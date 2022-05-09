የጦርነት ፍፃሜዉ ማግስት ጦርነቶች

ከጦር ሜዳዉ ፍልሚያ በተጨማሪ «የጠላትሕ ጠላት» በሚል እሳቤ የጋራ ግንባር የፈጠሩት የዋሽግተን-ሞስኮ-ለንደን መሪዎች የጋራ ጠላታቸዉን ርዕሰ ከተማ ቀድመዉ በመቆጣጠር የድል አድራጊነቱን ክብርና ዝናን ለመያዝ የገጠሙትን ሽሚያና ሽኩቻን በዜዴ ግን በፍጥነት የማለፍ ብልሐት፣ድፍረትና ጀግንነት መላበስ አስፈላጊ ነበር።
ከስታሊን ግራድ እስከ ምዕራብ ዩክሬን የተዘረጋዉን የናዚ ጀርመንን ጦር እየጠራረገ ወደ ደቡብ ምዕራብ የገሰገሰዉ 322ኛዉ የሶቭየት ሕብረት እግረኛ ጦር ፖላንድ የሚገኘዉን ትልቁን የአይሁድ ማጎሪያ ጣቢያ አዉሽቪትስን ተቆጣጠረ።ጥር 27 1945 (ዘመኑ በሙሉ እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር ነዉ።) በምዕራብ ግንባር የዘመተዉ የብሪታንያና የዩናይትድ ስቴትስ ጦር ኢጣሊያን፣ቤልጅግና ፈረንሳይን ከናትዚ ጀርመን ነፃ አዉጥቶ ምዕራብ ጀርመን ሲገባ፣ በምስራቅ ግንባር የሚያጠቃዉ ቀዩ ጦር በርሊንን ተቆጣጠረ።ግንቦት 8፣ 1945።የሁለተኛዉ የዓለም ጦርነት ፍጻሜ።የተባባሪዎቹ ሐገራት ድል።የሰላም ተስፋ።ተስፋዉ ዛሬ ገቢር ሆኖ ይሆን?ላፍታ አብረን እንጠይቅ።
የአዉሽቪትስና ሞኒቪትስ ማጎሪያ ማዕከልትን የተቆጣጠረዉ የቀዩ ሠራዊት 107ኛዉ እግረኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ጄኔራል ቫስሊይ ፔትሬንኮ ማጎሪያ ማዕከላቱ ዉስጥ ያገኙዋቸዉን 7 ሺሕ 800፣ እስረኞች «በሕይወት ያሉ አፅሞች» ብለዋቸዋል።
ቀዩ ጦር፣ በጄኔራል ፔትሬንኮ አገላለፅ «በሕይወት ካሉ አፅሞች» በተጨማሪ 600 አስከሬን፣ 370 ሺህ የወንድ ልብሶች፣ 837 ሺሕ የሴቶች
ቁሳቁስና ልብሶች፣ ወደ 8 ቶን የሚጠጋ የሰዉ ፀጉር አግኝቶ ነበር።ቀዩ ጦር በርሊንን የተቆጣጠረበት 77ኛ ዓመት ትናንት ሲከበር በበርሊን የናዚ ግፍ ሰለቦች ማሕበር ተወካይ ማርኩስ ቴፉን የሶቭየቶችን ዉለታ እንዴት እንረሳዋለን ዓይነት አሉ።
«ሰዎች ይሕን ማድረግ የለብንም ቢሉም፣ሩሲያዎች ዩክሬንን በቦምብ እየደበደቡ እንዴት እነሱን ግንቦት 8 ላይ እንዘክራለን፣ መዘከር የለብንም ቢሉም፣ እኛ ከሌሎቹ ተባባሪዎች ጋር ሆነዉ ለዛሬ ነፃነታችን መሠረት የጠሉቱትን እኒያን የሶቭየት ወታደሮች እንዘክራቸዋለን።»
ቀዩ ጦር ጥር ማብቂያ 1945 ላይ ፖላንድን መቆጣጠሩ በርሊንን ለመያዝ በዉጤቱም የዘግናኙ ግፍና የአስከፊዉ ጦርነት ፍፃሜ መቃረቡን ጠቋሚ ነበር።
ይሁንና ከምዕራብ ግንባር የዩንያትድ ስቴትስና የብሪታንያ፣ ከምስራቅ የሶቭየት ሕብረት ጦር ጥቃትን እየሸሸ በጀርመን ሥልታዊ ከተሞችና አካባቢዎች ጥንካራ መከለካያ የመሠረተዉን የናትዚ ጀርመንን ጦር ደምስሶ በርሊንን ለመቆጣጠር የማርሻል ጊዮርጊ ዡኾቭ፣የማርሻል ቫስሌይ ኢቫኖቪች ቹይኮቭ፣ የማርሻል ኢቫን ኮኔቭና የባልደረቦቻቸዉን ወታደራዊ ጥበብ፣ የማዋጋት ብቃት፣የቀዩ ጦርን ጅግንነት ማቀናጀት ግድ ነበር።
ከጦር ሜዳዉ ፍልሚያ በተጨማሪ «የጠላትሕ ጠላት» በሚል እሳቤ የጋራ ግንባር የፈጠሩት የዋሽግተን-ሞስኮ-ለንደን መሪዎች የጋራ ጠላታቸዉን ርዕሰ ከተማ ቀድመዉ በመቆጣጠር የድል አድራጊነቱን ክብርና ዝናን ለመያዝ የገጠሙትን ሽሚያና ሽኩቻን በዜዴ ግን በፍጥነት የማለፍ ብልሐት፣ድፍረትና ጀግንነት መላበስ አስፈላጊ ነበር።
ጄኔራል ዳዊት አይዘናወርና ፊልድ ማርሻል ቤርናርድ ሎዉ ሞትጎሞሪ በርሊን ላይ ጥቃት መክፈት የሚያስከፍለዉን ከባድ መስዋዕትነት ሲያሰላስሉ ቀዩ ጦር «የቪቱላ-ኦደር ጥቃት» ያለዉን ዕቅድ ነድፎ ከማይቀረዉ ፍልሚያ ተመሰገ።
ሚያዚያ 20 አዶልፍ ሒትለር በርሊን ምሽጋቸዉ ዉስጥ ልደታቸዉን ሲያከብሩ ማርሻል ጊዮርግ ዡኻኖቭ የሚያዙት የመጀመሪያዉ የቤሎሩስ ግንባር ጦር በርሊንን ከሰሜንና ከምሥራቅ ይቀጠቅጣት ገባ።ማርሻል ኢቫን ኮኔቭ የሚያዙት የመጀመሪያዉ የዩክሬን ግንባር ጦር አካል ደግሞ ደቡባዊ በርሊን ተቆጣጠረ።
ቀዩ ጦር በሶስት
አቅጣጫ ሰቅዞ የያዘዉ የጀርመን ጦር የሒትለርን ምሽግ ለላማስደፈር በርሊን ላይ ሲፋለም፣ደቡብ ጀርመን ኑረንበርግና ሰሜን ጀርመን ሐቡርግ ላይ ይከላከል የነበረዉ የጀርመን ጦር ሁለቱን ስልታዊ ከተሞች ለአሜሪካና ለብሪታንያ ጠላቶቹ አስረከበ።
ሚያዚያ 30 ሒትለር እራሳቸዉን አጠፉ።ግንቦት 8 የሶቭየት ሕብረት ጦር በርሊንን ተቆጣጠረ።የጀርመን ጦር አዛዦች እጃቸዉን ሰጡ።ድል።ለንደን።የብሪታንያዉ ጠቅላይ ሚንስትር ዊንስተን ቸርችል።
«የጀርመን ጦር ዋና አዛዥ ጄኔራል ዮዶ እና የጀርመን ዕጩ ርዕሰ-ብሔር አድሚራል ዶኔትስ አዉሮጳ ዉስጥ የሚገኙ የጀርመን የምድር፣የባሕርና የዓየር ኃይል በሙሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለተባባሪዎቹ ሐገራት ጦር እጅ መስጠታቸዉን የሚያረጋግጠዉን ሰነድ ፈርመዋል።ዉጊያ ከዛሬእኩለ ሌሊት ካንድ ደቂቃ በኋላ በይፋ ያቆማል።ማክሰኞ፣ ግንቦት 8።
ጦራቸዉ በርሊንን እንዲይዝ ጥብቅ ትዕዛዝ የሰጡት ጆሴፍ ስታሊን ድሉን ለማብሰር ከምዕራብ ተባባሪዎቻቸዉ ጋር መሻማት ወይም መሰለፉን አልፈለጉም። አዲሱ የዩትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ሐሪ ኤስ ትሩማን ግን ቀጠሉ።
«ይሕ የታላቅ ሐቅ ግን የድል ሰዓት ነዉ።ፍራንክሊን ዲ ሩዝቬልት ይሕን ቀን ለማየት ቢኖሩ ኖሩ ምኞቴ ነበር።የጀርመን ኃይላት ለተባበሩት መንግስታት እጅ መስጠታቸዉን ጄኔራል አይዘን ሐወር ነግረዉኛል።የነፃነት ባንዲራዎች በመላዉ አዉሮጳ እየተዉለበለቡ ነዉ።»
ግንቦት 9፣ 19 1945።ሞስኮ።ጆሴ ቪሳሪኖቪች ስታሊን።
«ፋሺስት ጀርመን ለቀዩ ጦርና ለተባባሪዎቹ እጇን ሰጥለች።ሽንፈቷን ተቀብላ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መማረኳን አምናለች።እጅ መስጠቷን የሚያረጋግጠዉን ሰነድ የጦር አዛዦችዋ ትናንት ግንቦት 8 ፈርመዋል።»
አስከፊዉ ጦርነትና መዘዙ ከ70-እስከ 80 ሚሊዮን የሚገመት ሰዉ አልቆበታል።በጦርነቱ በቀጥታ የተገደለዉ ሕዝብ 50 ሚሊዮን ይገመታል።ግማሽ ያሕሉ ማለት ከ23 ሚሊዮን የሚበልጠዉ የሶቭየት ሕብረት ዜጋ ነዉ።
ድል አድራጊዎቹ መንግስታት ግን ያለፈዉ እንዳይደገም ከመተባበር ይልቅ፣ በጦርነቱ ፍፃሜ አዉሮጳን ምስራቅና ምዕራብ ከፍለዉ ዓለምን በበላይነት ለመቆጣጠር ይሻኮቱ ገቡ።ከቻይና እስከ ኮሪያ ልሳነ ምድር፣ ከአፍሪቃ እስከ መካከለኛዉ ምስራቅ፣ ከቬትናም እስከ አፍቃኒስታን፣ ከደቡብ አሜሪካ እስከ ላኦስ በቀጥታም በተዘዋዋሪም የዓለምን
ሠላም ሲያተራምሱ ሚሊዮኖችን አስፈጁ።
በ1989 የበርሊን ግንብ መደርመሱ፣ በዉጤቱም የኮሚንስቱ ጎራ መፍረሱ ለዓለም ሠላም ሌላ ተስፋ ነበር።ከተስፋ ግን ያለፈ ነገር የለም።ከኢራቅ-እስከ ሶማሊያ፣ ከኮንጎ እስከ አፍቃኒስታን፣ ከሶሪያ እስከ ሩዋንዳ፣ ከቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ እስከ ሊቢያ፣ ከእስራኤል ፍልስጤም እስከ የመን ሚሊዮኖች ያለቁት ከቀዝቃዛዉ ጦርነት ፍፃሜ በኋላ ነበር።ዛሬ ዩክሬን እየወደመች፣ ዜጎችዋ እያለቁ፣ እየተሰደዱም ነዉ።
የዘግናኙ ጦርነት ድል አድራጊዎች የድላቸዉን 77ኛ ዓመት ትናንትና ዛሬ ሲዘከሩ እንኳን ያለፈዉ ታሪክ እንዳሻቸዉ እየተረጎሙ ለተጨማሪ ዉጊያ ከመዛት-መፎከር አላረፉም።ዩክሬንን ከናዚ ጀርመን ጦር መንጋጋ መንጭቆ ነፃ ያወጣዉ የማን ጦር እንደሆነ መካድ አይችልም።ፕሬዝደንት ቮሎድምየር ዜሌንስኪ ግን ታሪካችንን አትሻሙ ይላሉ።
«ዛሬ በናዚዝም ላይ ድል የተቀዳጀንበትን ዕለት እናከብራለን።የታሪካችንን አንዲት ቅንጣት ለማንም አንሰጥም።በፀረ-ሒትለር ጎራ ከተሰለፉ ሌሎች መንግስታት ጋር ሆነዉ ናዚዝምን ድል ባደረጉት አባቶቻችን እንኮራለን።ይሕን ድል ማንም እንዲወስድብንና ከራሱ ጋር እንዲቀይጥብን አንፈልግም።»
ዩክሬን ነፃ የወጣችበትን 30ኛ ዓመት ባለፈዉ ዓመት ነሐሴ 24 አክብራለች።የዛሬ 30 ዓመት ነፃ የወጣችዉ ሐገር ከ77 ዓመት በፊት እንደ ሐገር ጦር አደራጅታ፣ አዝዛ፣ አዝምታና አዋግታ በናዚ ጀርመን ላይ ድል የተቀዳጀችበትን ሚስጥር ግን ፕሬዝደንቱ አልነገሩንም።
ከምዕራባዉያን ሁለንተናዊ ድጋፍ የሚጎርፍለት መንግስታቸዉ ካለፈዉ የካቲት 24 ጀምሮ ከሩሲያ ጋር የገጠመዉን ዉጊያ ግን ዜለንስኪ የሁለት «ርዕዮተ-ዓለም» ጦርነት ብለዉታል።
«ይሕ የሁለት ሠራዊት ዉጊያ አይደለም።ይሕ የሁለት ርዕዮተ-ዓለም ጦርነት ነዉ።የስኮቮሮዳ ቤተ-መዘክርን የደበደቡ፣ ሚሳዬላቸዉ የኛን ፍልስፍና ማጥፋት ይችላል ብለዉ የሚያስቡ አረመኔዎች የከፈቱብን ጦርነት ነዉ።ፍልስፍናችን ያናድዳቸዋል።እነሱ አያዉቁቱም።ዛሬ የምንዋጋዉ በዚሕ መንገድ ነዉ።ላ,ምን ቅንጣት መሬት አንሰጥም።»
የሩሲያ ጦር ዩክሬንን ከወረረ ካለፈዉ የካቲት ወዲሕ በሺሕ የሚቆጠሩ የዩክሬን ሰላማዊ ዜጎች ተገድለዋል።አምስት ሚሊዮን የሚደርስ ሕዝብ ተሰድዷል።የዩክሬን የመሰረተ ልማት አዉታሮች ወድመዋል።የሩሲያ ጦርና በሩሲያ የሚደገፉ ኃይላት አብዛኛዉን የዩክሬን ምስራቃዊ ግዛት ተቆጣጥረዋል።ዘለንስኪ ግን ገና ቅንጣት መሬት አንሰጥም ይላሉ።
የሩሲያዉ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲንም ጦርነቱን በሰላማዊ ድርድር የማቆም ጨርሶ አልጠቆሙም። ፑቲን ዛሬ የቀዩ ጦር ድል በቀዩ አደባባይ ሲከበር የጦር ኃይላቸዉን ፈርጣማ ጡንቻ ለዓለም አሳይተዋል።ያያት አባቶቻ
ቸዉ የጦር ሜዳ ድል ይደገማል ባይም ናቸዉ።
«በዚሕ በታላቁ ድል ቀን እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ።የእናት ሐገራችን ዕጣ ፈንታ ለአደጋ ሲጋለጥ ሐገራችንን ከጥቃት መከላከል ምንጊዜም ቢሆን የተከበረ ምግባር ነዉ።በዚሕ የእዉነተኛ የአርበኝነት ስሜት የሚኒንና የፖዣርስክ ወታደሮች ለአባት ሐገራቸዉ ለመዋጋት ቦሮዲኖ ጦር ግንባር ዘምቱ፣ጠላትን ሞስኮና ሌኒን ግራድ፣ኪየቭና ሚንስክ፤ ስታሊንግራድና ኩርስክ፣ ሳቫስቶፖልና ኻርኪቭ ላይ ወጉ።ዛሬ በዚሕ ዘመን ደግሞ ለሕዝባችንና ለእናት ሐገራችን ለሩሲያ ደሕንነት ዶንባስ እየተዋጋችሁ ነዉ።»
የዩናይድ ስቴትስ፣ የአብዛኛዉ አዉሮጳ፣የካናዳ፣ የቱርክ፣ የጃፓን፣ የአዉትሬሊያና የኒዉዝላንድ ገንዘብ፣ ፕሮፓጋንዳ፣ ዲፕሎማሲ፣ ጦር መሳሪያ፣ የጦር አማካሪና አሰልጣኝ የሚማገድበት ጦርነት የሁለት ሐገራት ዉጊያ ነዉ ማለት ሲበዛ ማቃለል ነዉ።የጀርመን መራሔ መንግስት ኦላፍ ሾልስ ትናንት ባስተላለፉት መልዕክትም ባንድ በኩል የጦርነቱን አስጊነት እየገለጡ በሌላ በኩል ግን የሩሲያን ሽንፈት ይተነብያሉ።
«በዚሕ ሰሞን የምሰማቸዉ አብዛኞቹ መግለጫዎች በጣም የሚያሳስቡ ናቸዉ።ጦርነቱ ይዛመታል።ሰላም ሐገራችን ሳይቀር ላደጋ ይጋለጣል የሚል ስጋት ያሳድራሉ።----ፑቲን ጦርነቱን እንደማያሸንፉ በጣም አምናለሁ።ዩክሬን ትድናለች።ልክ የዛሬ 77 ዓመት ነፃነትና ደሕንነት፣ በነፃነት እጦትና ሁከት ላይ ድል እንዳደረጉ ሁሉ ዛሬም ነፃነትና ደሕንነት ያብባሉ።»
ከሆነ ጥሩ ነዉ።ግን መቼ? ደግሞስ ስንት ሕይወት፣ ስንት ሐብት ንብረት መጥፋት አለበት?
ነጋሽ መሐመድ
ማንተጋፍቶት ስለሺ