የሜሎኒ የልማት እቅድ እና ፈተናዎቹ

የሜሎኒ የልማት እቅድ እና ፈተናዎቹሰኞ፣ ጥር 20 2016
በጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ የተጠራዉ የጣሊያን-አፍሪካ የሁለት ቀናት የመሪዎች ጉባኤ ዛሬ በሮም መካሄድ ጀምሯል። በጉባኤው ላይ የኢትዮጵያ፣ የሶማሊያ እና የኤርትራ መሪዎችን ጨምሮ የ23 የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች እና የመንግሥታት ተወካዮች ተገኝተዋል። የአውሮፓ ህብረት ተቋማት እና የዓለም አቀፍ ድርጅቶችም ከተሳታፊዎች መካከል ይገኙበታል። የጣልያንዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ሜሎኒ ፍልሰትን በጋራ ለማስቆም ይረዳል ያሉትን አዲሱን የጣሊያን እቅድ ይፋ አድርገዋል። ፍልሰትን ያስቆማል ካሉበትየመፍትሔ ሀሳብ ባሻገር ሜሎኒ አፍሪቃ ለአውሮጳ ዋነኛዋ ኃይል አቅራቢ እንድትሆን ያስችላታል ያሏቸውን የተለያዩ ፕሮጀክቶች በዝርዝር ማስተዋወቃቸው ተዘግቧል።
የኢጣልያ እቅድ የአፍሪቃ ኅብረት ኮሚሽንን ብዙም አላረካም። የኮሚሽኑ ሊቀ መንበር ሙሳ ፋኪ ማሃማት ለጉባኤው ባሰሙት ንግግር ኢጣልያ እቅዷን ይፋ ከማድረጓ አስቀድሞ እኛን ማማከር ነበረባት ሲሉ ተችተዋል።
ቃል ከመግባት ወደ ተግባር መሸጋገር አለብን ያሉት ፋኪ ማሃማት መቼም ተግባራዊ ሆነው በማያውቁ ቃሎች ደስተኛ ልንሆን አንችልም ሲሉም ጥርጣሬያቸውን ገልጸዋል። ምክር ቤት ያልተቀበለው የፈረንሳይ የስደተኞች ሕግ ማሻሻያ
ጠቅላይ ሚኒስትር ሚሎኒ ከተወሰኑ የአፍሪካ መሪዎች ጋር በተለይም ከአፍሪካ ቀንድ መሪዎች ጋር የሁለትዮሽ ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ገበያው ንጉሴ
ልደት አበበ
አዜብ ታደሰ