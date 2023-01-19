የጥምቀት በዓል በባሕርዳር

በበዓሉ ካገኘናቸው ምዕመናን መካከል የአንዳንዶቹን አስተያየት ጠይቀናል፣ እንደ ምዕመኑ ባለፉት ሶስት ዓመታት በኮቪድና በጦርነት ምክንያት በዓሉ እንደተፈለገው በተሟላ ሁኔታ መከበር እንዳልቻለ ጠቁመው ዘንድሮ ግን በጣም የተሟላ ነበር ብለዋል፡፡
የ2015 ዓ ም የኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በባሕር ዳር ከተማ በርካታ ምዕመናን በተገኙበት በድምቀት ተከብሯል፣ በአገራችን የነበረው ጦርነት ተወግዶ ሁሉም በሰላምና በደስታ እያከበረው መሆኑን የቤተክርስቲያን አገልጋዮችና ምዕመናን ተናግረዋል፣ በዚህ ዓመት በዓለ ጥምቀቱ አዲስ በተዘጋጀ ቦታ የተከበረ ሲሆን አንዳንዶች ከበዓል አክባሪው ብዛት አንፃር የቦታ ጥበት እንደነበር ጠቁመዋል፡፡
የዘንድሮው የእየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በባሕር ዳር ከተማ አዲስ በተዘጋጀው ባህረ ጥምቀት በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል፣ ምዕመኑ ትናንት በከተራው ታቦታትን በሆታና በመንፈሳዊ መዝሙር አጅቦ ወደ ማደሪያቸው ሸኝቷል፡፡ ዘሬ በእለቱ ደግሞ ምዕመኑ በጠዋት ወደ ባህረ ጥምቀቱ በመሄድ ፀበል ሲረጭ አርፍዷል፡፡ በበዓሉ ካገኘናቸው ምዕመናን መካከል የአንዳንዶቹን አስተያየት ጠይቀናል፣ እንደ ምዕመኑ ባለፉት ሶስት ዓመታት በኮቪድና በጦርነት ምክንያት በዓሉ እንደተፈለገው በተሟላ ሁኔታ መከበር እንዳልቻለ ጠቁመው ዘንድሮ ግን በጣም የተሟላ ነበር ብለዋል፡፡
አቶ ክንዴ ፋንታው፣ “ በጣም ደስ የሚለ ነው፣ አዲስ ቦታ ላይ በጠፈጥሮ ውሀ ካለበት ቦታ ላይ እየተከበረ ነው ያለው፣ እጅግ በጣም ደስ ይላል፣ ህዝቡ ከመብዛቱ የተነሳ ቦታው ጠብቧል፣ ወደፊት እየሰፋ፣ እየተስተካከለ፣ ጥሩ በዓል እንከብራለን እግዚአብሔር ለዚህ ስላደረሰን እናመሰግነዋለን፣… ሰላም ሆኖ ከብዙ ሀሳብ፣ ከብዙ ጭንቀት፣ ወጥተን ደስ በሚል ሁኔታ ስናከብረው ህዝቡ ተነቅሎ ነው የወጣው፣ እግዚአብሔር ይመስገን፡፡” ብለዋል፡፡
ሌላው አስተያየት ሰጪም አዲስ የተዘጋጀው የጥምቀት ቦታ ጥበት ያለበት በመሆኑ የመጨናነቅ ሁኔታ ቢኖርም ክብረ በዓሉ ደማቅ እንደነበር ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል፡
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ቀሲስ ኤፍሬም ፀጋው የተባሉ አገልጋይ ሰላም በመፈጠሩ በዓሉ በድምቀት መከበሩን አስረድተዋል፣ ጥምቀተ ባህሩ ቀደም ሲል ይከበርበት ከነበረው “መስቀል አዳባባይ” ወደ “ደብረምጥማቅ” የዞረውም በዓሉን ጣና ዳር ላይ ለማከበር በተደረሰ ውሳኔ መሰረት ነው ብለዋል፣ ቦታው ጠባብ ነው የሚባለው ስምታም ከምዕመኑ ብዛት አንፃር እንጂ ቦታው በቂ ነው የሚል ምላሽ ሰጥተዋል፡፡
“ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ በአገራችን ኢትዮጵያ በዓል ማክበር የሚቻለው በሰላም ወጥቶ መመለስ ሲቻል ነው፣ ሰላም ሲሆን ነው፣ በዚህ ሰላም ዙሪያ ህዝቡ ታውኮም፣ ተቸግሮም ስለነበረ፣ ጦርነቱ ደግሞ በየእለቱ አሳሳቢ ስለነበር፣ ትንሽ ያሳስብ ነበር፣ በዚህ ዓመት ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን አገራዊ እርቀ ሳለም ታውጆ በዓሉ የውሀ በዓል እንደመሆኑ መጠን ጥምቀቱ በውሀ ዳር ቢሆን የሚል ምኞት ስለነበር አድባራትና ገዳማት በጣና ዳር ወርደው እንዲያከብሩ ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሀም የመንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ባደረጉት ጥረት ህዝቡ በጣም ተደስቷል፡፡”
ለበዓሉ ድምቀትና በሰላም መከበር የባለድርሻ አካላት ከፍተኛ እንደነበር ደግሞ ሊቀ ዲያቆን አብርሀም የተባሉ አገልጋይ አስታውሰዋል፡፡
“የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ የተለያዩ የቤተክህነትና የመንግስት ባለስልጣናት፣ ወጣቶች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የፅዋ ማህበራት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች፣ ምንጣፍ በማንጠፍ፣ የፀጥታ አካላት ፀጥታውን በማስጠበቅ፣ በጋራ እያከበርን ነው፤ ዘንድሮ የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ የጥምቀት በዓል ስናከብር ቦታው ብዙም አልተመቻቸም፣ የመገፋፋት ባህርይ አለ፣ ሆኖም በቀጣይ ዓመት ተስተካክሎ በተለየ መልኩ የምናከብረው ይሆናል፡፡” ነው ያሉት፡፡
ዛሬ የምናከብረውን ጥምቀት የምናስታውሰው ፈጣሪ የአዳምንና የሄዋንን በደል የደመሰሰበት ቀን መሆኑን ነው ብለዋል፣ በአገረችን ያለው የጥላቻ መንፈስና ተግባር በዘላቂ እንዲደመሰስም ተግተን መፀለይ አለብን ሲሊ ሊቀ ዲያቆን አብርሀም አሳስበዋል፡፡
ረፋድ አራት ሰዓት ጀምሮ ከቅዱስ ሚካኤል ታቦት ውጪ ያሉ ታቦታት በምዕመናን መንፈሳዊ መዝሙር ታጅበው ወደየመንበሮቻቸው ተመልሰዋል፣ የቅዱስ ሚካኤል ታቦት ነገ በእለተ ቀኑ ወደ መንበሩ ይመለሳል ፡፡
ዓለምነው መኮንን
ነጋሽ መሐመድ
ኂሩት መለሰ