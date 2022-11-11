የጠቅላይ ሚንስትሩ የሰሞንኛው የፓርላማ ንግግር እና ሌሎች ጉዳዮች

«እሺ ይሁን..ግን ኢኮኖሚያችን ከአኗኗራችን አንፃር ለምን አይለካም? የአገራችንን ኢኮኖሚ ከዓለም ባንክ ይልቅ፣ በተግባር የተፈተንነዉ ህዝቦቿ አናዉቀዉም ብለው ነዉ?»ሲሉ ሃሳባቸውን ሰጥተዋል
የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ማክሰኞ ህዳር 6 ቀን 2015 ዓ.ም. በኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው በወቅታዊና ፖለቲካዊ እንዲሁም ኤኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ የሰጡት ማብራሪያ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ብዙ አነጋግሯል።ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ ከሰጡባቸው ጉዳዮች መካከል በቅርቡ ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪቃ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መካከል የተፈረመው የሰላም ስምምነት አንዱ ነው።ዐቢይ ከስምምነቱ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ፓርላማ ተገኝተው ባደረጉት ገለጻ፣ በሰላም ስምምነት ያበቃውን የፕሬቶሪያውን ድርድር በጣም ጥሩ ሲሉ ገልጸው፣በስምምነቱ ቃል የተገባውን ተግባራዊ ማድረጉ ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል። ንጉስ ህሉፍ በፌስቡክ ቃል ወደ ተግባር መለወጥ ነዉ ዋና ሀሳብ መፈራረም ብቻ አይደለም ሲሉ ሃሳባቸውን በአጭሩ አስፍረዋል። ተስፋ አለም መሐሪ በየትኛውም ምክንያት ቢሆን ጦርነት ማቆም መልካም ነው። መጀመሪያውኑ ጦርነት መፍትሔ ሆኖ አያውቅም። ግን መቼ አስተዋልን? ሲሉ ከጠየቁ በኋላ እስቲ በእግዚአብሔር የእውነት እናስብ! እንናገር! እንስራ! ሲሉ ተማጽነው አሁንም በምክንያት ከመጣላት ይልቅ በምክንያት መታረቅ ለሁሉም ይበጃል ብዬ በፅኑ አምናለሁ፤ እግዚአብሔር ለሁላችንም ሰላሙን ይስጠን ሲሉ ሃሳባቸውን አጠቃለዋል።የጌቱ ታምሩ አስተያየት ደግሞ ተጠያቂነትን የሚመለከት ነው።«የተበደለ ህዝብ በአሸባሪ ቡድን ቤተሰቡን ያጣ ሀብት ንብረቱን ያጣ ሴት ልጁ ወይም ሚስቱ የተደፈረበት የዘር ጭፍጨፋ የተፈፀመበት ህዝብ ደግሞ ፍትህ ይፈልጋል። ወንጀል የፈፀሙ አካላት በህግ መጠየቅ አለባቸው።» ሲል ያሳስባል።መኳንንት ለዓከም በፌስቡክ «ተጠያቂነትን ያላካተተ ስምምነት ዴሞክራሲያዊ ያልሆነ መንግሥት ውጤት ነው በማለት ተችተዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በማብራሪያቸው የኢትዮጵያ ኤኮኖሚ ከምሥራቅ አፍሪካ 1ኛ፣ ከሰሀራ በታች ካሉ ሀገራት ደግሞ 3ኛ እንደሆነ የአለም ባንክን መረጃ ጠቅሰውም ተናግረዋል። ዐቢይ ስለኤኮኖሚው ይዞታ የሰጡት ማብራሪያ በርካታ አስተያየቶችን አስተናግዷል። ከመካከላቸው የተወሰኑትን ስንመለከት ወንድማገኝ ንጉሱ «እሺ ይሁን..ግን ኢኮኖሚያችን ከአኗኗራችን አንፃር ለምን አይለካም? የአገራችንን ኢኮኖሚ ከዓለም ባንክ ይልቅ፣ በተግባር የተፈተንነዉ ህዝቦቿ አናዉቀዉም ብለው ነዉ?»ሲሉ ሃሳባቸውን በማሳሰቢያ መሰል ጥያቄ ደምድመዋል። ተሻለ ሻላሞ «መለክያው የህብረተሰቡን የኑሮ ሁኔታ የማይገልፅ የሀገር ዉስጥ ምርት መጠንን ብቻ የሚጠቁም ነው ። ይህ ደግሞ ለኛ የቁጥር ብዛት እንጅ ብዙም በኑሯችን ላይ የሚያመጣው ለውጥ አይኖርም።»ብለዋል በፌስቡክ ።እንደአብ አበበ ከአጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት የሚገኘው ገቢ የሁሉ ነገር መለኪያ አይሆንም። በተለይ ጤናን ትምሕርትን በእኩል ደረጃ እድል ማግኘትን እና የመሳሰሉትን የኑሮ ደረጃ ማሳያዎች አይለካም።ሲሉ አስረድተዋል። አቡኔት አል አሚር «እንደሚመስለኝ ከሌሎች ጋር ማነጻጸር ትርጉም አይሰጥም።ሰላምን በዘላቂነት ማስጠበቅ እና ግብርናችንን ማሻሻል ቅድሚያ ሰጥተናቸው ልናተኩርባቸው የሚገቡ ጉዳዮች መሆን አለባቸው።»ብለዋል። ይመር ብርሃኑ ቻሳ «ይች ሀገር ሳናዉቃት አድጋ ይሆን እንደ? ሲሉ ሳሙኤል ኤ ገላው በሚል የፌስቡክ ስም የሰፈረ አስተያየት «ሆ ሆ ከባድ ነው አባቴ። ሌላ ኢትዮጵያ ካለች ንገሩን እኛም እንሂድ ሲል ተሳልቋል።ሃይማኖት ተቋማት የሰላም ጥሪ፤ በምዕራብ ኢትዮጵያ የዜጎች ጭፍጨፋ፤ በአማራ ከተሞች የሰዓት እላፊ
ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ የህክምና ቁሳቁሶችን የጫኑ ሁለት የጭነት ተሽከርካሪዎች መቀሌ መግባታቸውን ያሳወቀው በዚህ ሳምንት ነበር። ኮሚቴው እንዳለው መቀሌ የገቡት ተሽከርካሪዎች መድኃኒት እና በትግራይ የጤና ተቋማት አፋጣኝ የህክምና እርዳታ ለሚፈልጉ ህሙማን የሚውሉ የመጀመሪያ እርዳታ ቁሳቁሶችን የያዙ ናቸው። በዚህም ዜና ላይ ብዙ አስተያየቶች ሰጥተዋል።ከመካከላቸው ከዘለፋ ከፍረጃና ከስሜታዊነት የራቁትን ጥቂቶቹን ስንቃኝ፦ዘናጭ ነኝ በሚል የፌስቡክ ስም ምርቃት ሰፍሯል። «ቃላችሁን ያከበራችሁ ሁሉ ፣አላህ ያክብራችሁ» የሚል ሳሚ ፍቅር ደግሞ እግዚአብሔር ይስጥልን ስለ ዕርዳታችሁ ብለዋል።
የመብራቱ ከበደ አስተያየት ደግሞ «እርቅን የበለጠ የሚያጠናክር ለችግር የሚደርስ ጠቃሚ ነገር ይሁን የጦርነትን በር የሚዘጋ እውነተኛ የመድሃኒትና ቀለብ አቅርቦት መሆን አለበት ።»ይላል።
እውነት ያሸንፋል፣ «እርዳታው ያልተገደበ መሆን አለበት ሁለት ምን ያረጋል።ትክክለኛ ሰላም ከሆነ መንገድ ክፍት ይሁን ያልተገደበ እርዳታ ይግባ።» በማለት የበኩላቸው ሃሳብ ሰንዝረዋል። ሎዝዬ ሎዛ ደግሞ ማሳሰቢያ አላቸው «እርዳታው ለማህበረሰቡ በትክክል ይደርሰዋል ወይ ነወ ትልቁ ጥያቄ ህዝቡ በጣም ተጎድቷል እንዲህ በቀላሉ የሚያገግም አይደለም።የሰልክና የመብራት እንዲሁ መሰረት ልማት ባፋጣኝ ቢጀምር ጥሩ ነወ።»የሚል። አልሚ ዋጋም የሚሄደው«በጣም መፈተሽ አለበት» ሲሉ ያሳስባሉ።
የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት
በዚህ ሳምንት ረቡዕ ህዳር 7 ቀን 2015 ዓም ነበር ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ከወራቶች እስር በኋላ ከቂሊንጦ ማረሚያ ቤት ከእስር የተፈታው።የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብር ችሎት፤ ተመስገን በ30 ሺህ ብር ዋስትና እንዲፈታ ትዕዛዝ የሰጠው ማክሰኞ ነበር። ሆኖም የታሰረበት የቂሊንጦ ማረሚያ ቤት ባለመፍቀዱ ተመስገን ሳይለቀቅ አድሮ በማግስቱ መፈታቱን ወንድሙ ለዶቼቬለ ተናግሯል ። ተመስገን ከእስር መፈታቱ ከተነገረ በኋላ ጠና ደስታ «እግዚአብሔር ይመስገን እንክዋን ለቤቱ አበቃው» ሲሉ ደግነህ ደምስም እንኳን ከእስር ተፈታህ ተሜ በማለት መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። ሰይፉ በትዊተር «ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ስለእውነት የከፈልከው ዋጋ ምንጊዜም የኢትዮጵያ ህዝብ አይረሳም ታሪክ ይመሰክራል እንኳን ለቤትህ አበቃህ »ብሏል።
በድሉ በዛ በፌስቡክ «እንኳን ተፈታህ የእውነት ሠው» ሲሉ ዙልፋዲን ዙልፋዲን ደግሞ « ተመስገን ደሳለኝ መታሰር አይደለም መንግስት ደህንነቱ ተጠብቆና ተንከባክቦ ማኖር ነበረበት ካሉ በኋላ ለተመስገን ያላቸውንም አክብሮት ገልጸዋል ።
አቡ ኡካሻ አቡሱፍያን ደግሞ ለየት ያለ አስተያየት ነው የሰጡት «ሲታሰር ለምን ታሰረ እንላለን ፤ማንም ይሁን ማን ከህግ በታቸ ነው፤ ከተጠረጠረ ታሰሮ ፍርድ ቤት መቆም አለበት ፤ተከራክሮ ዳኛ ነጻ ካለው ፣ይወጣል ካልሆነ ግን ይቀጣል እንጂ ለምን ሚባል ነገር የለም።ምክንያቱም ህግ ያለበት ሀገር ሰለሆነ» ሲሉ ሀሳባቸውን ደምድመዋል።
። ሰሎሞን መኮንን ሲሞን « በመጀሪያም ሰውን ታስራለህ እንጂ የውስጡን ሀሳብ እና እውነታውን ማሰር እንደማይችሉ ደጋግሞ አረጋግጦላቸዋል ምን ያድራግ ለሆዱ ማደደር አይችልማ። »በማለት የበኩሉን አስተያየት በፌስቡክ አስፍሯል።
የጠ/ሚ ዐቢይ ማብራሪያ፤የጋምቤላው ጥቃት፤አገራዊ ምክክር ኮሚሽን
ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ "የመከላከያ አገራዊ ምስጢሮችን ማውጣት ፣ ሀሰተኛ መረጃዎችን ለሕዝብ ይፋ ማድረግ እና ለወንጀል ማነሳሳት" የሚሉ ሦስት ክሶች ቀርበውበታል ።
ሰሞኑን በማኅበራዊ መገኛ ዘዴዎች አነጋጋሪ ከነበሩ ጉዳዮች በሦስቱ ላይ የተሰጡ አስተያየቶችን ከሞላ ጎደል የቃኘው የዛሬው ዝግጅታችን በዚሁ አበቃ።
ኂሩት መለሰ
ታምራት ዲንሳ