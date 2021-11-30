 የጠቅላይ ሚንሥትር ጽ/ቤት መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 30.11.2021

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ኢትዮጵያ

የጠቅላይ ሚንሥትር ጽ/ቤት መግለጫ

የኢትዮጵያ መንግሥት በሕወሓት ላይ ድል እያስመዘገበ በሽብር ቡድኑ ተይዘው የነበሩ ቦታዎችንም እያስለቀቀ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት ዛሬ በሰጠው መግለጫ ዐስታወቀ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ወደ ግንባር መዝመትና ጦሩን መምራት የአገርን አንድነት ለማጠናከር የተወሰደ ሕገ መንግሥታዊ ኃላፊነት መሆኑም ተገልጧል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:47

የጠቅላይ ሚንሥትር ጽ/ቤት መግለጫ

የኢትዮጵያ መንግሥት በሕወሓት ላይ ድል እያስመዘገበ በሽብር ቡድኑ ተይዘው የነበሩ ቦታዎችንም እያስለቀቀ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት ዛሬ በሰጠው መግለጫ ዐስታወቀ። የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ወደ ግንባር መዝመት እና ጦሩን መምራት የአገርን አንድነት ለማጠናከር የተወሰደ ሕገ መንግሥታዊ ኃላፊነት መሆኑንም ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢለኔ ሥዩም ተናግረዋል። ሕወሓት የአገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ሥጋት መሆኑ እስኪያበቃ ድረስም መንግሥት ርምጃ መውሰዱን ይቀጥላል ብለዋል።

ሰለሞን ሙጬ

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ነጋሽ መሐመድ

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የጠቅላይ ሚንሥትር ጽ/ቤት መግለጫ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

This image made from undated video released by the state-owned Ethiopian News Agency on Monday, Nov. 16, 2020 shows Ethiopian military in an armored personnel carrier, on a road in an area near the border of the Tigray and Amhara regions of Ethiopia. Ethiopia's prime minister Abiy Ahmed said in a social media post on Tuesday, Nov. 17, 2020 that the final and crucial military operation will launch in the coming days against the government of the country's rebellious northern Tigray region. (Ethiopian News Agency via AP)

የጠቅላይ ሚኒስትሩና መንግሥታቸው ጥሪ 30.11.2021

በሰሜን ኢትዮጵያ ያለውን ጦርነት በድል ለማጠናቀቅ መቃረባቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ገለጹ። ከጦር ግንባሩ ሆነው በተንቀሳቃሽ ምስል መልእክት ያስተላለፉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወታደራዊ ጠቀሜታው ከፍ ያለ ነው የተባለውን የሰሜን ወሎ ዞን ተራራማው ስፍራ ጋሸናን በአጠረ ጊዜ እንደሚቆጣጠሩትም ዐስታውቀዋል።

Syringes with needles are seen in front of a displayed stock graph and words Omicron SARS-CoV-2 in this illustration taken, November 27, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

የማክሰኞ ኅዳር 21 ቀን፣ 2014 ዓ.ም መጽሄተ-ዜና 30.11.2021

Ethiopian police march during a parade to display new police uniforms and instruct them to maintain impartiality and respect the law during the upcoming election, in Meskel Square in downtown Addis Ababa, Ethiopia Saturday, June 19, 2021. The country is due to vote in a general election on Monday, June, 21, 2021, the centerpiece of a reform drive by Prime Minister Abiy Ahmed. (AP Photo/Ben Curtis)

የማክሰኞ ኅዳር 14 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የዓለም ዜና 23.11.2021