የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት
አመት ስለአስቆጠረው የፕሪቶሪያ ውል ስምምነት
በፌደራል መንግስትና በህወሐት መካከል በፕሪቶሪያ የሰላም ውል ከተፈረመ እነሆ አንድ ዓመት ሞላው። ይህን ተንተርሰው በማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ከተንሸራሸሩ ሐሳቦች የተወሰኑትን ቀዳሚ አድርገን እናቀርባለን። ሲዳማ ሐዋሳ በሚል መጠሪያ የሚታወቁት በፌስቡክ
"እኛ እርስ በራሳችን እየተባላን በልመናም ጭምር የተሰራዉን ልማት እያፈረስን አለም ጥሎን እንደ ሮኬት ተተኩሶ ሄደ እኮ ወገን! ይሄ ጦርነት ለኛ ብዙ መዘዝ እያስከተለችብን ነዉ። ሌላዉ ቀርቶ ኬንያ ራሷ ከኛ ብዙ ርቀት ሄዳለች`` በማለት ጽፈዋል። ሰሎሞን ደግሞ
``ዋናዎቹ ችግር ፈጣሪዎች እኮ ባለስልጣናቱ ናቸው። ህዝቡማ ለዘመናት ተዋዶ እና ተዋልዶ የኖረ ነበረ።`` የሚል አጭር ሐሳብ አስቀምጧል። ወንድምአገኝ አንጀሎ ደግሞ `` ስምምነት መደረጉ ጦርነት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መቆም ስለነበረበት ይህ ሆኗል ።ነገር ግን በድርድሩ ወቅት በዚህጦርነት የተጎዱ ብዙ ነገራቸው ከጥቅም ውጭ የሆነባቸው ወገኖች እንደመኖራቸው መጠን መንግስ ጉዳት የደረሰባቸው ያካተና የድርድሩ አካል ማድረግ ነበረበት። አሁን ብዙ ቅሬታና ሌላ ጦርነት እንዲቀሰቀስ በኔ እምነት ምክንያት ሆኗልብዬ አስባለው። የሆነ ሆኖ አሁን ዘላቂና ለሌላ ጊዜ ዘላቂ መፍትሔ የሚበጀትበት ሐገራዊ ህዝባዊ ምሁራንን የህግ ባለሙና የሐገርን አንድነት ጠቀሜታ የተረዱ ለማንም ብሔርና ዘር ያላዳላ ሁሉም ቁጭ ብሎ አንዱ ባንዱ ጣት መጠቋቆም ትቶ የየራሱን ስህተት፤ የቀደሙ አባቶቻችን የሰሩትን ጥፋት፤ ይቅር ተባብለን አዲሲቷን ኢትዮጵያ መገንባት አለብን። ያለፈው የጥፋት ታሪካች ለትምርታችን ሆኖን ወደፊት የልጅ ልጆቻችን በበለፀገች ባደገች የትኛው ኢትዮጵያዊ ዜጋ በብሔሩ የተለየ ጥቅም ወይም የተለየ ጥቃት የማያገኝበትንአዲስ ህገመንግስት አርቅቀን በሰላም ለመኖር ቁርጠኛ አቋም ልንመሠርት ይገባል። የአሜሪካን የቀድሞ የርስ በርስ ጦርነት ብዙ ሊያስምረን ይገባል በጠረጴዛ ዙሪያ ተሰባስበን መወያየት ከእውነተኛና ቁርጠኛ ከሆነ አስተሳሰብ መነጋገር አለብን። አሜሪካ ለሁም አኩል የሚዳኝ ህግ እንዳጸደቀች እንዲሁም ደሞ ይህንን ሁኔታ ወደገራችን ማምጣት ያስፈልጋል።``
ሞላ ወዳጅ ያሰፈሩት ሐሳብ ደግሞ እንዲህ ይላል `` ጦርነት በመቆሙ ደስ ብሎኛል ግን ሁሉም ህዝብ በማያቀው ስምምነት ትርጉሙ ምን እንደሆነ አልገባኝም። ለህዝብ ቢታሰብ ኖሮ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ኮንፍራንሶች፣ ባዛሮች ይደረጉ ነበር፤ ግን ይህ እንድሆን እንደማይፈልጉ ግልጽ ነው። ይልቁንስ በተለይም በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ጦርነት በማካሄድ ላይ ናቸው።``
ኢቡኑ ኢሳ `` በስምምነቱ ቢያንስ ህይወት መትረፍ ተችሏል ። ቢሆንም አሁን በአማራ ክልል አካባቢዎች የሚደረገው ጦርነት መፍትሔ ይፈልጋል ። ለአንዱ ፕሪቶሪያ ተበጅቶ ለሌላ ጦርነት ጥሩ አይደለም``
መኮንን ሙሉጌታ በበኩላቸው ``ስምምነት መቼም ቢሆን ጉዳት ኖሮት አያውቅም`። ዋናው ነገር ግን ሁሉንም ያማከለ፣ ግልፅ እና ለሁሉም የሚጠቅም ቢሆኑ ውጤቱ ያማረ ይሆናል፡፡ ውሀ ከወንዝ መቅዳት ለመጠቀም ቀዳሚ ተግባር ቢሆንም ውሀው ከተቀዳ በኋላ ማስቀመጫው ከተቀደደ ጥቅም ሳይሰጥ ፈሶ ያልቃል ስምምነቱም በጥሩ ማስቀመጫ ስላልተቀመጠ ሳይጠቅም በወረቀት ላይ ብቻ ፈሶ አለቀ፡፡
ስለወደብ ተጠቃሚነት
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ የወደብ ተጠቃሚነት በተመለከተ የመነጋገሪያ አጀንዳ ሊሆን እንደሚገባ፤ ወደቡን ለመጠቀም ደግሞ የተለያዩ አማራጮች መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን ይፋ ካደረጉበት ጊዜ አንስቶ ጉዳዮ በማሕበራዊ መገናኛ ብዙሃን የመነጋገሪያ ርእስ ሆኖ ቀጥሏል። በዚህ ላይ በርካታ አስተያየቶች በማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተንሸራሽረዋል።
ተፈራ አዲሱ፤
ኢትዮጵያ ቀይ ባሕርን ለመጠቀም በአለምአቀፍ የባህር ሕግ የተደነገገ ( UNCLOS Article 125) እና ሌሎች አለምአቀፍ ድንጋጌዎች ይፈቅዱላታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ ጥያቄውን ለምን አነሱ ተብሎ እንዲህ የጦዘበትና በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ጦርነት ያስከትላል መባሉ ወይንም ግንኙነትን ያሻክራል መባሉ ብዙም አሳማኝ አይመስለኝም ። ኢትዮጵያ ከቀይ ባሕር ስትርቅ እና ተመሳሳይ ችግር ውስጥ ስትገባ ይህ የመጀመሪያ አይደለም ። ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ (ልዑል ተፈሪ መኮንን አልጋወራሽ በነበሩበት ወቅት ) ሃያላን ለነበሩት ፣ ለጣልያን ፣ ለፈረንሣይ እና ለታላቋ ብሪታንያ ተመሳሳይ ጥያቄ አውሮፓ ድረስ መጥተው አቅርበዋል ። ጥያቄው ተቀባይነት ባያገኝም ። ከቃኘው ሻለቃ የኮርያ ዘመቻ በኋላ ግን ተሳክቶላቸዋል ። የቀይባሕርንና የከባቢውን ጨምሮ የአለምን ጂኦፖለቲካ አካሄድ ፣ ቀጠናዊ ትብብርና የመሰረተ ልማት ግንባታን ጨምሮ በርካታ ዲፕሎማሲያዊ ተግባራትን ማከናወን ይጠይቃል እንጂ አሁንም የሚቻል ነው። ኢትዮጵያ ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ በዲፕሎማሲና በጥበብ ያመጡአቸውን ወደቦች አሰብና ምፅዋን በጦርነት አጥታለች ። በቀይ ባሕር የጂኦፖለቲካውን የሃይል ሚዛን ለማስጠበቅ የተቋቋሙትን የኢትዮጵያ የባህር ኃይል እና የአሰብ ነዳጅ ማጣሪያንም ጭምር። አሁንም ኢትዮጵያ ማድረግ ያለባት አለምአቀፋዊ ድንጋጌዎች እና ደንቦችን ተከትላ በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሠረተ ቀጠናዊ እና አህጉራዊ ትብብሮችን ነው። ከኤርትራ ፣ ከጂቡቲ ፣ ከሶማሊያ ፣ ከኬንያ ወዘተ ጋር የሚያገናኙ የመሠረተ ልማቶቿን ማዘመን ፣ የሁለትዮሽ እና የብዙ ወገን ስምምነቶችን ማሳደግ፣ የተቀናጀ የትራስፖርትና የሎጅስቲክ ኮሪደሮችን ለማጎልበት መዋዕለ ነዋይ መመደብ፣ ከአለምአቀፍ ድርጅቶች ጋር በትብብር በሽርክና በመስራት ከጎረቤቶቿ ጋር በቀይ ባሕር ላይ የጋራ ተጠቃሚ መሆን ትችላለች ። ፓራጓይ፣ ኔፓል፣ ሩዋንዳ፣ ስዊዘርላንድ ፣ ኦስትሪያ ወዘተ ለዚህ አብነት መሆን ይችላሉ ።`` የሚል ሐሳባ ሰንዝሯል። ወደ ተስፋአለም መሃሪ አስተያየት ስናልፍ
``ድሮም ቢሆን እንዴት እንደዚህ ዐይነት ስምምነት ፍሬአማ ይሆናል ? ያለፈው ግንኙነት ጤናማ ያልሆነ ግንኙነት ነበር፤ ማለትም የቆየው ችግር ያልተፈታ እንቆቅልሽ እንደሆነ ዘልቋል። ግን አሁንም ህዝብ የሚፈልገው ነገር ይህ አይደለም። ወደፊትም እንዳይደገም ሁለቱም መሪዎች ብቻቸውን ነበር ሁሉም ነገር (ፊልሙን) የሰሩት። እና መጀመሪያ ትልቁ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ምንጊዜም መንግሥት ህዝብ የሚፈልገው ነገር ምንድ ነው ብሎ ከህዝቡ ጋር በመሆን በበርካታ ችግሮች የተተበተበ አገርና ህዝብ ለማዳን በጋራ ለመስራት ፍቃደኛ መሆን አለበት።`` በማለት አስፍሯል። አስመላሽ ካሱ የተባሉት ደግሞ ``የጋብቻው 80 ወረቀት ተቀዷል`` የሚል አጭር አስተያየት አስቀምጧል። ወደ ለገሰ ማሞ አስተያየትት ስናልፍ። እንዲህ ይላል። ``ወደብ መጠየቅ የጋራ ተጠቃሚ ሆነው በሰጥቶ መቀበል መርህ ህዝባቸውን ለተሻለ ኑሮ ማብቃት ችግሩ ምንድነው ? ለአንዱ በጣም አስፈላጊ የሆነውን ለሌላው አስፈላጊ በሆነ ልዉዉጥ ማሳካት አዲስ ነገር አይደለም ።``
እንጅነር ገዳሙ ነመራ በቀድሞ መጠሪያው ትዊተር በአሁኑ መጠሪያው ኤክስ `` አማራጭ
ወደቦች ቢኖሩን፣ እንደ ሀገር የሕዝቦችን ማኅበራዊም ኢኮኖሚያዊም ትስስርና የጋራ ተጠቃሚነት ማጎልበት ያስችለናል! ከዚህ ባለፈም የቀጣናው ሀገራትና ሕዝቦች አብሮ የመልማትና የማደግ ዕድላቸውን ከፍ ያደርጋል!`` ሲሉ አያት ኤም ያዩ በዛው በቀድሞ መጠሪያው ትዊተር በአሁኑ ኤክስ
``እኛ ያልገባን ሀቅ ምእራብውያን የተረዱት ነገርስ? "በአፍሪካ በሕዝብ ብዛት ሁለተኛ ለሆነችው ሀገር የኢትዮጵያ የባህር በሮችን የመጠቀም ፍላጎትና መሻት ተገቢነት ያለውና የአፍሪካ ቀንድ ሕዝብ የኢኮኖሚ እድገትን ለመጨመር አስተዋጽኦ አለው" ብለዋል።
ስለተፈናቃዮችና ስለሰላም መስፈን
በትግራይ፣ በአማራ ክልሎች በየጊዜው በሚፈጠሩ ግጭቶችና ጦርነቶች በርካቶች ለህልፈት፣ ለአካል ጉዳትና ንብረት ውድመት ተዳርገዋል። በሚልዮኖች ደግሞ ተፈናቅለው አለመጠለያና የምግብ ዕርዳታ እየተፈናቀሉ ይገኛሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባወጣው ዓመታዊ ዘገባም በተፈናቃዮች ላይ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ዘርዝሯል። ከዚህ ጋር በተያያዘም መንግስት በትግራይ እንዳደረገው ሁሉ በአማራና በኦሮሚያ ያሉትን ችግሮች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ብዙዎች እየወተወቱ ነው። በነዚህ ርዕሰጉዳዮች ከተሰነዘሩ አስተያየቶች ደግሞ ጥቂቶቹን እናስደምጣችሁ። ኢትዮጵያ በሚል መጠሪያ ከጻፉት እንጀምር። `` መንግስት በዜጎች የሚነሱ የማንነት ጥቄዎችን በብልሃትና በተሻለ ፍጥነት መመለስ ይገባዋል። ሀገር እና ህዝብ የሚያስተዳድር መንግስት የህዝብ ጥያቄዎችን ማዳፈን የለበትም። ለአንድ ዘርፍ ከሚሰጠው ትኩረት ይልቅ ለዜጎች ጥያቄ የሚሰጠዉ ትኩረት ሊቀድም ይገባል። ያለ ህዝቡ ሰላማዊ ኑሮ አንዱንም ሴክተር ሊመራዉ አይችልም። የህዝብ ጥያቄ ሲዳፈንንና ሲዉል ሲያድር ተጨማሪ ጥያቄ ነዉ ይዞ የሚመጣዉ። ለምሳሌ የአማራ ህዝብ ጥያቄ በዋነኝነት በሌሎች ክልሎች የሚኖሩ አማራዎች በማንነታቸዉ በደል አይድረስባቸዉ፣ እንደማንኛዉም ዜጋ እኩል ይኑሩ፣ እንዲያም ሲል ባላቸዉ አሰፋፈርና የህዝብ ስብጥር የፖለቲካ ድርሻ ተወክለዉ ለሁሉም ህዝብ አገልግሎት እየሰጡ በሰላም ይኑሩ የሚል ነበር። መንግስት እሄን ጥያቄ በአግባቡ አድምጦ ምላሽ ባለመስጠቱና ማስተናገድ ባለመቻሉ በሌሎች ክልሎች የሚኖሩ ዜጎች ሲገደሉ፣ ሲፈናቀሉ ከረሙ። የመንግስት እርምጃ ባለመኖሩ በሰላም ይኑሩ የሚለዉ ጥያቄ ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ ወልዶ የመላ አማራ ህዝብ ጥያቄ ሆነ። እሄን ጥያቄም መመለስ ባለመቻሉ አሁን ላለንበት አዘቅት ደረስን። የህዝባችን ጥያቄዎች ችላ ሊባሉ አይገባም። መንግስት ያለ ህዝብ ህዝብ ያለ መንግስት ሊኖሩ አይችሉም።
• ህዝቡ ጥያቄዎችን ማቅረብ ለበት ቢሆንም ችግሩን ይፈታል ብሎ ጥያቄ ላቀረበለት መንግስት ችግሮችን ሊፈታበት የሚችል ጊዜ ሊሰጠዉ ይገባል። መንግስት ችግሮችን ሊፈታ የሚችለዉ የቀረቡትን ጥያቄዎች ለመፍታት የሚያስችል ጊዜ ሲያገኝ ብቻ ነዉ።
• ሌላዉ ህዝቡ ጥያቄዎቹን በቅደም ተከተል ማቅረብ አለበት። ማንነታችን ይከበር ወይስ ሰላም ይስፈን፣ ህገመንግስት ይሻሻልና በፖለቲካ እኩል እንወከል ወይስ ከሁሉ በላይ ልማት ያስፈልገናል የሚሉት ጉዳዮችን ከሁሉ የሚብሰዉን ለይቶ ማቅረብ አለበት። ምንም እንኳን መንግስት ሁሉንም የማሟላት ግዴታ ቢኖርበት እንደ እኛ ሀገር ባሉ ደሀ ሀገራት፣ ደሀ መንግስትና ደሀ ህዝብ፣ ያልተማረ ህዝብ ባለበት ባደጉ አገራትም ቢሆን መሰረታዊ ጥያቄዎች ቅደም ተከተላቸዉ ተለይቶ ነዉ የሚቀርበዉ። ስለዚህ ህዝቡ የመንግስትን ያክል ሀላፊነት ወስዶ መስራት አለበት
• ማንም ሰዉ ብሔር ወይም እምነት መርጦ የተወለደ አይደለም። ማንም ሰዉ ቦታ መርጦ የተወለደ አይደለም። ሰዎች ሰዉ በመሆናቸዉ ብቻ ሊከበሩ ይገባል። ምንም አይነት እምነትና ብሔር ቢኖረንሰዎችን እኩል የማየት ባህል እንዲጠነክር ሙህራን መስራት ማስተማር አለባቸዉ።
• በተለይ የኢትዮጵያ የሀይማኖት አባቶች እሄን ማስተማር አለባቸዉ። በየትኛዉም እምነት ዘርን መሰረት ያደረገ እምነት የለም። ሁሉም የአምላክ ፍጡር ነዉ የሚለዉን ማስተማር አለባቸዉ።``ብለዋል። ሱሌማን ረሺድ ደግሞ ለየት ያለ አስተያየት አስቀምጧል ``በምንም ታምር የኢትዮጵያ ችግር በምክክር አይፈታም!!! ሊያግባባ በማይችል ደረጃ ልዩነት አለ!``
የጀርመን ፕሬዝደንት የጀርመን ቅኝ ገዢዎች ላደረሱት ግፍ በይፋ ይቅርታ ስለመጠየቃቸው
የጀርመን ፕሬዝደንት ሽታይን ማየር ሰሞኑን በታንዛንያ ባደረጉት ጉብኝት የጀርመን ቅኝ ገዢዎች ላደረሱት ግፍ በይፋ ይቅርታ ጠይቀዋል። ሽታይንማየር የጀርመን ቅኝ ገዢ ጦር የረሸናቸዉን የያኔዉን ባላባት የሶንጌ ምባኖና የ66 ተከታዮቻቸዉን የልጅ-ልጅ ልጆችና ዘመዶች አነጋግረዋልም። ይህ ጉዳይም በማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች መነጋገሪያ ከሆኑ ርዕስ ጉዳዮች አንዱ ነበረ። ሁስኒ የተባሉ አስተያየት ሰጪ`` ይቅርታ መደራረግ በምድርም ይሁን በፈጣሪ ተቀባይነትና ተመራጭነት አለው`` ሲሉ ቢኒ ደግሞ ``መሰልጠን ማለት ይሄ ነዉ...`` የሚል አስተያየት አክሏል። ሲዳማ ሃዋሳ በሚል መጠሪያ የሰፈረ አስተያየት ደግሞ `` ይሄ ቂምንና የበቀል ስሜትን ከዉስጥ ይፍቃል፤ አሪፍ ተግባር ነዉ። የኛ መንግስት የጀመረዉ ነገር አለ ለሀገር ሰላም ሲባል ቅራኔ የነበራቸዉ እርቅ ማድረግ አለባቸዉ። ``
ይሁኔ ደግሞ `` አይ ፈረንጅ ገሎህም ፖለቲካ ይሰራብሃል አፍሪካ ደሞ ሞቶም መልከስከስ አይተዉም`` ብሏል።
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
ኂሩት መለሰ