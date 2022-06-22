የጤና ኤክስቴንሽን መርኃ ግብር ዳግም ያንሰራራ ይሆን

ከ80 በመቶ በላይ የሚሆነውን በሽታ በመከላከል ላይ ለተመሰረተው የመርኃ ግብሩ ገቢራዊነት በተለይ በገጠር ቀበሌዎች የግል እና አካባቢ ንጽህና ለማስጠበቅ የተወሰዱ እርምጃዎች እና የግንዛቤ መፍጠርሩ ስራ ተጨባጭ ለውጥ አስገኝቶ እንደነበር ባለሞያዎቹ ይናገራሉ።
የጤና ኤክስቴንሽን መርኃ ግብር በኢትዮጵያ ተግባራዊ መደረግ ከጀመረ ወደ ኃያ አምስት ዓመታት ገደማ አስቆጥሯል። መርኃ ግብሩ ሲዘረጋ ኢትዮጵያ የምዕተ ዓመቱን የጤና ልማት ግብ ለማሳካት ሁነኛ ስልት አድርጋም ወስዳለች። መርኃ ግብሩ ተግባራዊ መደረግ ሲጀምር በእርግጥ ተጨባጭ የጤና ልማት ስራዎች ከገጠር እስከ ከተማ መታየት መጀመሩን ተጨባጭ ስራዎችን እየጠቀሱ ምስክርነታቸውን የሚሰጡ ጥቂቶች አይደሉም። ነገርግን ቀን ቀንን እየተካ የጊዜ ቀመሩ ዓመታትን ወልዶ መርኃ ግብሩ ጠዋት እንደታየው ፣ያኔ ምስጋና እንደተቸረው አልሆን ቢል ምነው ብለው የሚጠይቁም እንዲሁ ጥቂቶች አይደሉም።
ሰላም ጤና ይስጥልን የዝግጅታችን ተከታታዮች የዕለቱ የጤና እና አካባቢ ዝግጅታችን በኢትዮጵያ ረዥም ዓመታትን ያስቆጠረው የጤና ኤክስቴንሽን መርኃ ግብር ከትናንት ዛሬ ለምን ተቀዛቀዘ ስንል እንጠይቃለን።
ብርቅነሽ ኡዊሳ ትባባላለች በደቡብ ብሄሮች እና ብሔረሰቦች ክልል አማሮ ወረዳ ውስጥ በሚገኝ አንድ ገጠር ቀበሌ የጤና ኤክስቴንሽን ስራን ከጀመረች 13 አስቆጥራለች። ስራውን ስትጀምር በከፍተኛ ፍላጎት እና መነሳሳት ነበር። ዛሬ ብርቅነሽ የልጆች እናት ሆናም እዚያው የገጠር ቀበሌ ውስጥ በስራዋ ላይ ትገኛለች ። ነገር ግን በጊዜ ሂደት የጤና ኤክስቴንሽን ስራው እያተቀዛቀዘ ሄዶ የጤና ኬላዎችም ተመልካች አጥተው እስከ መፍረስ የደረሱበትን ሁኔታ እንዲህ ትገልጻለች።
«ህዝቡ የሚታከምበት ቦታ አጥቶ ወደ ክላስተር የሚላኩበት ጊዜ አለ፤ ጤና ኬላ ብዙ ቦታ ላይ ፈርሷል እውነት ነው እሱ ፤ ብዙ ቦታ ላይ ፈርሶ ወረዳ ለራሱ አልሰራም፤ ወይም ቀበሌው ራሱ እንደምንም ብሎ የራሴ ጥቅም ነው ብለው ሰርተው አልጠገኑም።»
በኦሮሚያ ክልል ጅማ ዞን የኤክስቴንሽን ሰራተኛ የሆነችው ስንዱ ደግሞ በቀደሙት አመታት የጤና ኤክስቴንሽን ስራም ሆነ ሰራተኞች የሚሰጠው ድጋፍ እና ትኩረት ስራው ውጤታማ እንዲሆን ምክንያት መሆኑን ትገልጻለች። ስንዱ የቀደመውን በፍላጎት እና በተነሳሽነት ይሰራ የነበረውን የተሻለ ጊዜ ስታስታውስ አሁን እየሆነ ካለው ጋር እያነጻጸረች ነው።
«ያለው ነገር በጣም ለውጥ አለው ። የአሁኑን እና የበፊቱን ስታነጻጽረው ማለት ነው። ስራ በጣም ደክመንም ነው የምንሰራው ፤ ብቻችንን በዚያ ላይ ኤክክስቴንሽን ብዛት የለንም ፤ አንድ ቀበሌ ላይ አንድ ሰው ሆኖ ነው የሚሰራው ፤ ድጋፉ ማለት ነው የስልጠና አሰጣጡ፣ ቶሎ ቶሎ ስልጠና ይሰጠናል፤ እናበቃ ጥሩ አያያዝ ነበረ ያለው፤ አሁን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙም የለም »
ኢትዮጵያ የምዕተ ኦመቱን የጤና ልማት ግብ ከዳር ለማድረስ ማሳለጫ ያደረገችው የጤና ኤክስቴንሽን መርኃ ግብር በተለይ በኢትዮጵያ የሚሊኒየም መባቻ ዓመታት ዘመቻ በሚመስል መልኩ እመርታ የታየበት ነበር ። ከ80 በመቶ በላይ የሚሆነውን በሽታ በመከላከል ላይ ለተመሰረተው የመርኃ ግብሩ ገቢራዊነት በተለይ በገጠር ቀበሌዎች የግል እና አካባቢ ንጽህና ለማስጠበቅ የተወሰዱ እርምጃዎች እና የግንዛቤ መፍጠርሩ ስራ ተጨባጭ ለውጥ አስገኝቶ እንደነበር ባለሞያዎቹ ይናገራሉ። ነገር ግን በሂደት መርኃ ግብሩም ሆነ የባለሞያዎቹ መዘንጋት የት ይደርሳል የተባለ ፤ እንደተባለው ተረት ሆነ።
17 ዓመታትን በገጠር የጤና ኤልስቴንሽን ሰራተኛ ሆና ያገለገለችው ስንዱ ለመርኃ ግብሩ መንሸራተት እርሷን ጨምሮ የብዙኃኑ የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች መዘንጋትን በምክንያትነት ታነሳለች።
« እኔ አሁን ለምሳሌ በአንድ ቀበሌ ላይ ስምንት ዓመት ሁሉ የሰራሁበት ቀበሌ አለ። ያው ድካምም አለ በአንድ ቀበሌ ላይ አንድ ቀን ሙሉ ወደ 42 ኪሎ ሜትር ተጉዘን ሁሉ ነው የምንሰራው እዚያ ቦታ ላይ ይህን ሁሉ ዓመት መቀመጥ ማለት አዕምሮን ትንሽ ይረብሸዋል። እኔ እስካሁን 17 ዓመት ሰርቻለሁ ገና ሶስት ዓመቴ ነው ወደ ወረዳ ከተማ የመጣሁት ፤ ያ ያ በቃ አዕምሮ ላይ ችግር ይፈጥራል። »
የጤና ኤክስቴንሽን አገልግሎት ተጠቃሚው ህብረተሰብ አገልግሎትን ለማግነት አሁንም ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው የምትናገረው ደግሞ የአማሮዋ ብርቅነሽ ናት ። ብርቅነሽ እንደምትለው ቀደም ሲል ከመግeስት ብቻ ሳይሆን መንግስታዊ ካልሆኑ የግብረ ሰናይ ድርጅቶች ጭምር ድጋፍ ሲደረግላቸው ቢቆይም ኋላ ላይ በመቋረጡ በጤና ኬላ ውስጥ ይሰጡ የነበረውን አገልግሎት ለማቋረጥ መገደዳቸውን ትገልጻለች።
« ህብረተሰቡ የመገልገል ፍላጎት አለው። አሁን ወርልድ ቪዥን እና ሌሎች የውጭ ድርጅቶች ብዙዎች መጀመሪያ ይደግፉን ነበር ፤ ስለዚህ አሁን እና ይታከሙ የነበሩ ህጻናት በተለይ ከ5 ዓመት በታች ያሉ ህክምና ማግኘት አልቻሉም ፤ ቆሟል። ምክንያቱም መድሃኒት ስለሌለ አቁመናል አሁን »
በእርግጥ ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሀገሪቷ በራሷ ፖለቲካዊ ቀውስ ያስከተለባት ኤኮኖሚያዊ ውድቀት የማሕበራዊ ዘርፉን ለማሽመድመዱ ብዙ ማሳያዎች ሊቀርቡ ይችላሉ ። መሰረታዊ የጤና አገልግሎት ሰጭ ባለሞያዎችን በበቂ ሁኔታ አስተምሮ በስራ መስኩ ማሰማራትን ጨምሮ በስራ ላይ ላሉት ባለሞያዎች ተገቢውን ስልጠና፣ የትምህርት ማሻሻያ እና ዕድገት እንዲያገኙ አለማድረጉን ጨምሮ ከባለሞያዎች የሚነሱ ቅሬታዎችም እንዲሁ ተደማምረው በጤና ፖሊሲው አተገባበር ላይ ጥያቄ ያስነሳሉ።
አቶ ማለ ማቴ በደቡብ ክልል ጤና ቢሮ የበሽታዎች መከላከል እና ቁጥጥር የስራ ሂደት ዳይሬክተር ናቸው ። የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች ወደ ስራ ከተሰማሩ በኋላ ተገቢው ድጋፍ እና ክትትል ባለማግኘታቸው በስራቸው ውጤታማ እንዳይሆን ብሎም የመርኃ ግብሩ ገቢራዊነት አንድ እርምጃ ወደ ኋላ መንሸራተቱን ይገልጻሉ።
«የጤና ባለሞያዎቻችን በተለይ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሞያዎቻን በዚያን ወቅት ከነበራቸው ፍላጎት አንጻር ወደ ስራ ከገቡ በኋላ ያጋጠሟቸው ተግዳሮቶች ፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮችሌሎች ሌሎች ጉዳዮች ስራቸውን በፊት በነበሩበት ትጋት እንዳይሰሩ ያጋጠሟቸው ተግዳሮቶች እንዳሉ ሰፊ ጥናቶች ካሳዩ በኋላ በመርኃ ግብሩ ላይ በእርግጥ የተወሰነ ወደ ኋላ መመለስ ታይቷል »
የጤና ኤክስቴንሽን መርኃ ግብር ገቢራዊ መሆን በጀመረባቸው የመጀመሪያዎቹ አምስት ዓመታት አበረታች ውጤቶች እንደተመዘገቡበት እና በሂደት ግን የመቀዛቀዝ አዝማሚያ እንደገጠመው የሚገልጹት ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ጤና ቢሮ የጤና ኤክስቴንሽን ቡድን መሪ የሆኑት አቶ አቅናው ባይሳ ናቸው ። አቶ አቅናው እንደሚሉት መርኃ ግብሩ ከተቀዛቀዘበት እንዲነቃቃ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በጥናት ላይ የተመሰረተ የማሻሻያ እርምጃ ተወስዷል። በትግበራ ላይ የነበረው መርኃ ግብር ጊዜው በሚጠይቅ ቴክኖሎጂ፣ ኤኮኖሚን መሰረት ያደረገ አገልግሎት ፣ እንዲሁም ጥራት እና ተደራሽነት አንጻር ሙሉ በሙሉ ገቢራዊ አለመደረጉ በጥናት መለየቱ ደግሞ ለእርምጃው መነሻ መሆኑን ነው የሚገልጹት ። ይህንኑ ተከትሎም መርኃ ግብሩን ገቢራዊ ማድረግ የሚያስችል ሌላ ፍኖተ ካርታ መነደፉን ገልጸዋል።
በፍኖተ ካርታው ውስጥ ከተዘረዘሩት ውስጥ የጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጆችን በማሳደግ የጤና ኬላዎች በባለሞያዎች እንዲሟሉ እና ራሳቸውን እንዲችሉ ማድረግ ተጠቃሾች ናቸው።
« ፍኖተካርታው ይዞት የሚመጣው አንደኛው ጉዳይ የጤና ኤክስቴንሽን መርኃ ግብር አስተዳደራዊ ስረዓቱ ይስተካከላል የሚል ነው። ይህ እንዴት ነው ሚስተካከለው ከተባለ ከዚህ በፊት ለዚሁ መርኃ ግብር ተብለዋው የሚያዙ በጀቶች ከዚህ በኋላ ለእያንዳንዱ ጤና ኬላ በቀጥታ በጀት ይይዛል፤ ሁለተኛ ደግሞ ጤና ኬላው ራሱን ችሎ ይንቀሳቀሳል። እንደካሁን ቀደም በጤና ጣቢያ ስር የሚደራጅበት ጊዜ ያበቃል ማለት ነው። »
የሆነ ሆኖ በአንድ ወቅት በማህበሰቡ ውስጥ የግል ንጽህናን ብሎም የቤተሰብ እና ማህበረሰብን ጤና ለማስጠበቅ የተጀመረው እና ውጤትም የታየበት ፤ በሂደት ጊዜውን በዋጀ ፣ የቴክኖሎጂ እና ባለሞያ ተጠናክሮ፣ የአገልግሎቱንም አድማስ አስፍቶ እንዲመጣ ፍኖተ ካርታው ከሩቅ ያሳያል ፤ በቅርብ እና በእጅ ያሉትን ባለሞያዎች እና የአገልግሎት መስጫ ጣቢያዎችን ካሉበት ችግር ማለቀቅ ግን ግዜ የማይሰጥበት መሰረታዊ ጉዳይ መሆኑንን መረዳት ግን ለዋናው ጉዳይ መሰረት ነው እና ትኩረት ይሻል ባይ ነን። የዛሬን አበቃን ። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንጠብቃችኋለን።
ታምራት ዲንሳ
እሸቴ በቀለ