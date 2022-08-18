የጦርነቱ ዳግም መቀስቀስና መቀሌ የተመድ መጋዘን መዘረፉ

በሰሜን ኢትዮጵያ የጦርነቱ ዳግም መቀስቀስ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ዐቢይ ርእሰ ጉዳይ ኾኖ ወጥቷል። ጦርነቱ ተጀመረ እንደተባለ ደግሞ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት መቀሌ ከሚገኘው የዓለም ምግብ ድርጅት መጋዘን በህወሓት ኃይሎች ነዳጅ ተዘረፈ መባሉም ሌላኛው መነጋገሪያ ርእስ ነው። የማኅበራዊ መገናኛ አውታር አስተያየቶችን አሰባስበናል።
በሰሜን ኢትዮጵያ የጦርነቱ ዳግም መቀስቀስ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ዐቢይ ርእሰ ጉዳይ ኾኖ ወጥቷል። ጦርነቱ ተጀመረ እንደተባለ ደግሞ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት መቀሌ ከሚገኘው የዓለም ምግብ ድርጅት መጋዘን በህወሓት ኃይሎች ነዳጅ ተዘረፈ መባሉም ሌላኛው መነጋገሪያ ርእስ ነው።
በሰሜን ኢትዮጵያ ደም አፋሳሹ ጦርነት በሰላማዊ ንግግር ሊፈታ እንደሆነ እየተነገረ ባለበት ወቅት ተፋላሚ ኃይላት ዳግም ወደ ጦርነቱ መግባታቸው በርካቶችን አስደንግጧል። ጦርነቱን ዳግም ማን ጀመረው? ሁለቱም ተፋላሚ ኃይላት ጦርነቱን በማስጀመር አንዱ አንዱን ይከሳል። ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ጦርነቱን ያስጀመረው የኢትዮጵያ መንግሥት ነው ባለበት ቀን ረቡዕ ረፋዱ ላይ የኢትዮጵያ መንግሥት ለጦርነቱ መጀመር ሕወሓትን ተጠያቂ አድርጎ መግለጫ አውጥቷል። የዓለም ምግብ ድርጅት በበኩሉ መቀሌ ከሚገኘው መጋዘኑ ውስጥ 570,000 ሊትር ነዳጅ በሕወሓት ኃይላት መዘረፉን በመግለጥ አውግዟል። በእዚህ በዘረፋ ጉዳይ እና ስለ ጦርነቱ ዳግም መጀመር በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተሰጡ አስተያየቶችን አሰባስበናል።
የጦርነቱ ዳግም መቀስቀስ
«ጦርነት ያቀነባበራችሁ፤ የደገፉችሁ፤ የምትደግፉ ሌሊቱ አይንጋላችሁ!» ረቂቅ አድማሱ በሚል የትዊተር ተጠቃሚ የቀረበ መልእክት ነው፤ ጦርነት ያንገሸገሸው ሰው መልእክት። «ጦርነት በቃን!» ይኼ ደግሞ የተዓምር ዘውዱ አጭር የትዊተር መልእክት። «ጦርነት በቃን! አገራችን ሰላም ትሁን።» የኢምራን ዘኪ መልእክት። «ጦርነት በቃን!» በማኅበራዊ የመገናኛ አውታሮች የተንጸባረቀ የበርካቶች ተማጽኖ ነው። ጸሎት፣ ምልጃ ተማጽኖው ቢቀጥልም፦ ጦርነቱ ግን ዳግም ቀጥሏል፤ የበርካታ ኢትዮጵያውያንን ሕይወት ዳግም ሊቀጥፍ። ተፋላሚ ኃይላት ወደ ውይይት ሊመጡ ነው የሚለው ተስፋም በእንጭጩ የጨነገፈ ይመስላል።
የሰላም ተስፋ ነበር፤ ጭላንጭል ተስፋ። በቅርቡ አዲስ አበባ እና መቀሌን የጎበኙት የአውሮጳ ኅብረት የአፍሪቃ ቀንድ ልዩ ልዑክ አኔተ ቬበር የሰጡት መግለጫ የተፋላሚ ኃይላቱ ፍላጎትን ለመረዳት የሚያስችልም ነበር። ልዑኳ በመንግሥት እና ሕወሓት መካከል ይደረጋል ተብሎ ስለነበረው ድርድር ለዶይቸ ቬለ በሰጡት ቃለ መጠይቅ የተናገሩትን መለስ ብሎ ማጤን ይበጃል። አኔተ ቬበር በወቅቱ ለዶይቸ ቬለ ሲናገሩ፦ ለድርድሩ «መንግሥት ተጨማሪ ቅድመ-ሁኔታዎች እንደሌሉት አረጋግጧል» ብለው ነበር። ሕወሓትን በተመለከተ ደግሞ፦ «ከመንግሥት በኩል የተቋረጡ መሠረታዊ አገልግሎቶችን መልሶ ለማስጀመር ምልክት ከሰጠ ወይም ካስጀመረ ሕወሓት በጠረጴዛ ዙሪያ ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን በመቐለ ጉብኝታችን ተረድቻለሁ» ብለው ነበር። ከዚያ በኋላ በመንግሥትም ኾነ በሕወሓት የሚሰነዘሩ መልእክቶች መቼ እንደሆነ በውል ባይታወቅም ጦርነቱ ግን የማይቀር መሆኑን የተነበዩም በርካቶች ናቸው።
እናም ብዙዎችን ጭዳ ያደረገው፤ በርካቶችን አንገት ያስደፋው፤ ሀገር አውድማውን ያወደመው ጦርነት ዳግም ጀምሯል። «ሰላምን እየናፈቅክ ባለበት ሰዓት ላይ ‘ጦርነት’ ከሚል ጨለማ ዜና በላይ የሚዘገንን ነገር የለም!!!» ይላል ሳሚ ኢትዮ በሚል የትዊተር ተጠቃሚ የቀረበ ጽሑፍ።
በዚሁ ሳምንት ረቡዕ ጠዋት ላይ የሕወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በይፋዊ የትዊተር ገጻቸው «በደቡብ ግንባር» በኩል ጦርነት እንደተከፈተባቸው ገለጡ። ለሳምንት የቆየ ካሉት «ትንኮሳ» በኋላም «የመንግሥት የደቡብ እና ስድስተኛው እዝ መጠነ ሰፊ የማጥቃት ዘመቻ በመክፈት ውጊያውን ተቀላቅለዋል» ሲሉ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ጽፈው አስነብበዋል። በዚያኑ ቀን ረቡእ እኩለ ቀን ሲቃረብ ደግሞ በኢፌዴሪ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በማኅበራዊ የመገናኛ አውታሮቹ ባወጣው መግለጫ፦ «ሕወሓት ተኩስ አቁሙን በይፋ አፍርሷል» ሲል ከሷል። መንግሥት «የሽብር ቡድኑ» ያለው የ«ሕወሃት ታጣቂ ቡድን ሰሞኑን ሲፈጽም የሰነበተዉን ትንኮሳ ገፍቶበት» በተለያዩ አቅጣጫዎች «ከሌሊቱ 11 ሰአት ጀምሮ ጥቃት ፈጽሟል» ሲልም አስነብቧል።
«ይህ ጦርነት ኢትዮጵያውያንን ለከፍተኛ ውድቀት እና ለጋራ መጠፋፋት የሚዳርግ ነው» ሲል ስጋቱን ይገልጣል አንርሳው ሽታዬ በፌስቡክ መልእክቱ። «ጦርነቱ የዩትዩብ ጡረተኛ ከሆኑት እና ከሰላም ጠላቶች ውጪ ለየትኛውም ኢትዮጵያዊ አይጠቅምም። እና እባካችሁ አሁንም የጀመራችሁትን ጦርነት አቁሙና ሰላማዊ ድርድሩ ላይ ቀጥሉበት...» ይህን ያለችው ደግሞ ሳሮን ሳሪቾ በሚል የትዊተር ተጠቃሚ ናት። ሲፋን መሐመድ እንዲህ ትላለች፦ «እመኑኝ በእርስ በርስ ጦርነት ማንም አሸናፊ ተሸናፊ ሊሆን አይችልም በቃን።» በዚሁ መልእክት ወደ ቀጣዩ ርእሰ ጉዳይ እንሸጋገር።
መቀሌ የዓለም ምግብ ድርጅት መጋዘን መዘረፉ
የጦርነቱ ዳግም መጀመር በሁለቱም ተፋላሚ ኃይላት መካከል ከተረጋገጠ በኋላ ሌላ በዓለም አቀፉ ድርጅት የተረጋገጠ ዜና ተሰምቷል። የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ታጣቂዎች መቀሌ ከተማ ውስጥ የዓለም ምግብ መርኃ ግብር ለሰብአዊ ድጋፍ አገልግሎት መጋዘን ያከማቸውን ነዳጅ ዘረፉ የሚል ዜና ተሰማ።
«ዛሬ ጠዋት ነሐሴ 18 ቀን 2014 ዓ.ም መቀሌ ከተማ የዓለም ምግብ መርኃ ግብር መጋዘን ውስጥ በ12 ማከማቻዎች የነበረውን 570 ሺህ ሊትር ነዳጅ የወሰዱ የትግራይ ኃይላት በኃይል ገብተዋል። በቦታው ላይ የነበሩ የድርጅቱ ሠራተኞች ይህን ዘረፋ ለማስቆም ባይሳካላቸውም ጥረት አድርገዋል።»
ያደመጣችሁት የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ቃል አቀባይ ሽቴፋን ዱጃሪክ ረቡዕ እለት ስለዩክሬን፤ ኢትዮጵያ፤ ኢራቅ እና ሌሎች ጉዳዮች ጋዜጣዊ መግለጫ በሰጡበት ወቅት የነዳጁ ዝርፊያን በተመለከተ የተናገሩትን ነው። የነዳጅ ክምችቱ ሙሉ ለሙሉ ለሰብአዊ ድጋፍ አገልግሎት እዲውል የተከማቸ እንደነበረም አክለዋል።
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የዓለም ምግብ መርኃ ግብር ኃላፊ ዴቪድ ባስሌም ዝርፊያ መፈጸሙን በተመሳሳይ መልኩ ረቡዕ እለት በይፋዊ የትዊተር ገጻቸው አረጋግጠዋል። እንዲህ ይነበባል፦ «ከሰአታት በፊት፤ የትግራይ ባለሥልጣናት የዓለም ምግብ መርኃ ግብር ትግራይ ለሥራ የሚጠቀምበትን 570,000 ሊትር ነዳጅ ዘርፈዋል። ምግብ ለማድረስ ነዳጅ ከሌለን ሚሊዮኖች በረሐብ ይሞታሉ» ብለዋል። በድርጊቱ እጅግ መናደዳቸውን በሚገልጽ አፃፃፍ ጽሑፋቸውን ጎላ አድርገው፦ «ይህ እጅግ የሚያስቆጣ እና አሳፋሪ ነው» በማለት ነዳጁ በአፋጣኝ እንዲመለስ ጠይቀዋል።
«ደነገጠ? እኔን አዛኝ» ሲል የሚሳለቀው ዘር ለገበሬ በሚል ስያሜ የፌስ ቡክ ተጠቃሚ ነው። «ብቻ በድንጋጤ እንዳትሞት እኔን አረ ሳቄ ናልኝ» ሲልም አግራሞቱን ያጠቃልላል። «ሰጠናቸው ወይስ ተሰረቀ?» የብርሃኑ ልዑል አጭር ጥያቄ ነው።
ሁሴን መሐመድ፦ «በአሜሪካ ከሚዘወረው UN ፍትሕ አንጠብቅም፥ በተደጋጋሚ ተክደናልና» ብሏል ፌስቡክ ላይ። ሣልሣይ ካኅሳይ በፌስቡክ ጽሑፋቸው፦ «የስንቱ ወጣት ሕይወት እንደ ቅጠል እየቀጠፈ ጦርነቱ ይቁም እንደ ማለት እንቀባጥራለን!!!» ብለዋል። «እንኳንስ ነዳጅ የሰው ሕይወት እየጠፋ ነው። ሌላው እየበላ የትግራይ ህዝብ በረሀብ ማለቅ የለበትም።» ይህ በፌስቡክ የተሰጠ አስተያየት ደግሞ የገነት ሩት ነው።
ሲራቅ ተመስገን በትዊተር ጽሑፋቸው፦ «የወያኔ ሌብነት ፈረንጆችን ቢያስገርም እንጂ እኛስ የኖርነው ሃቅ ነው» ብለዋል። ምንተስኖት ቸሩ የተባሉ አስተያየት ሰጪ የተመድ «ከተጠያቅነት ለመዳን ብሎ» የውሸት ክስ ይዞ ቀርቧል ነው የሚሉት። «ቀድሞውንም ነዳጅ ተጭኖ ትግራይ እንዲገባ ጫና ሲያደርጉ የከረሙት ለሕወሓት ነው» ሲሉም አክለዋል። በመንግሥት እና በሕወሓት መካከል በዳግም ጦርነት አስጀማሪነት የታየው መካሰስ በመቀሌው ነዳጅ ዝርፊያ ጉዳይም ቀጥሏል፤ ደም አፋሳሽ ጦርነቱም እንዲሁ።
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሰ