የጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ ማብራሪያ ለምክር ቤት

«እንደ አንድ የሕዝብ ተወካይ ብልፅግናም ሆነ ፓርላማው ኢትዮጵያን ከገባችበት ፖለቲካ ቅርቃር ማውጣት ስለማይችሉ ሥልጣኑን ለጊዜያዊ ሲቪል አስተዳደር እንዲያስረከቡ፣ የሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባላትም በምክር ቤቱ ፍቃድ ምክር ቤቱን እንዲበተኑ ለአዲስ ምርጫ መንገዱን እንዲጠርጉ መጠየቅ እፈልጋለሁ» በሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር።
የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ መንግስታቸዉ በተገባደደዉ የ2015 ዓመት ስላከናወነዉ ሥራና ዕቅድ ከሐገሪቱ የምክር ቤት እንደራሴዎች ለቀረበላቸዉ ጥያቄ መልስና ማብራሪያ ሰጥተዋል።ለጠቅላይ ሚንስትሩ ጥያቄ ካቀረቡ 21 የምክር ቤት አባላት አብዛኞቹ ኢኮኖሚን፣ የዋጋ ንረት ያስከተለውን ጫናን የሚመለከቱ ነበሩ።ሐገሪቱ የገጠማት ፖለቲካዊ፣ ምጣኔ ሐብታዊና ማህበራዊ ቀዉስ መባባሱን የጠቀሱ አንድ የምክር ቤት አባል ጠቅላይ ሚንስትሩ ስልጣን እንዲለቁና ምክር ቤቱም እንዲበተን ጠይቀዋል።
የዋጋ ግሽበት እንደ ወረርሽኝ "መከራ" ሆኗል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ መንግሥታቸው ኢትዮጵያን ለማሳደግና ሰላሟን ለመጠበቅ እየሠራ መሆኑን በመግለጽ የሕግ የበላይነትን በማስፈን፣ ትጥቅን በማስፈታት እና ታጣቂዎችን በማጥፋት ሰላምና ደህንነትን ለማስጠበቅ ለሚያደርጉት ሥራ እገዛ እና ተባብሮ የመሥራት ጥሪ አድርገዋል።//
"ኢኮኖሚያችን በከፍተኛ የሥራ አጥነት ችግር፣ በዋጋ ንረት ፣ በኮንትሮባንድ ንግድ እና በኑሮ ውድነት እየተፈተነ ይገኛል። የዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር የተቀመጠው አሰራር ውጤታማ ያልሆነበት ምክንያት ምንድን ነው"?
"የሥራ አጥነት ችግር በጣም አሳሳቢ ነው። ይህንን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ምን እየተሠራ ነው"?
"አሁን እየታየ ያለውን የኑሮ ውድነት እንደሚያባብሰው እየታወቀ የአፈር ማዳበርያ አቅርቦትና ወቅታዊነት ለምን ትኩረት አልተሰጠውም?"
የሚሉት ይገኙበታል።ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ በሰጡት ምላሽ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በቀጣዩ ዓመት 7.5 በመቶ እንደሚያድግ ሆኖም የዋጋ ግሽበትና ንረት እንደ መከራ የተስፋፋ ነው ብለዋል።
ትርፍ ማምረት፣ ከባንክ ውጪ ያለን ሀብት መቆጣጠር እና የጥሬ ገንዘብ ዝውውርን መቀነስ በመፍትሔነት አስቀምጠዋል። መንግሥታቸው ሀገሪቱ ያለባትን እዳ በስፋት መክፈሉን ፣ የውጭ ምንዛሪ ግኝት ፣ የነፍስ ወከፍ ገቢ ማደጉን፣ የባንኮች የሀብት ፍሰት መጨመሩን በስኬትነት አቅርበዋል።ከምክር ቤቱ አባላት የሀገሪቱ ሰላምና ደህንነት ሁኔታ ላይ በርከት ያሉ ጥያቄዎች ቀርበው ነበር።
የአመራሮች እና የዜጎች ግድያና እገታ ፣ የፀጥታ ኃይሎችን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶች መበራከት በጥያቄነት ተነስተዋል።"ባለፉት 100 ዓመታት በቂ ጦርነት አድርገናል" ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ሰላም አስፈላጊነት ሰፊ ገለፃ አድርገዋል።
የኦሮሞ እና አማራ ፖለቲከኞች አብሮ የመኖር ችግር እንዳለባቸው" ለፓርላማው ገልፀዋል።ሸገር ከተማ ውስጥ የሚደረገው በሕገ ወጥ መልኩ ተሰሩ የተባሉ ቤቶችን የማፍረስ ድርጊት የመንግሥት ሕግን የማስከበር ውሳኔ አካል መሆኑን ገልፀዋል።ስለ የክልል ልዩ ኃይሎች እና ሌሎች የታጠቁ ኃይሎችም ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ስልጣን እንዲለቁ እና ፓርላማው እንዲበተን የቀረበውን ጥያቄ "ክስ" ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ይህ ጥያቄ "ለፌስቡክ እና ዩቲዩብ እንጂ ለትውልድ አይጠቅምም" በማለት አጣጥለውታል።
"በሰሜኑ ጦርነት በትግራይ ክልል ፣ አፋር እና አማራ ክልሎች እንዲሁም ከሸኔ ጋር በተያያዘ የተፈናቀሉ ዜጎች ወደቦታቸው ለመመለስ ምን እየተሠራ ነው "?
በፌዴራሉ መንግሥት እና በሕወሓት መካከል የተፈረመው የተኩስ ማቆም የሰላም ስምምነትም አፈፃፀም ጥያቄም ቀርቧል።
"ማንም የሚጋጭ ኃይል ስሙ ብዙ ቢሆንም ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር ተነጋግሮ በሰጥቶ መቀበል መርኅ ሕግ ተከትሎ ሊስማማ ፍላጎት ካለው የኢትዮጵያ መንግሥት እጁን ዘርግቶ ይቀበላል" በማለት የውይይት ጥሪ አድርገዋል።
"ሕወሓት ዛሬም የትግራይ ክልል ሕዝብንም ሆነ አጠቃላይ ኢትዮጵያን መልሶ ጦርነት ውስጥ ለመክተት እየተንቀሳቀሰ እንዳላ ሥጋት ይነሳል። ከስምምነቱ አፈፃፀም አንፃር የትግራይ ክልል በምን ሁኔታ ላይ ይጉኛል"?
"በአማራ እና በኦሮሚያ ክልሎች እየታዩ ያሉ ችግሮች በዘላቂነት እንዲፈቱ መንግሥት ምን እየሠራ ነው? እንደ ሀገር ለምን አንድ ጠንካራ የፀጥታ ተቋም እንዲኖር አይደረግም የሚለው ጥያቄ ምላሽ ቢያገኝም የመልሶ ማደራጀት ሥራው በምን ደረጃ ላይ ይገኛል"?
"የአመራሮች እና ተዜጎች ግድያና እገታ ፣ የፀጥታ ኃይሎችን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶች በተቀናጀ መንገድ እየተፈፀመ ነው። ዋና ዋና የሀገራችን መንገዶች የሥጋት ቀጣና እየሆኑ ይገኛል።
የመንግሥት የፓርቲ አመራሮች ከጽንፈኞች ጋር አብረው ላለመስራታቸው ምን ዋስትና አለ"?
"ከጎረቤት አገሮቻችን በተለይ ከኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነት እንዴት ይታያል ? ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ፎረም አባል እንድትሆንና የወደብ ተጠቃሚ የምትሆንበትን እድል ለመፍጠር ምን እየተሠራ ነው"?
"በአሁኑ ወቅት ጎረቤት ሀገር ሱዳን በችግር ውስጥ ትገኛለች። በሱዳን ከተከሰተው ግጭት ጋር ተያይዞ በርካታ ኢትዮጵያዊያን በሱዳን ይኖራሉ እና ዜጎችን ለመታደግ መንግሥት ምን እየሠራ ነው"?
"የሀገራችን ፒለቲካዊ ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ችግሮች አሁን ላይ ወደ ሁለንተናዊ ሀገራዊ ቀውስ መሸጋገራቸውን መሸፋፈን በማይቻልበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ለዚህ ቀውስ ዋነኛ ተጠያው ብልጽግና መራሹ መንግሥት እና የእርስዎ የወደቀ አመራር ነው" የሚሉ ጥያቄዎች ቀርበዋል።
"እንደ አንድ የሕዝብ ተወካይ ብልፅግናም ሆነ ፓርላማው ኢትዮጵያን ከገባችበት ፖለቲካ ቅርቃር ማውጣት ስለማይችሉ ሥልጣኑን ለጊዜያዊ ሲቪል አስተዳደር እንዲያስረከቡ፣ የሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባላትም በምክር ቤቱ ፍቃድ ምክር ቤቱን እንዲበተኑ ለአዲስ ምርጫ መንገዱን እንዲጠርጉ መጠየቅ እፈልጋለሁ" በሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር።
ለዚህ ምላሽ ሱሰጡ "የቀረበ ክስ አለ" ብለው የጀመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ "ጽንፍ የወጣ አስተሳሰብ እና የወል እውነት ማጣት" ያሏቸው ችግሮች መኖራቸውን ገልፀዋል።
ምርጫን በተመለከተም ቀሪ ሦስት ዓመታትን መጠበቅ የግድ መሆኑን አስታውሰው "ከነውጥ ፣ ለውጥን ፤ ከውድቀት እድገትን በንፁህ አዕምሮ ማየትና መፈለግ ይገባል ብለዋል።
"ሕወሓት ዛሬም የትግራይ ክልል ሕዝብንም ሆነ አጠቃላይ ኢትዮጵያን መልሶ ጦርነት ውስጥ ለመክተት እየተንቀሳቀሰ ነው" ፣ ኢትዮጵያ አሁን ከኤርትራ ጋር ያላት ግንኙነት ፣ የቀይ ባህር ፎረም አባል እንድትሆንና የወደብ ተጠቃሚ እንድትሆን ምን እየተሰራ ነው የሚሉና ሌሎች ጥያቃዎችን ምላሽ አልሰጡባቸውም። ምክር ቤቱ የቀጣዩን ዓመት 801.6 ቢልዮን ብር በጀት አጽድቆታል።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሀመድ
ኂሩት መለሰ