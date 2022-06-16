የጠቅላይ ሚንስትሩ ትችትና የፍትሕ ተቋማት

የፍትሕ ተቋማትና ባለሙያዎቻቸው በሌብነት ውስጥ መዘፈቃቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ማብራሪያ ሲሰጡ ተናግረዋል። ሕግ አሥፈፃሚው አካል ሕግ ተርጓሚውን አካል መረር በሌብነት ሲወነጅል እና ያንንም ለሕግ አውጪው ሲያጋልጥ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ነቀፋ ጎልቶ የተደመጠ ነበር።
የፍትሕ ተቋማትና ባለሙያዎቻቸው በሌብነት ውስጥ መዘፈቃቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ማብራሪያ ሲሰጡ ተናግረዋል።
ሕግ አሥፈፃሚው አካል ሕግ ተርጓሚውን አካል መረር ባለ አገላለጽ እና ድምዳሜ በሌብነት ሲወነጅል እና ያንንም ለሕግ አውጪው ሲያጋልጥ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ነቀፋ ጎልቶ የተደመጠ ነበር።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ "አንደኛ ዳኞች ናቸው ሌቦች ። ለውጥ የሚያስፈልገው ፍርድ ቤት ነው። ፍርድ ቤት የሌቦች መናሃሪያ ሆኗል" በማለት ሕግ የመተርጎም ተፈጥራዊ የሥልጣን ባለቤት የሆነውን ፍርድ ቤት ወቅሰዋል።
"ሁለተኛ ሌቦች ዐቃቤ ሕግ ነው። ሕግ ዐቅብ ያልነው ሌባ ነው " ሲሉ የተደመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ "ሦስተኛው ሌባ ፖሊስ ነው" ነበር ያሉት።
ኦዲተር ደግሞ በአራተኛ ደረጃ የሌብነት ችግር ውስጥ ያለ በሚል የተጠቀሰ ሲሆን "ሌብነት የሚያስቀረው ኃይል ሀሉ አደገኛ እየሆነ ነው" ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተፈጠረውን የሥነ ምግባር መዛነፍና የሕግ ጠባቂዎች ሕግ ጣሽነት ለሕዝብ እንደራሴዎች ዘርዝረዋል።
ተሽከርካሪዎችን በመጠበቅ ሥራ የሚተዳደሩ ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው አንድ ግለሰብ "በአሁኑ ሰዓት በአጠቃላይ ያለ እጅ ወይም ያለ ኪስ የሚሆን ነገር የለም። ብር ነው ዋስ የሚባለው" በማለት ፍትሕ በገንዘብ የሚሸጥ መሆኑን ለመግለጽ ሞክረዋል።
" በተቋማቱ ላይ ተስፋ የመቁረጥ ነገር አለ። ባለፉት ሦስት ዐመታት የተሻሉ ነገሮች የመሰራታቸውን ያህል ወንጀሎች ይታያሉ፣ ይህ መንግሥትን ያፈርሳል" ያሉ ሌላ አስተያየት ሰጪ "እነዚህ ተቋማት የአገር ካስማ ናቸው። እዚያ አካባቢ ያለ ድክመት አገርን ይዞ ይሄዳል። ቅቡልነትንም ያሳጣል። ያ ደግሞ ወደ ደቦ ፍርድ ያመራል" በማለት የነገሩ አዝማሚያ ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ ለማመላከት ጥረዋል።
መንግሥት ፖሊስን እንደገና በማደራጀት እና ፍርድ ቤቶችን በብቃት ይመራሉ ያላቸውን ሰዎች በመመደብ ለውጥ እያደረገባቸው ያሉ ተቋማት መሆናቸውን ደጋግሞ ገልጿል።
ከፍትሕ ሚኒስቴርነት ወደ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ፣ እንደገና ዳግም ወደ ፍትሕ ሚኒስቴር ስያሜው የተቀየረው ይሄው ተቋምም ቢሆን በአስፈፃሚው አካል በሌብነት ከመጠቀስ አልወጣም።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ዛሬ ከክልሎችና ከከተማ መሥተዳድሮች ከመጡ የፖሊስ አመራሮች ጋር በፖሊስ ሪፎርም ፣ በኮንትሮባንድ እና በሕገወጥነት ተግባራት ላይ ምክክር ማድረጋቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት አሳውቋል።
ሰለሞን ሙጬ
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሰ