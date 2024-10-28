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የጥቅምት 18 ቀን፣ 2017 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

ማንተጋፍቶት ስለሺ ሥዩም Mantegaftot Sileshi
ሰኞ፣ ጥቅምት 18 2017

ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ክብረወሰን ሰብረው አሸንፈዋል ። በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ አርሰናል እና ሊቨርፑል ብርቱ ፉክክር ዐሳይተዋል ። በስፔን ላሊጋ ሪያል ማድሪድ በባርሴሎና ጉድ ሁኗል ። ሮቤርት ሌቫንዶብስኪ ሁለት ግቦችን ባስቆጠረበት ግጥሚያ ባርሴሎና ዋነኛ ተቀናቃኙ ሪያል ማድሪድን 4 ለ0 ጉድ አድርጓል ። ሌሎች ዘገባዎችም ተካተዋል ።

https://p.dw.com/p/4mJaA
Fußball Ballon d'Or
ምስል Benoit Tessier/REUTERS

ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ

ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በተለያዩ ውድድሮች ክብረወሰን ሰብረው አሸንፈዋል በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ አርሰናል እና ሊቨርፑል ብርቱ ፉክክር ዐሳይተዋል በስፔን ላሊጋ ሪያል ማድሪድ በባርሴሎና ጉድ ሁኗል ትናንት ስርዓተ ቀብራቸው ስለተፈጸመው አሰልጣኝ አሥራት ኃይሌ ቃለ መጠይቅ ይኖረናል

በስፔን ላሊጋ፦ ሮቤርት ሌቫንዶቭስኪ ገኖ በወጣበት ግጥሚያ ባርሴሎና ሪያል ማድሪድ በሜዳው የግብ ጎተራ አድርጎ አሸንፎታል ። በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ ማንቸስተር የመሪነቱን ሥፍራ ከሊቨርፑል ተረክቧል ። ኤሚሬተስ ስታዲየም ውስጥ አርሰናል ሊቨርፑልን ለማሸነፍ ያደረገው ብርቱ ጥረት መክኖበታል ። ሊቨርፑል ወሳኝ ነጥብ ተጋርቶ ወጥቷል ። በጀርመን ቡንደስ ሊጋ ባዬርን ሙይንሽን እና ኤርቤ ላይፕትሲሽ በነጥብ ተስተካክለው በግብ ክፍያ ብቻ ተበላልጠዋል ።  ባዬርን ተጋጣሚውን 5 ለ0 ድባቅ ሲመታ፤ ኤርቤ ላይፕትሲሽ 3 ለ1 ድል አድርጓል ። የቀድሞው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ አሥራት ኃይሌ ሥርዓተ ቀብር ትናንት ተፈጽሟል ።

አትሌቲክስ

በሳምንቱ መጨረሻ ላይ በተከናወኑ የሩጫ ፉክክሮች፦ ዮሚፍ ቀጄልቻ እና ሐዊ ፈይሳ ክብረ ወሰን በማሻሻል አሸናፊ ሆኑ ። ጥቅምት 17 ቀን፣ 2017 ዓ.ም ጀርመን ውስጥ በተከናወነው የፍራንክፉርት ማራቶን ፉክክር ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ሀዊ ፈይሳ የቦታውን ክብረ ወሰን በማሻሻል አሸናፊ ሆናለች ። አትሌት ሀዊ በውድድሩ ያሸነፈችው 2:17.25 ሮጣ በመግባት ነው ።

ኢትዮጵያዊው አትሌት ዮሚፍ ቀጀልቻም በስፔን ቫሌንሺያ፤ የግማሽ ማራቶን ውድድር ለድል በቅቷል ። ዮሚፍ ውድድሩን 57:30 ሮጦ ያጠናቀቀበት ጊዜ ቀደም ሲል በጄኮብ ኪፕሊሞ ተይዞ የነበረውን ክብረወሰን በ1 ሰከንድ ያሻሻለበት ነው ። ዩጋንዳዊው አትሌት ጄኮብ ኪፕሊሞ ቀደም ሲል ሰብሮት የነበረውን የ57:31 የዓለም ክብረወሰን እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጠር ከ2021 እስከ 2024 የሚደፍረው ጠፍቶ ነበር ። ኢትዮጵያዊው አትሌት አሳክቶታል ። የ23 ዓመቱ ሯጭ ጄኮብ በ2016 ሀገሩን በብራዚል የሪዮ ኦሎምፒክ በ15 ዓመቱ በመወከልም የሚታወቅ አትሌት ነው ።

ከስታዲየም ውጪ የ2024 ምርጥ አትሌቶች እጩዎች ውስጥ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በሴትም በወንድም ተካተቱ ። የዓለም አትሌቲክስ በድረ ገጹ ይፋ እንዳደረገው ከሆነ፦ በሴቶች ዘርፍ ኢትዮጵያውያቱ አትሌቶችሱቱሜ አሠፋ እና ትእግስት ከተማ ከምስቱ እጩዎች ውስጥ ተካተዋል ። ሌሎቹ ሦስቱ፦ ኬንያውያቱ ሩት ቼፕንጌቲች እና አግነስ ጄቤት እንዲሁም ትውልደ ኢትዮጵያ ኔዘርላንዳዊቷ ሲፋን ሐሠን ናቸው ።

ትእግስት ከተማ በቤርሊን ማራቶን ባሸነፈችበት ወቅት
ከስታዲየም ውጪ የ2024 ምርጥ አትሌቶች በሴቶች ዘርፍ እጩ ከሆኑ ኢትዮጵያውያት አትሌቶች መካከል ትእግስት ከተማምስል Annegret Hilse/REUTERS

በወንዶች ዘርፍ ደግሞ ኢትዮጵያውያኑ አትሌቶች ዮሚፍ ቀጀልቻ እና ታምራት ቶላ በእጩነት ተካተዋል ።  የዩጋንዳው ጃኮብ ኪፕሊሞ፤ የኬንያው ቤንሶን ኪፕሩቶ እና የኤኳዶሩ ብሪያን ዳንኤል በእጩነት ከቀረቡት አምስት አትሌቶች ውስጥ ይገኛሉ ። በማኅበራዊ መገናኛ አውታር የሚሰጠው የድምፅ አሰጣጥ የፊታችን እሁድ ይጠናቀቃል ።

እግር ኳስ

የቀድሞው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ አሥራት ኃይሌ ሥርዓተ ቀብር እሁድ የጥቅምት 18 ቀን፣ 2017 ዓ.ም በአዲስ አበባ ጴጥሮስ ወጳውሎስ መካነ መቃብር ተፈጸመ ። አሰልጣኝ አሥራት ከረዥም ጊዜ ሕመም በኋላ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ባለፈው ሳምንት አርብ ነበር ። የጥቅምት 11 ቀን፣ 2017 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

በኢትዮጵያ የእግር ኳስ ታሪክ ታላቅ ስፍራ የሚሰጠው አሰልጣኝ አሥራት ኃይሌ የሽኝት መርሐ ግብር ቀደም ሲል በአዲስ አበባ ስታዲየም መካሄዱም ተዘግቧል ። «ጎራዴው» በሚል ቅጽል ስም የሚታወቁት አሰልጣኝ አሥራት ኃይሌ በይበልጥ በምን ይታወሳሉ? የስፖርት ጋዜጠኛ ዖምና ታደለ ።

የአፍሪቃ ሻምፒዮንሺፕ ማጣሪያ

ለአፍሪቃ ሻምፒዮንስሺፕ ማጣሪያ መሳተፍ የነበረባቸው የምሥራቅ አፍሪቃ ሁለት ሃገራት ከውድድሩ መውጣታቸው ተገለጠ ። በማጣሪያው ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ደቡብ ሱዳን ጁባ ውስጥ ለመጋጠም ቀጠሮ ተይዞላት ነበር ። ሆኖም ኤርትራ ባልታወቀ ምክንያት በመውጣቷ ውድድሩ መሰረዙን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል ።  ታንዛኒያ ዳርኤሳላም ውስጥ ልትጫወት የነበረችው ጎረቤት ሶማሊያም በገንዘብ እጦት የተነሳ ከውድድሩ መውጣቷ ተገልጧል ።

የሱዳን ብሔራዊ ቡድን ። ፎቶ፦ ከማኅደር
ሱዳን ሞውሪታንያ ናዋክቾት ውስጥ ታንዛኒያን ገጥማ 1 ለ0 አሸንፋለች ። ፎቶ፦ ከማኅደርምስል Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ ሴራሊዮን፤ ጅቡቲ፤ ዚምባብዌ እና ሌሶቶም በፊፋ መስፈርት መሠረት ዓለም አቀፍ ጥራቱን ከጠበቀ ስታዲዮም እጦት የተነሳ በደጋፊዎቻቸው ፊት እና በሜዳቸው መጫወት አይችሉም ። ሌላኛዋ የአፍሪቃ ሻምፒዮንስሺፕ ማጣሪያ ተሳታፊ ሀገር ሱዳን ተጨዋቾች በበኩላቸው በእርስ በእርስ ጦርነት የተነሳ በሀገራቸው መጫወት አይችሉም ።

በዚህም መሠረት፦ ሱዳን ሞውሪታንያ ናዋክቾት ውስጥ ታንዛኒያን ገጥማ 1 ለ0 አሸንፋለች ። እሁድ ዕለት በነበሩ ሌሎች የአፍሪቃ ሻምፒዮንስሺፕ ማጣሪያ የመጀመሪያ ዙር የመጀመሪያ ጨዋታዎች፦ ደቡብ ሱዳን ኬንያን 2 ለ0 ድል አድርጋለች ።  ላይቤሪያ በሜዳዋ ፓይኔስቪሌ ውስጥ ሴራሊዮንን ገጥማ 2 ለ1 አሸንፋለች ።  ርዋንዳ ኪጋሊ ውስጥ በደጋፊዎቿ ፊት በንዑሷ ጅቡቲ የ1 ለ0 ሽንፈት አስተናግዳለች ። ቦትስዋና ፍራንሲስታወን ውስጥ ኂምባብዌን የገጠመችው ሌላኛዋ ንዑስ ሀገር ኤስዋቲኒ 3 ለ0 ማሸነፍ ችላለች ።  በቅዳሜ ግጥሚያዎች ደግሞ፦ ደቡብ አፍሪቃ ብሎምፎንታይን ውስጥ ሌሶቶ ናሚቢያን 1 ለ0 አሸንፋለች ። ዐርብ ዕለት ሎሜ ውስጥ የተጋጠሙት ቶጎ እና ቤኒን በቶጎ የ2 ለ0 ድል ተጠናቋል ።

ፕሬሚየር ሊግ

በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ፦ አርሰናል እጅግ የሚያስፈልገውን 3 ነጥብ በገዛ ሜዳው ኤሚረተስ ስታዲየም ደጋፊው ፊት በሊቨርፑል ተነፍጓል ። በምሽቱ ግጥሚያ ቡካዮ ሳካ ሊቨርፑልን አስጭንቋል ። ጨዋታው በተጀመረ 9ኛ ደቂቃ ላይም ወሳኝ ግብ አስቆጥሯል ። ቪርጂልእ ቫንጃይክ ሊቨርፑልን አቻ የምታደርገዋን ግብ 18ኛው ደቂቃ ላይ በጭንቅላት አስቆጥሯል ። ለራሱ በቡድኑ የመጀመሪያ የሆነችውን ለአርሰናል ደግሞ የማሸነፊያ የመሰለችውን ግብ ሚኬል ሞሪኖ በ43ኛ ደቂቃ ላይ እሱም በጭንቅላት ከመረብ አሳርፏል ። የጥቅምት 04 ቀን፣ 2017 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

የፍፁም ቅጣት ምቱን እጅግ ድንቅ በሆነ ሁኔታ በሊቨርፑል ተከላካዮች አናት አሳልፎ ለሚኬል ያደረሰው ዴክላን ራይስ ነው ። ግሩም ቅጣት ምት ነበረች ። ሊቨርፑልን አቻ አድርጎት የነበረው ተከላካዪ ቪርጂል ቫንጃይክ ትንሽ ጭንቅላቱን ከፍ አድርጎ ቢዘል ኳሷ ትጨናገፍ ነበር ። የሆነ ሆኖ አርሰናል እጅግ የቋመጠለትን 3 ነጥብ የማግኘት ሕልም ሞሐመድ ሳላህ 81ኛ ደቂቃ ላይ አምክኖታል ። የአሌክሳንደር አርኖልድ ኳስ መጥኖ ወደፊት መላኩ፥ የዳርዊን ኑኔዝ እኔ ግቡን ካላስቆጠርሁ ብሎ አለመንገብገቡ፥ እንዲሁም የሳላህ አድብቶ ግብ የማስቆጠር ብቃቱ ቅንብር ድንቅ ነበር ። 

የአርሰናል አሰልጣኝ፦ ሚኬል አርቴታ
የአርሰናል አሰልጣኝ፦ ሚኬል አርቴታምስል Anthony Hanc/Shutterstock/Imago Images

ቀደም ብሎ በዳርዊን ኑኔዝ ጉሸማ የደረሰበት ጋብሬል ማጋላሄስ ሁለት ጊዜ ሜዳ ላይ ወድቆ መቀየሩ የአርሰናል ተከላካይ መስመር ላይ ብርቱ ክፍተት መፍጠሩ ይታይ ነበር ።

ትናንት በነበረ ሌላ ግጥሚያ፦ ማንቸስተር ዩናይትድ የጨዋታው መደበኛ ዘጠና ደቂቃ ሲጠናቀቅ በተቆጠረበት የፍፁም ቅጣት ምት ግብ በዌስት ሀም ዩናይትድ 2 ለ1 ተሸንፏል ። ዘንድሮ መላ የጠፋው ማንቸስተር ዩናይትድ ትናንት አራተኛ ሽንፈቱን አስተናግዷል ። በደረጃ ሰንጠረዡ አጋማሽ 14ኛ ላይም በ11 ነጥቡ ተወስኗል ። ቶትንሀም በክሪስታል ፓላስ 1 ለ0 ሲሸነፍ ፥ ቸልሲ ኒውካስል ዩናይትድን 2 ለ1 ረትቷል ።

በዚህም ነጥቡን 17 አድርሶ በደረጃ ሰንጠረዡ 5ኛ ላይ መገኘት ችሏል ። ከአስቶን ቪላም ሆነ ሦስተኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው አርሰና በአንድ ነጥብ ነው የሚበለጠው ። ሊቨርፑል በ22 ነጥብ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ሲንሸራተት ። ቅዳሜ ዕለት በመከራ ሳውዝሐምፕተንን ያሸነፈው ማንቸስተር ሲቲ ከሊቨርፑል በአንድ ነጥብ በልጦ አንደኛ ደረጃ ላይ መስፈር ችሏል ። ቅዳሜ ዕለት፦ብራይተን ከዎልቭስ ሁለት እኩል፤ እንዲሁም ኤቬርተን ከፉልሀም ብሎም አስቶን ቪላ ከበርመስ ጋር አንድ እኩል ተለያይተዋል ። ዐርብ ዕለት ላይስተር ሲቲ በኖቲንግሐም ፎረስት የ3 ለ1 ሽንፈት አስተናግዷል ። ኢፕስዊች ታውን፤ ዎልቭስ እና ሳውዝሐምፕተን ከ18ኛ እስከ 20ኛ ደረጃ ላይ ተደርድረዋል ። 

ቡንደስሊጋ

በቡንደስሊጋው ትናንት ቦሑምን በገዛ ሜዳው 5 ለ0 ያደባየው ባዬርን ሙይንሽን የደረጃ ሰንዘረዡን በ20 ነጥብ ይመራል ። ተመሳሳይ 20 ነጥብ ያለው ኤርቤ ላይፕትሱሽ በሁለተነት ይከተላል ።  ቅዳሜ ዕለት ፍራይቡርግን 3 ለ1 ማሸነፍ ችሏል ። ባዬርን ሙይንሽን ትናት ሚካኤል ዖሊሴ፤ ጃማል ሙሳይላ፤ ሐሪ ኬን፤ ሌሮይ ሳኔ እና ኪንግስሌይ ኮማን ግቦቹን አስቆጥረዋል ። በ15 ነጥብ አራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ዑኒዮን ቤርሊን እና በ14 ነጥቡ ስድተኛ ላይ የሰፈረው አይንትራኅት ፍራንክፉርት አንድ እኩል ተለያይተዋል ። 

በቅዳሜ ጨዋታዎች፦ ከቬርደር ብሬመን ጋር ሁለት እኩል የተለያየው ባዬርን ሌቨርኩሰን 15 ነጥብ ሰብስቦ ሦስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ። ሳንክት ፓውሊ ከቮልፍስቡርግ ጋር ዜሮ ለዜሮ፤ ማይንትስ ከቦሩስያ ሞይንሽንግላድባኅ አንድ እኩል በመውጣት ነጥብ ተጋርተዋል ። ከሁለቱም ቡድኖች ቀይ ካርድ በታየበት ግጥሚያ ሽቱትጋርት ሆልሽታይን ኪይልን 2 ለ1 ሸኝቷል ።

ሪያል ማድሪድ ከባርሴሎና
በስፔን ላሊጋ፦ ሮቤርት ሌቫንዶብስኪ ሁለት ግቦችን ባስቆጠረበት ግጥሚያ ባርሴሎና ዋነኛ ተቀናቃኙ ሪያል ማድሪድን 4 ለ0 ጉድ አድርጓል ምስል Manu Fernandez/dpa/picture alliance

በአውግስቡርግ የ2 ለ1 ሽንፈት የደረሰበት ቦሩስያ ዶርትሙንድ በ13 ነጥብ ሰባተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ። መደበኛ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ 90 ደቂቃ ተጠናቆ በጭማሪው 9ኛ ደቂቃ ላይ የቦሩስያ ዶርትሙንድ የተከላካይ መስመር የግራ ተመላላሹ አልሙጌራ ካባራ ቀይ ካርድ ዐይቷል ። የ18 ዓመቱ ተጨዋች በቡንደስሊጋ የመጀመሪያ ጨዋታው ሁለት ጊዜ ቢጫ ተሰጥቶት ነው በጨዋታ ፍጻሜ በቀይ ካርድ ከሜዳ የተሰናበተው ። ሳንክት ፓውሊ፤ ሆልሽታይን ኪይል እና ቦሁም በደረጃ ሰንጠረዡ ከ16ኛ እስከ 18ኛ ደረጃ ተደርድረዋል ። 

ላሊጋ

በስፔን ላሊጋ፦ ሮቤርት ሌቫንዶብስኪ ሁለት ግቦችን ባስቆጠረበት ግጥሚያ ባርሴሎና ዋነኛ ተቀናቃኙ ሪያል ማድሪድን 4 ለ0 ጉድ አድርጓል ። ሁለቱ ቀሪ ግቦች የላሚኔ ያማል እና የራፊና ነበሩ ። በቅዳሜው ግጥሚያ ድል ያደረገው ባርሴሎና ላሊጋውን በ30 ነጥብ ይመራል።  ሽንፈት የደረሰበት የሻምፒዮንስ ሊግ ባለድሉ ሪያል ማድሪድ በ24 ይከተላል ።  ቪላሪያል በ21 እንዲሁም አትሌቲኮ ማድሪድ በ20 ነጥብ ሦስተኛ እና አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ። የመስከረም 27 ቀን፣ 2017 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

በተያያዘ ዜና የዓለም ምርጥ ተጨዋች በሚመረጥበት የባሎን ዲዖር ምርጭ ከ21 ዓመታት ወዲህ ዘንድሮ ሊዮኔል ሜሲም ሆነ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ለመጀመሪያ ጊዜ ከእጩነት ውጪ ሆኑ ። ዛሬ ማታ በሚከናወነው ምርጫ ሊዮኔል ሜሲን የሚተካ የዓለማችን ምርጡ ተጨዋች ይፋ ይሆናል ። እድሉ አላቸው ተብለው ከፍተኛ ግምት ከተሰጣቸው ተጨዋቾች መካከል የሪያል ማድሪዶቹ፦ ቪንሺየስ ጁኒየር እና ጁድ ቤሊንግሀም ይገኙበታል ። በስፔን ቡድን ለዘንድሮ የአውሮጳ ዋንጫ ድል የበቃው የማንቸስተር ሲቲው ሮድሪም ዛሬ ማታ የዓለማችን ምርጥ ተብለው ከሚሰየሙ ከፍተኛ ግምት ከተሰጣቸው ተጨዋቾች መካከል አንዱ ነው ።

ማንተጋፍቶት ስለሺ

ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር