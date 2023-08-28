የጥቁሮች የመብት፣የነፃነትና የእኩልነት ትግል በአሜሪካ

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ዩናይትድ ስቴትስ ጥቁር ሕዝብ ወይም ራሱን ጥቁር ብሎ የሚገልፀዉ ሕዝብ ቁጥር ወደ 48 ሚሊዮን ይጠጋል።5 ሚሊዮን ያክሉ ሌላ ሐገር የተወለደ አለያም ከሌላ ሐገር ተሰድዶ የአሜሪካ ዜግነት ያገኘ ነዉ።በመካከለኛ ደረጃ ኑሮ ላይ የሚገኝ የአንድ ነጭ አሜሪካዊ ቤተሰብ ሐብት 188 ሺሕ 200 ዶላር ነዉ።የጥቁሩ ቤተሰብ ግን 24 ሺሕ 100 ዶላር ነዉ።
የኃይማኖት መሪዎች ሰልፉን እንደየ እምነታቸዉ መርቀዉታል። የመብት ተሟጋቾች፣ የሠራተኛ ማሕበራት ተወካዮች፣የአካባቢ ተጠሪዎች ሁሉም ተናግረዋል።ዋሽግተን-የሊንከን መታሰቢያ አደባባይን የሞላዉ ሰልፈኛ በየንግግሩ መሐል በሚቀርበዉ ሙዚቃ፣መዝሙርና መፈክር ዘና ማልቱ አልቀረም።ግን በርግጥ ተዳክሟል።ጋዜጠኞችም ተሳልችተዋል።እሳቸዉ የመጨረሻዉ ተናጋሪ ናቸዉ።የተፈቀደላቸዉ ጊዜ 4 ደቂቃ ነበር።የተናገሩት 16 ደቂቃ።ንግግሩ ሲጋመስ፣ ኬኔት ቲ ዋልሽና ሌሎች እንደፃፉት፣ዘማሪት ማሐሊያ ጃክሰን ወደ ጆሯቸዉ ጠጋ ብላ «ስለ ሕልሙ ንገራቸዉ፣ ማርቲን ስለ ሕልሙ ንገራቸዉ---»እያለች አንሾካሾከች።ሰሟት።የወረቀት ላይ ንባቡን ትተዉ አሉ።«ሕልም አለኝ»
የመጨረሻዉ ንግግር የአሜሪካ ጥቁረች፣ የመላዉ ዓለም ግፉዓንም የዘመናት መዝሙር ሆነ።ዛሬ 60 ዓመቱ።ትግል፣ አመፅ፣ ሕልም-ምኞታቸዉ ከግብ ደርሶ ይሆን? ላፍታ አብረን እንጠይቅ።
የመብት ጭላንጭል
በ1962 (ዘመኑ በሙሉ እንደ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር ነዉ) የዩናይትድ ስቴትስ ሕግ መምሪያ ምክር ቤት ዉስጥ ጥቁሮች አራት ብቻ ነበሩ።የሕግ መወሰኛ ወይም ሴኔት አባል ግን አንድም ጥቁር አልነበረም።117ኛዉ የሕግ መምሪያ ምክር ቤት በ2021 ሲመሰረት የምክር ቤቱ ጥቁር እንደራሴዎች ቁጥር 54 ደርሷል።ሴናተሮች 4።
አሜሪካ ከ1963ቱ ታላቅ ሰልፍ ወዲሕ «ለጥቁር ዜጎችዋ ብዙ መብት አክብራለች» ይልሐል አንዱ መንገደኛ።ጥቁር ጄኔራሎች፣ ጥቁር ሚንስትሮች፣ ጥቁር አገረ ገዢዎች፣ ጥቁር ከንቲባዎች፣ ሌላ ቀርቶ ክልስ ፕሬዝደንትም አፍርታለች።ድንቅ ነዉ።ደግሞም ዕዉነት ነዉ።ከ1963 ወዲሕ የጥቁሮችን የመምረጥ-መመረጥ፣ ከነጮች እኩል የመሥራት፣ የመቀጠር፣ የመማር፣ የመዳኘት፣ መብቶችን የሚያስከብሩ ሕጎች ተደግግዋል።
የነ ኤ. ፊሊፕ ራንዶልፍ፣ የነ ባያርድ ረስቲን፣ የነ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ትንሹና የሌሎችም የመብት ትግል ከፍተኛ ደረጃ የደረሰበትን የነሐሴ 1963ቱን ሰልፍ 60ኛ ዓመት ለመዘከር ባለፈዉ ቅዳሜ እዚያዉ ሊንከን መታሰቢያ-ዋሽግተን የታደሙ አሜሪካዉያን እንደሚሉት ግን የጥቁሮች ኑሮ፤ መብት፣እኩልነት ከሚፈለገዉ ለመድረስ ገና ብዙ ይቀረዋል።አብይ መፈክራቸዉም «ፍትሕ ከሌለ ሠላም የለም» የሚል ነዉ።
ማርቪኒያ ኔብሌት ታሪክ ሲሰራ ለመታዘብ እድለኛ ናቸዉ።የ1963ቱን ሰልፍ ተካፍለዋል።በጠንድሮዉ 60ኛ ዓመት መታሰቢያ ሰልፍ ተሳታፊ ናቸዉ።በ60 ዓመት ለተደረገዉ ለዉጥ «ምስጋና ቢስ» ዓይነት አይደሉም።ግን ብዙ አልረኩም።የማርቲን ሉተር ኪንግ ራዕይና ወጣቱ
«የዘፈቀ ግድያ የሚለዉ ቃል በተለያየ ቅርፅ እየመጣ ነዉ።ትምሕርት እየተጠቃ ነዉ።የታገልንለትና አሁንም የምንታገልለት ሁሉም ነገር እየተጠቃ ነዉ።ልጆቻችን ትምሕርት ቤት ሲሔዱ በየቀኑ (ጥቃት) ያጋጥማቸዋል።ሰዎች ሥራ አያገኙም።ቢያገኙም ተገቢ ደሞዝ አይከፈላቸዉም።»
ጆርጅ ፍሎይድ ሕግና ሥርዓት ማስከበር በሚገባዉ ፖሊስ ጉሮሮዉን ተጥፍርቆ የተገደለዉ እነማርቲን ሉተር ኪንግ ለመብት እኩልነት በጮኹ በ57ኛዉ ዓመት ነዉ።ለአሜሪካ ፖሊስ፣ለሰላይ፣ ለነጭ ታጣቂ በተለይ ጥቁር ወጣት የሌባ፣የማጅራት መቺ፣የአደንዛዥ ሱሰኛ፣ ያጭበርባሪ---- የሁሉም ወንጀሎች ምልክት ነዉ።የጠረጠረ ታጣቂ ይገድለዋል።ያስረዋል።ያሳድደዋልም።
ዩናይትድ ስቴትስ ጥቁር ሕዝብ ወይም ራሱን ጥቁር ብሎ የሚገልፀዉ ሕዝብ ቁጥር ወደ 48 ሚሊዮን ይጠጋል።ከዚሕ ሕዝብ 5 ሚሊዮን ያክሉ ሌላ ሐገር የተወለደ አለያም ከሌላ ሐገር ተሰድዶ የአሜሪካ ዜግነት ያገኘ ነዉ።በመካከለኛ ደረጃ ኑሮ ላይ የሚገኝ የአንድ ነጭ አሜሪካዊ ቤተሰብ ሐብት 188 ሺሕ 200 ዶላር ነዉ።የጥቁሩ ቤተሰብ ግን 24 ሺሕ 100 ዶላር ነዉ።
የነጭ አሜሪካዊዉ የስራ አጥ ቁጥር ከአጠቃላይ ሕዝቡ 5 ከመቶ ነዉ።የጥቁሩ 10 ከመቶ።
የማርቲን ሉተር ኪንግ ልጅ፣ ማርቲን ሉተር ኪንግ ሳልሳዊ ባለፈዉ ቅዳሜ እንዳሉት የዓለም ኃያል፣ሐብታም፣የዴሞክራሲ እክልነት አብነቲቱ ሐገራቸዉ ጉዞ በጣም ያሳስባል።
«ምክንያቱም ሐገራችን የምትጓዝበት አቅጣጫ በጣም ያሳስበኛል።ወደፊት ከመጓዝ ይልቅ ወደ ኋላ የምንጓዝ እየመሰለኝ ነዉ።ጥያቄዉ ግን ማድረግ ያለብን ምድነዉ የሚለዉ ነዉ።ሁላችንም መታገል አለብን።»
አባት ነሐሴ 28፣ 1963።«ሕልም አለኝ።አራቱ ትናንሽ ልጆቹ በቆዳቸዉ ቀለም ሳይሆን በባህሪ፣ (ስራና ምግባራቸዉ) በሚመዘኑባት ሐገር አንድ ቀን ይኖራሉ ብዬ አልሜያለሁ።»
ልጅ።ነሐሴ 26፣ 2023«አባዬ ቢኖር ምናልባት፣ ዴሞክራሲን (ከአደጋ) የምንጠብቅበት፣ የምንከላከልበትና የምናጠናክርበት ጊዜ አሁን ነዉ ማለቱ አይቀርም ነበር።የመምረጥ ነፃነት ለሁሉም ሕዝብ መከበሩን ማረጋገጥ አለብን፤ ሴቶችና ልጆቻችን ተገቢዉን ክብር ማግኘታቸዉን ማረጋገጥ አለብን።የጠመጃ ጥቃትን ማስቆም አለብን።»
የልጅ ልጅ።ዮላንዳ ሬኔ ኪንግ-ነሐሴ 26፣ 2023 «ዛሬ አያቴን ማናገር ብችል ኖሮ፣ አዝናለሁ እለዉ ነበር።ዛሬም የአንተን ሥራ ለመጨረስና ድብቅ ሕልምሕን ዕዉን ለማድረግ እዚሕ መጥተናል።»
የጥቁሮች የረጅም ዘመን ትግል
ከ15ኛዉ መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ከአፍሪቃ እየተፈነገሉ ወደ አዉሮጳና አሜሪካ የተጋዙ ወይም በየአጋጣሚዉ የተሰደዱ ጥቁሮችና ሌሎች ግን ነጭ ያልሆኑ ሰዎች መሸጥ፣መለወጥ ሲከፋም መገረፍ መገደላቸዉ እንዲቆም የሚጥሩ ወገኖችን ዓለም በየዘመኑ አፍርታለች።ይሁንና ዓለምን የሚያስገብሩት የአዉሮጳ ነጮች በየአካባቢዉ ብቅ የሚለዉን ጥያቄ፣ተቃዉሞና ዓመፅ በኃይል እየደፈለቁ የእኩልነት ጥያቄዉን ባጭሩና በእንጭቹ መቅጨት አልተሳናቸዉም።
በ1840ዎቹ እዉቁ የኮሚንስት ፍልስፍና አፍላቂ ካርል ማርክስ በተለይ የአይሁድ መጨቆንን አስመልክቶ «በአይድ ጥያቄ ላይ» በሚል ርዕስ ባሳተመዉ መጣጥፍ ሰዉ በዘር፣በቀለም፣በእምነት ወይም በምጣኔ ሐብት ደረጃዉ በመደል፣መገለልና መንገላታት እንደሌለበት አበክሮ ተሟግቷል።«የፖለቲካ ኢማኒስፔሺን» የሚል ትርጓሜ የተሰጠዉ ይኽ የማርክስ አተምህሮ ከሱ በኋላ ለተነሱት የዕኩልነት ተሟጋቾች መሠረት ሆኗልም።የዛሬ 50 ዓመቱ የማርቲን ሉተር ቃል
የዛሬዋ ዩናይትድ ስቴትስ የሐገሪቱን ገሚስ ግዛቶች ከዋሽግተን ማዕከላዊ አስተዳደር ነፃ ለማዉጣት የሚሹና ፕሬዝደንት አብረሐም ሊንከን የሚመሯቸዉ የአንድ ኃይላት በገጠሙት ጦርነት በምትወድምበት መሐል ፕሬዝደንቱ የደነገጉት አዋጅ በባርነት ለሚማቅቁ የአሜሪካ ጥቁሮች ትልቁ የነፃነት እርምጃ ነበር።
ጥር 1፣ 1863 የወጣዉ አዋጅ 95 ወይም የኢማኒስፔሽን ደንብ ተገንጣዮቹ በሚቆጣጠሯቸዉ አካባቢዎች የሚኖሩ ባሮች ከየገዢዎቹ ካመለጡ ወይም በአንድነት ኃይሎች ነፃ ከወጡ ነፃነታቸዉ እንደሚፀና ያረጋገጠ ነበር።ይሁንና ማርቲን ሉተር ኪንግ ትንሹ በ1963 እንዳሉት ፕሬዝደንታዊዉ አዋጅ ከፀና ከመቶ ዓመት በኋላም ጥቁሮች በተከለለ አካባቢ እንዲኖሩ፤ ከነጩ ተቀይጠዉ እንዳይማሩ፣ እንዳይሰሩ፣ እንዳይቀጠሩ፣ በሕዝብ ማመለሻ እኩል እንዳይጓዙ ወይም ለነጩ ቅድሚያ እንዲሰጡ ይገደዱ ነበር።
«ይሁንና ካንድ መቶ ዓመት በኋላም አሁን ጥቁሮች ነፃ አይደሉም።ከአንድ መቶ ዓመት በኋላም አሁንም ጥቁሮች በከፋፋይ አገዛዝ፣ በጭቆናና በአድሎ ሰንሰለት ተቀይደዉ ይማቅቃሉ።ከአንድ መቶ ዓመት በኋላ አሁንም ጥቁሮች በድሕነት ደሴት ተኮድኩደዋል።»
ዋዜማዉና የዕለቱ ዕለት
የአብረሐም ሊንከን አዋጅ ከተደገገ በኋላ ዩናይትድ ስቴትስ የርስበርስ ጦርነቷን በአንድነት ኃይላት አሸናፊነት አጠናቅቃለች።አዉሮጳ ላይ በተቀጣጠሉ ሁለት ጦርነቶች ተሳትፋ የተሰለፈችበት ጎራ ሁለቱንም አሸንፏል።የጦርነቶቹ ድል የአሜሪካንን ልዕለ ኃያልነት ሲያረጋግጥ አዉሮጶች የዓለም ገዢነቱን ሥልጣን ቀስበቀስ ለዋሽግተኖች ማስረከብ ግድ ነበረባቸዉ።
ይሁንና በመጀመሪያዉ ጦርነት ማብቂያ የሞስኮን ቤተ-መንግስት የተቆጣጠሩት ኮሚንስቶች ከሁለተኛዉ የዓለም ጦርነት በኋላ ተጠንክረዉ ለአሜሪካኖችና ለምዕራብ አዉሮጳ ተከታዮቻቸዉ ትልቅ ፈተና ሆነዉ ነበር።የዋሽግተን መሪዎች በዉጪ ያለዉን ፖለቲካዊ፣ ወታደራዊና ምጣኔ ሐብታዊ ጉልበታቸዉን ሲያጠናክሩ ከዉስጥ የሚነሳባቸዉን የጥቁሮች፣ የክልስና፣ የዝቅተኛ መደብ ነጮችን የመብትና የእኩልነት ጥያቄ ፈጥነዉ ለመመለስ አልቻሉም ወይም ያመነቱ ነበር።ሥመ ጥሩው የመብት ተሟጋች ጆን ልዊስ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ
የመጀመሪያዉን የጥቁሮች የሰራተኛ ማሕበር የመሰረቱት ኤ ፊሊፕ ራንዶልፍና ተባባሪዎቻቸዉ በ1941 የጠሩት የተቃዉሞ ሰልፍ ፕሬዝደንት ደ ሩዘቬልት የሰልፉን አስተባባሪዎች አባብለዉ በዜዴ አከሸፉት። እነ ራንዶልፍ ለ16 ዓመታት የተበታተነ ተቃዉሞ ሲያደርጉ ቆይተዉ በ1957፣ 25ሺሕ ሕዝብ ዋሽግተን ዉስጥ አሰለፉ።
ሰልፉ የዋሽግተን መሪዎችን ለጊዜዉ ከማስደንገጥ ባለፍ መሰረታዊ ለዉጥ አላመጣም።እንዲያዉም የመብት ተሟጋቾቹ ጥያቄ እየተጠናከረ በመጣ ቁጥር አላባማንና ጆርጂያን በመሳሰሉ የአሜሪካ ግዛቶች ዉስጥ በሚኖሩ ጥቁሮች ላይ የሚደርሰዉ ግፍና በደል እየበረታ መጣ።
የሞትጎመሪ- አላባማዋ ነዋሪ ሮዛ ፓርክ የተቀመጠችበትን የአዉቶቡስ ወንበር ለነጭ ተሳፋሪ «ልቀቂ» ስትባል እንቢኝ ብላ መቃወሟ የቀሰቀሰዉ ቁጣ የ1963ቱን ሰልፍ ካስከተሉት ምክንያቶች መሐል አንዱ ነዉ።
የሰልፉ አስተባባሪዎች ታላቁን ሰልፍ በሚያደራጁበት መሐል የያኔዉ ፕሬዝደንት ጆን ኤፍ ኬኔዲ ልክ ሩዘቬልት እንዳደሩጉት ሰልፉን በዘዴ ለማስቀረት ወይም ጊዜዉን ለማራዘም መሞከራቸዉ አልቀረም።ኬኔዲ፣ ሰልፉ ከመደረጉ ካንድ ወር ግድም በፊት ራንዶልፍ፣ ረስቲንና ኪንግን ጨምሮ የሰልፉን አስተባባሪዎች ቤተ መንግስት ጠርተዉ ሰልፉ ሊቀደረግ የታቀደበት ጊዜ ጥሩ እንዳልሆነ ነገሯቸዉ።የግንቦት 24 ቀን፣ 2012 ዓ.ም ስፖርት ዘገባ
የኬኔዲ ምክንያት ያደረጉት «የኩባ የሚሳዬል ቀዉስ» በሚባለዉ ጠብ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ከሶቬት ሕብረት ጋር በኑክሌር ቦምብ በተሰላለፍችበት በዚያን ወቅት ዋሽግተን ዉስጥ የጥቁሮች ቢሰለፉ ጠብና ግጭት ይነሳል የሚል ነበር።ጊዜዉ መጥፎ ነዉ።ኪንግ መለሱ «እዉነቱን ለመናገር እስካሁን ድረስ የተሳተፍኩበት እንቅስቃሴ ሁሉ በመጥፎ-ጊዜ ያልተደረገ አንድም የለም።« ብለዉ።«የጥቁር ህይወትም ዋጋ አለው»ንቅናቄ ተጽእኖ በጀርመን
«የዋሽግተን ጉዞ፣ ለስራና ለነፃነት የተባለዉ ሰልፍ ተደረገ።250 ሺሕ ህዝብ ግልብጥ ብሎ ወጣ።ታሪካዊ ነበር።3000 ሺሕ ጋዘጠኛ ታሪክን ሊዘግብ ሊንከን መታሰቢያ ፈሰሰ።ማርቲን ሉተር ኪንግም ታሪካዊነቱን የዚኑ ቀን መሰከሩ።
«በሐገራችን ታሪክ ለነፃነት የተደረገ ታላቅ ሰልፍ ሆኖ በታሪክ በሚዘከረዉ በዚሕ ሰልፍ ከናንተ በመቀየጤ ደስ ብሎኛል።»
ቀጠሉም።
«አንድ ቀን እዚያ አላባማ ዉስጥ ትናንሾቹ ጥቁር ልጆችና ልጃገረዶች ከነጭ ልጆችና ልጃገረዶች ጋር እንደ ወንድምና እሕት እጅ ለእጅ ይያዛሉ።አልሚያለሁ።»
ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ትንሹ።ነሐሴ 1963።ዋሽግተን።
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ