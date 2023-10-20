የጥቅምት 9 ቀን 2016 የዓለም ዜና
በአማራ ክልል ቻግኒ ከተማ የተጠለሉ ተፈናቃዮች ሮሮ
ባለፈዉ ዓመት ምስራቅ ወለጋ ዞን ኪሩሙ ወረዳ ዉስጥ ታጣቂዎች ካደረሱት ጥቃት አምልጠዉ አማራ ክልል ቻግኒ ከተማ የተጠለሉ ተፈናቃዮች እስካሁን በቂ ርዳታ ባለማግኘታቸዉ ለከፋ ችግር መጋለጣቸዉን አስታወቁ። የኢትዮጵያ መንግስት «ኦነግ ሸኔ» ብሎ በአሸባሪነት የፈረጀዉ ነገር ግን ራሱን የኦሮሞ ነፃ አዉጪ ጦር (OLA) ብሎ የሚጠራዉ ደፈጣ ተዋጊ ቡድን እንደከፈተዉ በሚነገረው ጥቃት በርካታ ሰዎች ተገድለዋል፤በብዙ ሺሕ የሚቆጠሩ ተፈናቅለዋል።ከተፈናቃዮቹ መካከል ከ2400 የሚበልጡት አማራ ክልል አገዉ አዊ ዞን ቻግኒ ከተማ ዉስጥ በየሥፍራዉ ተበትነዋል።
የአዲስ አበባዉ ወኪላችን ስዩም ጌቱ ተፈናቃዮቹን ጠቅሶ እንደዘገበዉ የአማራ ክልል መስተዳድር፣ የፌደራሉ መንግስት ይሁን ግብረ ሠናይ ድርጅቶች ለተፈናቃዮቹ መጠለያ አልሰጧቸዉም።በዚሕም ምክንያት ተፈናቃዮቹ በየአብያተ-ክርስቲያኑ፣ በየመሳጂዱና በየዘመድ አዝማዱ ቤት ለመጠለል ተገድደዋል።የሚሰጣቸዉ ሰብአዊ ርዳታም በጣም ትንሽ ወይም ጨርሶ የለም።
የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ገመዳ ተፈራ በተለይ ለዶይቼ ቬለ እንደነገሩት ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም የሚውሉ የተለያዩ መጠለያዎችን ከማዘጋጀት ጀምሮ ዕርዳታዎችን ለማቅረብ «እየተሰራበት ይገኛል» ብለዋልም።
የቀድሞው ኒጀር ፕረዚደንት መሐመድ ባዙም ከሃገር ለማምለጥ ሞክረዋል መባሉን
በመፈንቅለ መንግስት ከስልጣን የተባረሩትና በቤት ውስጥ የቁም እስረኝነት የሚገኙት የቀድሞው የኒጀር ፕሬዚደንት መሐመድ ባዙም ከሃገር ለማምለጥ ሞክረዋል ሲል ሃገሪቱን እየመራ ያለው ወታደራዊ ጁንታ አስታወቀ። የፕረዚደንቱ ጠበቃ ግን ይህን አስተባብለዋል።
የወታደራዊ ጁንታው ቃል አቀባይ አማዱ አብደራሂም የቀድሞው ፕረዚደንቱ ከቤተሰቦቻቸውና አገልጋዮቻቸው ጋር በመሆን በቁም እስር ከሚኖሩበት የማምለጥ ሙከራ አድርገዋል ሲል ከስዋል።
ቃል አቀባዩ አክለውም መሐመድ ባዙም በቁም እስር ከሚኖሩበት አምልጠው በተዘጋጀላቸው ንብረትነቱ በስም ያልጠቀሱት ግን ``የውጭ ሃይላት`` ያሉት ሄሊኮብተር ለማማለጥ አቅደው እንደነበረ አክለዋል። ድርጊቱን ያስተባበሩ ተብለው የተጠረጠሩ ሰዎች ታስረው ምርመራ መጀመሩንም ለማወቅ ተችሏል። ይህ የቃል አቀባዩ ወቀሳ ግን የባዙም ጠበቃ ከሃቅ የራቀ ሲሉ ማስተባበላቸውን አዣንስ ፍራንስ ፕረስ ዘግቧል።
በጋዛ የሞቱት ፍልስጤማውያን ከ4ሺህ መብለጡን
በእስራኤል ሮኬቶችና የአውሮፕላን ድብደባዎች በጋዛ የሞቱት ፍልስጤማውያን ከ4ሺህ መብለጡን የሃገሪቱ የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በጥቃቱ የተጎዱ ስቪሎች ቁጥርም ወደ 13 ሺህ ማሻቀቡን ገልጿል።
በአሜሪካ፣ ጀርመንን ጨምሮ በአውሮፓ ሕብረት አባል ሃገራት "አሸባሪ" ተብሎ የተፈረጀው ሃማስ እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር ጥቅምት 7 ቀን በመዝናናት ላይ በነበሩ እስራኤላውያን ላይ ፈጸመ በተባለው ጥቃትና ከዛም በቀጠሉ የሮኬት ጥቃቶች በእስራኤል በኩልም 1,400 እስራኤላውያን መገደላቸውን እስራኤል አስታውቃለች።
ግጭቱን ለማብረድ የተለያዩ ዲፕሎማስያዊ ጥረቶች ቢደረጉም አንዱ በሌላኛው ላይ የሚያደርጉት ጥቃት ግን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የዜናው ምንጭ የጀርመን ዜና አገልግሎት DPA ነው።
በጋዛ ቀውስ የሚመክር አለምአቀፍ የምክክር መድረክ በካይሮ ይካሄዳል ተባለ።
ወደ ጋዛ ሰብአዊ እርዳታ የሚገባበትን እና በአከባቢው ስላለው የጸጥታ ሁኔታ የሚመክር ዓለምአቀፍ የምክክር መድረክ በካይሮ ይካሄዳል ተባለ።
በግብጽ አስተናጋጅነት ነገ ይካሄዳል የተባለዉ ዓለምአቀፍ ጉባዔ እስከአሁን ጀርመንና ጃፓን እንደሚሳተፉበት ሃገራቱ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸው በኩል አስታውቀዋል። የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ በቴልአቪቭና ቤይሩት የነበራቸውን ቆይታ አጠናቀው ማምሻውን ወደ ካይሮ እንደሚጓዙም ሮይተርስ ዘግቧል።
በተመሳሳይ ዜና የጃፓን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዮኮ ካሚካዋ በካይሮው ኮንፈረንስ እንደሚሳተፉ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አሳውቀዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በጉባኤዉ በመገኘት በጋዛ የሰብአዊ ዕርዳታ ስለሚዳረስበትን እና የአካባቢው ጸጥታ በፍጥነት በሚሻሻልበት ሁኔታ ላይ አገራቸው የበኩሏን ለመወጣት እንደምትጥር ገልፀዋል።
ጀርመን በጋዛ ለተፈጠረው ሰብአዊ ቀውስ የአስቸኳይ ዕርዳታ የሚውል 50 ሚልዮን ዶላር ድጋፍ እንደምታደርግ አስታወቀች።
ጀርመን በጋዛ ለተፈጠረው ሰብአዊ ቀውስ የአስቸኳይ ዕርዳታ የሚውል 50 ሚልዮን ዶላር ድጋፍ እንደምትሰጥ አስታወቀች። ጀርመን ይህን ያስታወቀችው የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ ከዮርዳኖሱ አቻቸው አይማን ሳፋዲ ጋር በእስራኤል ሃማስ ጦርነትና የሰብአዊ ቀውስ ጉዳዮች ላይ ከመከሩ በኋላ ነው።
ይህ ዕርዳታ በዩኒሴፍ፣ የዓለም የምግብ ድርጅትና የተባበሩት መንግስታት የፍልስጤም ስደተኞች አገልግሎት በኩል ለተረጂዎች እንደሚደርስም ታውቋል። ቤርቦክ በጉብኝታቸው ማጠቃለያ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ
Clip 1 ቤርቦክ
"ሐማስ በፈጸመው ዘግናኝ የሽብር ጥቃት ሳቢያ የተከሰተው ይህ ቀውስ በጋዛ ከፍተኛ የሆነ ሰብዓዊ ቀውስ አስከትሏል፤ በመሆኑም በጋዛ የተከሰተውን ይህን አስከፊ ሰብዓዊ ቀውስ ሁላችንም ማቃለል እንፈልጋለን ።"
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ አያይዘውም ከሃማስ ጋር የሚደረገው ውግያ ከፍልስጤም ስቪሎች ጋር የሚደረግ አይደለም ሲሉም ተናግረዋል። በመሆኑም የጀርመን መንግስት ለጋዛ ህጻናትና ሴቶች የምግብ ዕርዳታ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተለያዩ ተቋማት በኩል እንደሚቀርብ አስረድተዋል።
Clip 2 ቤርቦክ
"ለዚህም ነው በጀርመን በኩል በጋዛ ሃማስ ባደረሰው የሽብር ጥቃት ሰለባ ለሆኑ ፍልስጤማውያና ለተከሰተው ሰብአዊ ቀውስ ድጋፋችንን እያጠናከርን ያለነው፤ ለዚህም ነው የጀርመን መንግስት በጋዛ ለሚገኙ ለፍልስጤም ሲቪል ሰዎች የሚያደርገውን ሰብዓዊ እርዳታ ወዲያውኑ በ50 ሚሊዮን ዩሮ ከፍ ለማድረግ የወሰነው ። በዚህ ገንዘብ እንደ የተባበሩት መንግሥታት የምግብ ፕሮግራም፣ ዩኒሴፍ፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት የዕርዳታና የፍልስጤም ስደተኞች አገልግሎት የመሳሰሉትን ድርጅቶችን ድጋፍ እናደርጋለን። በመሆኑም በጋዛ የሚገኙ ንፁሐን ሴቶች ፣ ወንዶችና ሕፃናት ምግብ እንዲቀርብላቸው እናደርጋለን።"
እስራኤል ከ2 ሚልዮን በላይ ሕዝብ ይኖርበታል ተብሎ በሚገመተው የጋዛ ሰርጥ የምግብ፣ ነዳጅና ኤሌክትሪክ እንዲቋረጥ ማድረጓ ይታወቃል።
የአሜሪካው ፕረዚደንት ጆ ባይደን ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ከተመካከሩ በኋላ በግብጽ በኩል ከዛሬ ጀምሮ የሰብአዊ ዕርዳታ ይቀርባል ተብሎ ይጠበቃል።
የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማስጠንቀቂያ
የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናኔና ቤርቦክ ኢራንን እና በኢራን ይደገፋል የሚባለው ሂዝቦላህ በእስራኤል ሃማስ ጦርነት እጃቸውን እንዳያስገቡ አስጠንቅቀዋል። ሚኒስትሯ በቴልአቪቭ ከእስራኤሉ አቻቸው በወቅታዊ የጋዛ ጉዳዩች ላይ ከመከሩ በኋላ በኢራቅ የሚገኙ የሺአ እስላማዊ ታጣቂዎችና በየመን የሚገኙ የሁቲ ታጣቂዎችም የ``ሽብር`` ድርጊት ባሉት የእስራኤል ሃማስ ውግያ እንዳይሳተፉ አስጠነቅቃለሁ ብሏል።
እስራኤል በደቡብ የሃገሪቱ ክፍል የሚገኙ ዜጎቿን ወደ ሌላ ቦታ እንደምታዛውራቸው አስታወቀች።
የእስራኤል የመከላከያ ሚኒስቴር ውጥረት በነገሰበት ከሊባኖስ ጋር በሚያዋስነው በደቡብ የሃገሪቱ ክፍል የሚገኙ ዜጎቹን ወደ ሌላ ቦታ እንደሚያዛውራቸው አስታወቀ።
ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ጠቅሶ የጀርመን ዜና አገልግሎት DPA እንደዘገበው በኪርያት ሹማና ከተማ የሚኖሩ እስራኤላውያን በመንግስት በሚተዳደሩ የእንግዳ ማረፊያዎች ላይ ይሰፍራሉ።
በኢራን ይደገፋል የሚባለው የሊባኖሱ ሂዝቦላህ ወደ አካባቢው ሮኬቶችን ማስወንጨፉን ተከትሎ እስከአሁን ወደ 22 ሺህ የሚጠጉ የከተማዋ ነዋሪዎች አካባቢውን ለቀው መውጣታቸውን ዜናው አክሏል።YG/AT