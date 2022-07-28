የጤና ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም የህክምና መሳሪያዎች እርዳታ

በደሴ ከተማ በተካሄደው የርክክብ ስነስርዓት ላይ የተገኙት፣የግሎባል ኤይድ ኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ድርጅት ተወካይ ዶክተር አዳሙ አንለይ በበኩላቸው እንዳሉት፣የተላከው የሕክምና ቁሳቁስ የወደሙ የጤና ተቋማትን መልሶ ለማደራጀት ከፍተኛ ጠቀሜታ አላቸው።
በሰሜን ኢትዮጵያ በጦርነቱ የወደሙ የጤና ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም የሚያስችሉ የህክምና መሳሪያዎችን ወደሃገር ውስጥ በማስገባት ላይ መሆኑን ግሎባል ኤይድ ኢትዮጵያ አስታወቀ።
የድርጅቱ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ መላኩ ስዩም ለዶይቸ ቨለ እንደገለጹት፣ድርጅቱ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆችን በማስተባበር ከ 100 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የህክምና ቁሳቁሶችን አሰባስቦ፣ወደ ሃገር ቤት እያስገባ ይገኛል ብሏል።
የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ መላኩ እንደገለጹልን፣ድርጅቱን ማቋቋም ያስፈለገው፣በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደው ጦርነት የተፈናቀሉ ወገኖችን ለመርዳትና ጉዳት የደረሰባቸው ሆስፒታሎችንና ሌሎች የጤና ተቋማትን መልሶ ለመገንባት ነው። ድርጅቱ በአሁኑ ጊዜ ከ100 ሚሊዮን በላይ ግምት ያላቸው የህክምና ቁሳቁሶችን ወደ ኢትዮጵያ በማስገባት ላይ መሆኑንም አስታውቀዋል።
"ከመስራች አባሎች ሌላ፣በአሜሪካ በካናዳ ካሉ ጋር ሌት ተቀን እየሰራን ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የህክምና ቁሳቁስ "ከኘሮጀክት ኪዩር"ጋር ለማሰባሰብና እነዚህን ኮንቴይነሮችን ለመላክ ችለናል። እነዚህ ዘመናዊ የጤና አገልግሎት አስፈላጊ የሆኑ የሕክምና ቁሳቁሶች በ40 ፊት ኮንቴይነር ወደ ኢትዮጵያ ስንልክ እያንዳንዱ ኮንቴይነር ከ400 ሺህ ዶላር በላይ የሚያወጣ ነው። እንደገና ለእያንዳንዱ ደግሞ ኮንቴይነር 30 ሺህ ዶላር ግሎባል ኤይድ አውጥቷል ለትራንስፖርት። በአጠቃላይ አምስት ኮንቴይነሮች ወደሃገር ቤት ገብተዋል።"
ግሎባል ኤይድ ኢትዮጵያ ሰሞኑን ከወሎ ዮኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር፣ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የሕክምና ቁሳቁስ በጦርነቱ ምክንያት ወድሞ ለነበረው ደሴ አጠቃላይ ሆስፒታል መርዳቱንም ሃላፊው አክሏል።
በደሴ ከተማ በተካሄደው የርክክብ ስነስርዓት ላይ የተገኙት፣የግሎባል ኤይድ ኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ድርጅት ተወካይ ዶክተር አዳሙ አንለይ በበኩላቸው እንዳሉት፣የተላከው የሕክምና ቁሳቁስ የወደሙ የጤና ተቋማትን መልሶ ለማደራጀት ከፍተኛ ጠቀሜታ አላቸው።
"የምኖረው ስዊዲን ነው፤ኢትዮጵያ ውስጥ ሂውማን ብሪጅ የተባለ የስዊዲን ግብረ ሰናይ ድርጅት፣የካንትሪና ሪጅናል ዳይሬክተር ነኝ።ከግሎባል ኤይድ ፎር ኢትዮጵያ ጋር አብረን የሰራነው እዚህ አካባቢ ተወካይም ስላልነበራቸውና በውጭ ያሉ እነዚህ ኢትዮጵያውያን መልካም ዐሳባቸውን መነሻ አድርገው በተለይ በጦርነቱ የወደሙና የተዘረፉ ሆስፒታሎችን መልሶ ለማቋቋም በተደረገው ርብርብ የግል ገንዘባቸውን ወጪ አድርገው ባመጡት የህክምና መሣሪያ አንድ ኮንቴይነር አርባ ጫማ ነበር።እንደሚታወቀው የደሴ ሆስፒታል ሙሉ ለሙሉ ወድሟል።ያንን የወደመ ሆስፒታል ወደ ሥራ ለማስገባት መንግስት ብቻ የሚወጣው ባለመሆኑና ችግሮቹ ሠፊ ስለሆኑ ዲያስፖራው ደግሞ ለሃገር ባለው ቀና አመለካከት ነው ይሄ ፕሮጀክት የተደረገው።ይሄ የደሴው የመጀመሪያው ነው፤ሁለተኛው ቦሩ ሜዳና ኮን የሚባል ደቡብ ወሎ ውስጥ አንድ ኮንቴይነር እየመጣ ነው።እንዲሁም ዓአፋር አንድ ኮንቴይነር ለወልቃይትና ዑመራ አካባቢ እንደዚሁ አንድ ኮንቴይነር አስጭነው እያጓጓዙ ነው ያሉት።እነዚህ በጎ አድራጊ ኢትዮጵያውያን ይሄ ብቻ አይደለም።ባለፈውም ለደባርቅ ሆስፒታል፣ለመቄትና ለጋይንትም አንድ ኮንቴይነር ዕቃ ዳባትን ጨምሮ ልከዋል፤በመንገድ ላይ ደግሞ አሉና ትልቅ ትርጉም ያለው የበጎ አድራጎት ሥራ ነው የሠሩት ማለት ነው።
የጤና መሠረተ ተቋማትን መልሶ የመገንባት አጣዳፊ ሥራ ላይ ለተረባረቡ ሁሉ ምስጋና ያቀረቡት የግሎባል ኤይድ ኢትዮጵያ ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ፣ድጋፉ ወደፊትም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።
አራት ኢትዮጵያውያንና አንድ ካናዳዊት በጋራ የመሠረቱት ግሎባል ኤይድ ኢትዮጵያ፣በካናዳ የሚገኝ የበጎ አድራጎት ድርጅት ሲሆን ከተመሰረተ አንድ ዓመት አስቆጥሯል።
ታሪኩ ኃይሉ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሄር
ሽዋዬ ለገሠ