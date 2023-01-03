 የጤና ሚኒስቴር ልዑካን የትግራይ ክልል የህክምና ተቋማት ጉብኝት | ጤና እና አካባቢ | DW | 12.04.2023

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ጤና እና አካባቢ

የጤና ሚኒስቴር ልዑካን የትግራይ ክልል የህክምና ተቋማት ጉብኝት

የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስትር ሊያ ታደሰ እና ሌሎች የሚኒስቴሩ ባለሥልጣናት በትግራይ ክልል ያለውን የጤና አገልግሎት ለመመልከት መቐለ ይገኛሉ። በሁለቱ ቀናት ጉብኝት በትግራይ ክልል የጤና ተቋማት ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱን መመልከታቸውን የተናገሩት ጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ይኽን ለመተካት ከፍተኛ ሥራ ይጠበቃል ብለዋል።

የጤና ሚኒስቴር ልዑካን በትግራይ ክልል

የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስትር ሊያ ታደሰ እና ሌሎች የሚኒስቴሩ ባለሥልጣናት በትግራይ ክልል ያለውን የጤና አገልግሎት ለመመልከት መቐለ ይገኛሉ። ሚኒስተርዋ በቆይታቸው በመቐለ ጨምሮ በትግራይ ምሥራቃዊ ዞን የሚገኙ የተለያዩ የጤና ተቋማትን የተመለከቱ ሲሆን ጦርነቱ በጤና ተቋማት ላይ «ከፍተኛ ውድመት» ስለማድረሱ ገልፀዋል። ያለደሞዝ፣ ለረዥም ጊዜ አገልግሎት የሰጡ በክልሉ የሚገኙ የጤና ባለሙያዎችን ያመሰግኑት የጤና ሚኒስትሯ መንግሥት የትግራይ ክልል የጤና አገልግሎትን ወደ ነበረበት ለመመለስ ድጋፍ እንደሚያደርግ ተናግረዋል። የጤና ሚኒስቴር ልዑካን ቡድኑ በመቐለ ቆይታው ከትግራይ ክል ጊዜያዊ አስተዳደር ባለሥልጣናት ጨምሮ ከተለያዩ ዓለምአቀፍ ተቋማት ተወካዮች ጋር ተወያይቷል።

Äthiopien Tigray | Besuch Gesundheitsministerin Dr. Lia Tadesse in Mekele

የጤና ሚኒስቴር ልዑካን የትግራይ ክልል የህክምና ተቋማትን ሲጎበኙ

ከትናንት ጀምሮ በትግራይ ክልል የሚገኙ የተለያዩ ጤና ተቋማትን እየተመለከተ የሚገኘው በኢትዮጵያ ጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ የተመራው እና የተለያዩ የሚኒስቴሩ የሥራ ሐላፊዎችን ያካተተ ልዑክ፣ በዛሬው ውሎው በትግራይ ትልቁ የተባለው እና የፌደራሉ መንግሥት ተቋም የሆነው ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታልን የተመለከተ ሲሆን፣ በተቋሙ ያሉ ሀኪሞችም ያሉባቸውን ችግሮች አቅርበዋል። የሁለት ዓመቱ ጦርነት በትግራይ የጤና አገልግሎት ዘርፍ ያደረሰውን ጉዳት ለመመልከት፣ የሕክምና ቁሳቁሶች እና ሌሎች ድጋፎችን ለማድረግ እንዲሁም ተቋርጦ የነበረው በትግራይ ካሉ የጤና አገልግሎት ሠራተኞች እና አመራሮች ጋር የነበረውን ግንኙነት ዳግም ለማስቀጠል አልሞ የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር በክልሉ ያደረገው ጉብኝት፣ ከመቐለ ውጭም በክልሉ ምሥራቅና ማዕከላዊ ዞኖችን ያካለለ ነበር። በሁለቱ ቀናት ጉብኝት በትግራይ ክልል የጤና ተቋማት ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱን መመልከታቸውን የተናገሩት ጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ይኽን ለመተካት ከፍተኛ ሥራ ይጠበቃል ብለዋል። 

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የጤና ሚኒስቴር ልዑካን የትግራይ ክልል የህክምና ተቋማትን ሲጎበኙ

በአንዳንድ ቦታዎች ጤና ተቋማት ሙሉበሙሉ በፈረሱበት፣ በሌሎች ከፍተኛ የመድኃኒት እና ሌሎች ግብአቶች እጥረት ባለበት እንዲሁም የጤና ባለሙያዎች ለረዥም ጊዜያት ያለክፍያ በሚገኙበት ሁኔታ፣ ባለሙያዎቹ በሚችሉት አቅም ሁሉ አገልግለዋል በማለት ያደነቁት ጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ይኽ ለሌሎችም ምሳሌ የሚሆን ነው ብለውታል። ከዚህ በተጨማሪ ዶክተር ሊያ በትግራይ ክልል ያሉ የጤና ባለሙያዎች ለረዥም ጊዜ ያልተከፈላቸውን ክፍያ እንዲያገኙ ጥረት ይደረጋል ሲሉ ጠቁመዋል። የጤና ሚኒስቴር ልዑኩ በቆይታው ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ከፍተኛ የሥራ ሐላፊዎች ጋርም ተወያይቷል። የትግራይ ጤና ቢሮ ሐላፊ ዶክተር አማኑኤል ኃይለ በክልሉ እና የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር መካከል የነበረውን የላላ ግንኙነት ለማጠናከር ጉብኝቱ ወሳኝ እንደነበረ ገልፀዋል። ለሁለት ዓመታት የተደረገው የትግራዩ ጦርነት በተለይም በጤና ዘርፉ ላይ ከፍተኛ ችግር የፈጠረ ሲሆን 80 በመቶ የሚሆኑ በክልሉ የነበሩ የጤና ተቋማት በጦርነቱ ምክንያት በተለያየ ደረጃ የሚገለፅ ውድመት እንደደረሰባቸው የትግራይ ጤና ቢሮ ጥናት ያመለክታል።

ሚሊየን ኃይለ ሥላሴ

ሸዋዬ ለገሠ

ታምራት ዲንሳ

 

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የጤና ሚኒስቴር ልዑካን በትግራይ ክልል

ተዛማጅ ዘገባዎች

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የድህነት በሽታ የሚባለው ኮሌራ በንጽሕና ጉድለት የሚከሰት እንደመሆኑ በተለይ የንጹሕ ውኃ አቅርቦት እና የመጸዳጃ አገልግሎት እጥረት የተንሰራፋባቸው ሃገራት ዋነኛ ችግር ነው። የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ከሰሞኑ በስምንት ዓመታት ውስጥ ኮሌራን የማጥፋት ዕቅድ እንደያዘ አመልክቷል።

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በገጠሪቱ ኢትዮጵያ በርካታ ሰዎች በባዶ እግር መሄዳቸው የተለመደ ነው። በዚህ ምክንያትም በተለይ ከመሬት ጠለል በላይ ከፍተኛ በሚባለው አካባቢ በርካቶች እግርን ለሚያሳብጥ ህመም ይጋለጣሉ። ጀርመናዊቱ ክርስትል አነርስ ለእነዚህ ወገኖች መፍትሄ ማግኘት ችለዋል።

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በጎርጎሪዮሳዊው የዘመን ቀመር 2028 ዓም የኬሌራ ወረርሽኝን ከኢትዮጵያ ለማጥፋት ታቅዶ እየተሠራ መሆኑን የአገሪቱ ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስትሯ ዶ/ር ሊያ ታደሰ እንዳሉት ለስምንት ዓመታት በተያዘ እቅድ መሠረት ደግሞ በኮሌራ የሚከሰተውን የሞት ምጣኔ በ90 በመቶ ዝቅ ለማድርግ ተወጥኗል።