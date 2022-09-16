የጦርነቱ መቀጠል፤ የሲሚንቶ ዋጋና የኬንያ ፕሬዚደንት

በሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም ያገረሸው ጦርነት ቀጥሏል። የሲሚንቶ ነገር ብዙዎችን ማማረሩን ቀጥሏል። ዋጋው ጣራ ነክቶም ከገበያ መጥፋቱ ግራ አጋብቷል። ከአወዛጋቢው ምርጫ በኋላ ኬንያ ለአምስተኛው ፕሬዚደንቷ በደመቀ ስነሥርዓት ስላከናወነችው በዓለ ሲመት የተሰጡ አስተያየቶችን አሰባስበናል። ዘገባውን በድምፅ ከታች በማጫወቻው ማዳመጥ ይቻላል።
በሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም ያገረሸው ጦርነት ቀጥሏል። በማኅበራዊ መገናኛ አውታሮች ስለ ጦርነቱ ከእየ አቅጣጫው የሚሰነዘሩ አስተያየቶችም አብዛኞቹ ከገንቢነታቸው ይልቅ ጥፋት እና እልቂትን የሚያጎሉ ሆነው ተገኝተዋል። እጅግ ጥቂት ቢሆኑም በሰከነ አእምሮ የቀረቡትን የተወሰኑትን አስተያየቶች ብቻ እናቀርባለን። የሲሚንቶ ነገር ብዙዎችን ማማረሩን ቀጥሏል። ዋጋው ጣራ ነክቶም ከገበያ መጥፋቱ ግራ አጋብቷል። በሲሚንቶ ግብይቱ ብርቱ አሻጥር እየተከናወነ መሆኑንም «ሆድ ይፍጀው» ሲሉ የጠቆሙ አሉ። ከአወዛጋቢው ምርጫ በኋላ ኬንያ ለአምስተኛው ፕሬዚደንቷ በደመቀ ስነሥርዓት በዓለ ሲመት አከናውናለች። የቀድሞው ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ እና የያኔው ምክትላቸው ዊሊያም ሩቶ በምርጫው ሰሞን እንዲያ ቅራኔ ውስጥ ገብተው፤ ለወራት ባይነጋገሩም በበዓለ ሲመቱ እጅ ለእጅ ተያይዘው የስታዲየም ታዳሚውን አስደምመዋል፤ አስደስተዋልም። ኢትዮጵያውያን የማኅበራዊ መገናኛ አውታር ተጠቃሚዎች የኬንያውያን መሪዎች ምሳሌን በማንሳት ለሀገራቸውም ብዙ ተመኝተዋል።
ዳግም ያገረሸው ጦርነት
በሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም ያገረሸው ጦርነት ቀጥሏል። በሁለቱም ተፋላሚ ኃይላት በኩል በማኅበራዊ መገናኛ አውታሮች በርካታ ተከታዮች ያሏቸው ደጋፊዎች በጦር አውድማ ተገኘ ያሉትን የድል ዜና በእየ ፊናቸው ይጽፋሉ። በእርግጥ ስለ ጦርነቱ ወቅታዊ ኹኔታ ግልጽ የሆነ መረጃ የለም። በጦርነቱ ተሳታፊ ኃይላት ወደ ሰላም ድርድር እንዲመጡ ግን ከተለያየ አቅጣጫ በተለይም ከምዕራባውያን ዘንድ ውትወታው በርትቷል።
ሕወሓት የሚመራዉ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ባለፈዉ እሁድ ባወጣዉ መግለጫ ዉጊያ አቁሞ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በአፍሪቃ ኅብረት ሸምጋይነት መደራደር እንደሚፈግ ዐስታዉቆ ነበር። ዜናውን የማኅበራዊ መገናኛ አውታር ተጠቃሚዎች በተለያየ ስሜት ነበር የተቀበሉት። ሚኪያስ ተስፋዬ በፌስቡክ ገጻቸው፦ «ማዘናጊያ ናት አንሰማህም!» ሲሉ ጽፈዋል። በለጠ አባተ ደግሞ፦ «መልካሙን ሁሉ ያድርግልን ጥሩ ዜና ነው ሰላም ሰላም ሰላም በቃ ጦርነት» ብለዋል። «ሰላም ለሀገሬ!» ሲሉ የተመኙት ደግሞ አቡሽ ሙላት ናቸው በዛው በፌስቡክ።
ከሕወሓት እንደራደር ፍላጎት በኋላ ጦርነቱ ቀጥሎ ባለበት ከኢትዮጵያ ባለሥልጣናት በኩል ዝምታው የተሰበረው ረቡዕ ዕለት ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት በአፍሪቃ ኅብረት ሸምጋይነት በሚደረግ የሰላም ድርድር ላይ ለመካፈል ዝግጁ መሆኑንም የሀገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ሚንስትርና ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ደመቀ መኮንን ዐስታወቀዋል። «ጦርነቱ ሳይቆም እንዴት ሊሆን ይችላል?» ሚሶሎኒ ሰበርታ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ ጥያቄ ነው። «በቃ ይበለን ጌታ ፤ማስተዋል ያብዛልን።» የብዙነህ ኦኬ አስተያየት ነው። «ሁለቱም ወገኖች ለሕዝባችን ሠላም ያገባኛል የሚል አካል ካለ ያለ አንዳች ቅድሜ ሁኔታ ዛሬ ነገ ሣይባል በዚህ ሰዓት ታርቆ ለሕዝብ ሠላም ማውረድ ቀዳሚ አጄንዳ መሆን አለበት ባይ ነኝ።» አስተያየቱን የሰጡት አዲሱ ዲዶ ናቸው። «የሰላም ዋጋ በጣም ውድ ነው» ሲሉ አስተያየታቸውን የሰነዘሩት ዓለሚና ዳዋ ናቸው። ይቀጥላሉ፦ «በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ይምጣ ብሎ የምያምን ሁሉ ፡ ለሁላችን የሰላም ጠንቅ የሆነውን ጦርነት ተቃውመን፡ ለችግሮቻችን ሰላማዊ ውይይት እና ድርድር ስንመርጥ ብቻ ነው» ሲሉም አክለዋል። ሳባ ባዝ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ ደግሞ፦ «ሰላሙን ያምጣልን የአንድ ሀገር ሰዎች» የሚል አስተያየት ሰንዝረዋል። «የኢትዮጵያ ከፍታ? ሰላም እና ፍቅር ብቻ ነው» ሲሉ የጻፉት የጀግና ልጅ አዲስ አበቤ ነኝ በሚል የትዊተር ተጠቃሚ ናቸው።
አዲስ የሲሚንቶ ዋጋ ተመን
የሲሚንቶ ዋጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙዎችን እጅግ ማማረረ ከጀመረ ሰነባብቷል። በፈጣን ኹኔታ ያሻቀበው የሲሚንቶ ዋጋ አቅርቦቱ ላይም በዛው መጠን ተጽእኖውን አሳርፏል። ከፍተኛ ዋጋ ከፍለንም ሲሚንቶው በተገኘ ሲሉ ምሬታቸውን የሚገልጡም አሉ። ከሰሞኑ ታዲያ አዲስ የሲሚንቶ መሸጫ ዋጋ ተመን በመንግሥት በኩል ይፋ ኾኗል። የሲሚንቶ ዋጋ አዲስ ተመን በአገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ መሆኑ ይፋ ከተደረገ በኋላ በማኅበራዊ የመገናኛ አውታሮች በርካታ አስተያየቶች ተሰሰጥተዋል።
የዋጋ ተመኑ የወጣበትን ምክንያት የንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስትር ገብረመስቀል ጫላ ሲያብራሩ፦ በየጊዜው እየጨመረ የመጣውን የሲሚንቶ ዋጋ ለማስተካከልና ወጥ የሆነ የንግድ ስርዓት ለመዘርጋት መሆኑን ገልጠዋል። በአዲሱ የሲሚንቶ መሸጫ ዋጋ መሰረት ዝቅተኛው ዋጋ 510 ብር ነው ተብሏል። ከፍተኛው ዋጋ ደግሞ 683 ብር ከ44 ሳንቲም መሆኑ ተገልጧል። ይህን ዜና ተከትሎ ከተሰጡ አስተያየቶች መካከል አብርሃም የተባሉ የትዊተር ተጠቃሚ በአቅርቦት ሥራ ላይ የሚያገለግል ወዳጄ የተናገረው በማለት፦ «አዪዪዪ በቃ ሲሚንቶ ሊጠፋ ነው» ሲሉ ጽፈዋል።
ያስሚን ዘመዴ የተባሉ ሌላ የትዊተር ተጠቃሚ በበኩላቸው፦ «ሰሞኑን ነው አይደል 1800 ሲሸጥ የነበረው?» ሲሉ ይጠይቃሉ። «ይሀው መንግስት ከነካው ቀን ጀምሮ በ1800 ብርስ አለ እንዴ?» መጠየቃቸውን ይቀጥላሉ። «ሲሚንቶ ገበያላይ አለ ወይ?» ለምሳሌ ይላሉ፦ «ለምሳሌ ቢሾፍቱ ውስጥ ሲሚንቶ ማን ነው የሚያከፋፍለዉ?» አጥብቀው ይጠይቃሉ። «ጉዳዩ ንግድ ሚ/ርም እናንተም እንደምትሉት አይደለም። ከዚያም በላይ ነው» ሲሉ አስተያየታቸውን ቋጭተዋል።
መርካቶ መስፍን በሚል የትዊተር ስም አስተያየት ሰጪ፦ «ሲሚንቶ ብቻ ሳይሆን ሸቀጣ ሸቀጦች፣ የችርቻሮ እና ከጅምላ ንግድ ዕቃዎች ጀምሮ ማስተካከያ ይፈልጋል» ብለዋል። ሽብር ዒማም ሑሴን በፌስቡክ ጽሑፋቸው፦ «በሀገር ደረጃ የዋጋ ተመን መውጣቱ ብቻ በቂ አይደለም» ብለዋል። መፍትኄ ያሉትንም ይጠቁማሉ። «በየከተሞች የሽያጭ ሥራን ተገቢ በሆነ መልኩ ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል። ዋናው ነገር ሕግና ደንብን ማውጣት ሳይሆን መተግበር ነው» ሲሉም ሐሳባቸውን አጠናቀዋል።
«ቢተገበር በጣም ጠቃሚ ነዉ። ግን...በተግባራዊነቱ እጠራጠራለሁ።» የቢምረው ሹምዬ አስተያየት ነው። ሌላ ጉዳይ ያሳሰባቸው ደግሞ ሰብስቤ እንዳለ ወርቁ ናቸው። በፌስቡክ እንዲህ ሲሉ ጠይቀዋል፦ «ሲሚንቶ በሌለበት የዋጋ ዝርዝር ፋይዳው ምንድነው?» ፋሲል ዘውዱ በአችሩ በሰጡት አስተያየት ወደ ቀጣዩ ርእሰ ጉዳይ እንሻገር። እንዲህ ይላል፦ «የአህያ ባል ከጅብ አያስጥልም!! አለ ስሚንቶ ነጋዴ።»
የኬንያው ፕሬዚደንት በዓለ ሲመት
በአወዛጋቢው የኬንያ ምርጫ ከአንድ ወር በፊት በጠበበ የድምፅ ልዩነት ተፎካካሪያቸው ራይላ ኦዲንጋን ያሸነፉት ዊሊያም ሩቶ ማክሰኞ ዕለት በዓለ ሲመታቸው በደመቀ ሁኔታ ተከናውኗል። ካሳራኒ ስታዲየም ውስጥ በተከናወነው ሥነ ሥርዓት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ እና የልዑካን ቡድናቸውን ጨምሮ የበርካታ ሀገራት የቀድሞ እና የአሁን መሪዎች እንዲሁም ዲፕሎማቶች ታድመዋል። በበዓለ ሲመቱ ላይ የተገኙት ተሰናባቹ የኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ከአዲሱ ፕሬዚደንት ጋር ሲጨባበጡ ታዳሚያን በሆታ እና ጭብጨባ ድጋፋቸውን ገልጠዋል። አድናቆቱ በማኅበራዊ የመገናኛ አውታርም ተንጸባርቋል።
ኡሁሩ ኬንያታ እና መንበረ ሥልጣኑን የተረከቡት አምስተኛው ርእሰ ብሔር ዊሊያም ሩቶ ከባለቤቶቻቸው ጋር ተደርድረው የሚታዩበትን ፎቶ ያያዘው ቸኮል ዓለሙ አድናቆቱን እንዲህ ገልጧል። «የአፍሪቃ ቀንድ የዲሞክራሲ ቁንጮ በመባል የምትታወቀው ጎረቤት ሃገረ ኬንያ ሰለማዊ የስልጣን ሽግግር እያስተናገደች ነው።» ይህን ፎቶ የተመለከተው ሌላኛው የፌስቡክ ተጠቃሚ አደራጀው ተስፋዬ፦ «ኢትዮጵያ ትምህርት ውሰጅ ከጎረቤትሽ» ብሏል። መርጋ ዳባ፦ «ኬንያ አስተማሪ ነሽ» ሲል፤ አበበ አቤ በሚል የፌስቡክ ተጠቃሚ ደግሞ፦ «እናት ሀገር ኬንያ በለጠችን» ሲል ቁጭቱን አስፍሯል።
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ኂሩት መለሰ