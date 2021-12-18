የጦርነቱን ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ለመቋቋም የተያዘው መፍትሄ  

በቱርክ ኢስታንቡል ሲካሄድ በነበረው የቱርክ-አፍሪካ ጉባኤ ጎን ለጎን የኢትዮጵያ ልዑክ የተሳካ የሁለትዮሽ ውይይት አድርጎ መመለሱን የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ገለጸ። በሌላ በኩል በሰሜን ኢትዮጵያ ዓመት ባለፈው ጦርነት የደረሰውን ውድመት ለመቋቋምና ኢኮኖሚያዊ ጫናውን ለመቀልበስ ግብርና ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እተሰራ ነውም ተብሏል፡፡
የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዲኤታ ሰላማዊት ካሳ በዛሬው መግለጫቸው ካተኮሩባቸው ነጥቦች አንደኛው ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ በኢስታንቡል የተከሄደው የቱርክ-አፍሪካ ሶስተኛ ጉባኤ ይገኝበታል፡፡ ኢትዮጵያ ተሳታፊ በነበረችበት በጉባኤው በኢንቨስትመንት እና በተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎቶች ከአፍሪካ ጋር ግንኙነቷን እያዳበረች የመጣችው አንካራ አበርክቶዋ እየላቀ መምጣቱ ተወስቷል፡፡ በጉባኤው አፍሪካ በአለም አቀፍ መድረኮች ያላት ውክልና ፍትሃዊ እንዲሆን ተመክሯልም ተብሏል።
በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የተመራው የኢትዮጵያ ልዑክ ከጉባአው ተሳትፎ ጎን ለጎን ከቱርክ ጋር የሁለትዮሽ ግንኙነት ለማጠናከር የሚያስችሉ የተሳኩ የተባሉ ምክክሮችን ማካሄዱም ነው የተገለጸው። በሌላ በኩል ዘመቻ ለህብረብሄራዊ አንድነት የሚል ስያሜ በተሰጠው የመንግስት ጥምር ጦር በአማራ ክልል ውስጥ በሚገኘው የህወሓት ኃይል ላይ እየወሰደ ያለው ወታደራዊ ማጥቃት ተጠናክሮ መቀጠሉ ተነግሯል። አሁን ላይ በጦርነቱ ዳፋ የደረሱ የኢኮኖሚ ውድመቶችን ለመቋቋምም ውጥን ተነድፎ እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል፡፡
በግብርናው በተለይም በመስኖ ላይ በጦርነት ሳቢያ ሊያጋጥም የሚችልን የምርት ቅነሳ ለማካካስ በሚያስችል መልኩም ታቅዶ እየተሰራ ነው ተብሏል፡፡ በዚህ ዘርፍ ወደ 349 ሺህ ሄክታር መሬት ታርሶ 89 በመቶው በሰብል መሸፈኑ ተነግሯል። በዚህም ረገድ ዋና ዓላማውን ከውጭ የሚገባ ምርትን በሃገር ውስጥ የግብርና ምርቶች መተካት ያደረገው የመካከለኛና ሰፋፊ መስኖ ግንባታ 9.8 ቢሊዮን ብር በጀት ተይዞ እየተከናወኑ ነው ተብሏል።
ከፍተኛ የሰብል አምራች የነበሩ አከባቢዎች በአውዳሚው ጦርነት በመጎዳታቸው በርካቶች ሃብት ንብረታቸውን አጥተዋል፤ ሰፊ ማህበራዊ ምስቅልቅሎችም ተከስቷል፡፡ ግብርናው ላይ በትኩረት መስራት ይህንኑና መንግስት በእርዳታና ድጋፍ ስም ይመጣል ያለውን የፖለቲካ ጫና ለመቋቋም ያስችላልም ተብሏል።
ስዩም ጌቱ
ልደት አበበ
ኂሩት መለሰ