የጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ መልዕክት የገጠመዉ ተቃዉሞ

በንግግር እና በድርድር ወሳኝነት ፓርቲያቸው እንደሚያምን የገለፁት የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ተተዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አብርሃም ጌጡ "ይህ ተቀባይነት የሌለው ነው" ሲሉ የፓርቲያቸውን አቋም ገልፀዋል።
የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግሥት እና የሕወሓት ድርድር እየቀጠለ ባለበት ወቅት "ሕወሓት የሀገሪቱን ሕገ መንግሥት እንዲያከብር ለማሳመን ጥረት እያደረግን ነው" በሚል ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ያራመዱት አቋም ተቀባይነት የሌለው ነው ሲሉ ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎች ተናገሩ።የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ( አብን ) ምክትል ሊቀመንበር አቶ መልካሙ ሹምዬ "ሕወሓት የመደራደር አቅሙ በተዳከመበት ወቅት ይህ አቋም መራመዱ እየተከፈለ ያለውን መስዋእትነት ዋጋ የሚያሳጣ ነው ፣ እስካሁን ድረስ የምናውቀው ይፋዊ የመንግሥት አቋምም ይህ አይደለም" ብለዋል።
የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ( መኢአድ ) ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አብርሃም ጌጡ ደግሞ ሕገ መንግሥቱ በሕወሓት መጣሱን ገልፀው በሕገ መንግሥት ሽፋን ድርጅቱን መልሶ ትክክል አድርጎ ለማቅረብ የተደረገው ጥረት ተቀባይነት የሌለውና ከእውነታው የሚጋጭ ገዳይ ነው ብለዋል።
አብን መንግሥት በድርድሩ የሕወሓትን ፓለቲካዊ እና ድርጅታዊ ሕልውና የሚያሳጣ ውጤት ማምጣት ይኖርበታል ብሎ እንደሚጠብቅም ገልጿል።ነገ ሁለት ዓመታት የሚደፍነውንና አስከፊ ሰብዓዊ እና ኢኮኖሚያዊ ውድመት ያደረሰውን የሰሜን ኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት ለማስቆም የአፍሪካ ሕብረት የሚመራው የሰላም ንግግር ላይ ለምሳተፍ የፌዴራል መንግሥት እና የሕወሓት ተደራዳሪ ቡድኖች ደቡብ አፍሪካ ከገቡ አንድ ሳምንት አልፏቸዋል።
ባለፈው እሑድ ይጠናቀቃል ተብሎ እስከዛሬ የቀጠለውን የሰላም ንግግር ውጤት በተመለከተ የሕብረቱ የቀንድ አፍሪካ ልዩ ልዑክ ኦሉሴጎን ኤባሳንጆ ዛሬ ረቡዕ መግለጫ ይስጣሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት አመሻሽ ድረስ ግን ምንም የተባለ ነገር የለም።
ተደራዳሪ ቡድኖቹ በሳምንቱ ውስጥ በምን በምን መሠረታዊ ጭብጦች ዙሪያ ተነጋገሩ ? ምን ደረጃ ላይስ ደረሱ ? የሚለው ጥያቄም ምላሽ አላገኘም።ይህ በዚህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ "ሕወሓት የሀገሪቱ የሕጎች ሁሉ የበላይ የሆነውን ሕገ መንግሥት እንዲያከብር እና በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አንድ አካል ሆኖ እንዲንቀሳቀስ ለማሳመን ጥረት እያደረግን ነው።
ፍላጎታችንን መገንዘብ ከቻሉ እንዲሁም ፣ ሕገ መንግሥታቸውን ካመኑ እና በዚያ መሠረት የሚሰሩ ከሆነ ሰላም ይመጣል ብየ አስባለሁ" በማለት መናገራቸው እያነጋገረ ነው።
ይህንን በተምለከተ የተጠየቁት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ( አብን ) ምክትል ሊቀመንበር አቶ መልካሙ ሹምዬ "እስካሁን ድረስ የምናውቀው ይፋዊ የመንግሥት አቋምም ይህ አይደለም" ብለዋል።
"ሕወሓት የመደራደር አቅሙ በከፍተኛ ደረጃ ተዳክሟል። ቡድኑ እና ደጋፊዎቹ የሚፈልገት ተከስ አቁም ነው። በዚህ ደረጃ ያለን ድርጅት የመደራደር አቅም ያለው ይመስል ሕገ መንግሥት ተቀበል ማለት ተቀባይነት የለውም"
በንግግር እና በድርድር ወሳኝነት ፓርቲያቸው እንደሚያምን የገለፁት የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ተተዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አብርሃም ጌጡ "ይህ ተቀባይነት የሌለው ነው" ሲሉ የፓርቲያቸውን አቋም ገልፀዋል።መኢአድ መንግሥት እና ሕወሓት የሚያደርጉት የሰላም ውይይት የሀገሪቱን ሰላም ያረጋግጣል የሚል እምነት እንደሌለውም አቶ አብርሃም ገልፀዋል።
"ሕገ መንግሥቱን ጥሶ ሄዷል ይህ ቡድን። በሕገ መንግሥት ስም ሽፋን አድርገህ ይህን ቡድን መልሰህ ሕጋዊ አድርገህ የምታሳይበት አካሄድ ትክክል ነው ብለን አናምንም። ልክም አይደለም።"
የአብን ምክትል ሊቀመንበር አቶ መልካሙ ሹምዬ ፓርቲያቸው የሰላም ንግግሩን እንደሚደግፍ ፣ መንግሥት እያደረገ ባለው የሰላም ንግግር ሕወሓትን ትጥቅ የሚያስፈታ እና ፖለቲካዊ እና ድርጅታዊ ህልውናውን የሚያሳጣ ግብ ይዞ ይንቀሳቀሳል ብለው እንደሚያምኑ ገልፀዋል።
አፋር እና አማራ ክልሎች በጦርነቱ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ቢሆንም ጦርነቱ በሕወሓት እና በኢትዮጵያ መካከል የተደረገ ነው የሚሉት አቶ መልካሙ "አማራን ወክለን እንደራደራለን በሚል ወኪል ነን ብለው የተነሱ ኃይሎች እንቅስቃሴያቸውን አንቀበለውም" ብለዋል።
ከድርድሩ የሕወሓትን ድርጅታዊ እና ፖለቲካዊ ሕልውና የሚያሳጣ ውጤት እንጠብቃለን ስትሉ ፣ ለድርድር የተቀመጠ ኃይል ይህንን እንዴት ሊቀበል ይችላል ? በምን መስፈርት ያንን ትጠብቃላችሁ ለተባሉት ተከታዩን መልሰዋል። ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ( ሕወሓት ) በአመፃ ተግባር ላይ መሳተፉን ማረጋገጡን በመግለፅ ድርጅታዊ ሕጋዊ ሰውነቱን መሰረዙን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማስታወቁ ይታወቃል።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ