ እና የኮምቦልቻ ከተሞች የተፈጠረውን አይነት ተመሳሳይ ችግር አዲስ አበባ ውስጥ እንዲከሰት ስለማንፈልግ ቁጥጥራችንን ጠበቅ አድርገናል ብለዋል ።
ነጋሽ መሐመድ አነጋግሯቸዋል። 

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«የጦር መሳርያ የመቀማት ዓላማ የለንም » የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Pro government rally in Ethiopia´s capital Addis Abeba Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann- 07.11.2021

ኢትዮጵያ ሰላም እየናፈቃት ሰላም የሚጠላባት ምድር 08.11.2021

በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ደጋፊዎች ትብብሩ የተመሰረተዉ ወትሮም ሕወሓትን «ይደግፋል» በሚሉት በአሜሪካ መንግሥት ይሁንታና ድጋፍ ነዉ በማለት ይከሳሉ።አቶ ጌታቸዉ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ሕወሓትን ትደግፋለች መባሉን አጣጥለዉ ነዉ የነቀፉት።ይጠይቃሉም «በምን መንገድ» እያሉ።

Daniel Bekele, Ethiopian Human Rights Comission Chief. Photo: Solomon Muchie / DW 29.10.2019 Addis Abeba, Ethiopia.

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ነቀፋ 14.05.2020

የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመተላለፍ  የአፍ እና አፍንጫ መሸፈኛ አላደረጋችሁም በሚል ዜጎችን ማሰሩ ተገቢ አይደለም በማለት የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ነቀፈ

Symbolbild Social Media Copyright: DW/Steffen Leidel

የታላቁ የህዳሴ ግድብ ውዝግብ፤ ምርጫና የህገመንግስት ትርጓሜ 15.05.2020

በኢትዮጵያ፣ በግብጽና በሱዳን መካከል ሲካሄድ የቆየው ድርድር መቋረጡን ተከትሎ በቅርቡ ግብጽ ኢትዮጵያ እየገነባቸው ባለው ታላቅ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ አቤቱታዋን ለተባበሩት መንግሥታት ድርጅት አቅርባለች።ኢትዮጵያ በበኩሏ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት የሚያስችላትን ውሃ በመጪው ሐምሌ ወር መሙላት እንደምትጀምር አስታውቃለች