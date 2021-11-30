የጠቅላይ ሚንሥትር ጽ/ቤት መግለጫ  

የኢትዮጵያ መንግሥት በሕወሓት ላይ ድል እያስመዘገበ በሽብር ቡድኑ ተይዘው የነበሩ ቦታዎችንም እያስለቀቀ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት ዛሬ በሰጠው መግለጫ ዐስታወቀ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ወደ ግንባር መዝመትና ጦሩን መምራት የአገርን አንድነት ለማጠናከር የተወሰደ ሕገ መንግሥታዊ ኃላፊነት መሆኑም ተገልጧል።
የኢትዮጵያ መንግሥት በሕወሓት ላይ ድል እያስመዘገበ በሽብር ቡድኑ ተይዘው የነበሩ ቦታዎችንም እያስለቀቀ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት ዛሬ በሰጠው መግለጫ ዐስታወቀ። የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ወደ ግንባር መዝመት እና ጦሩን መምራት የአገርን አንድነት ለማጠናከር የተወሰደ ሕገ መንግሥታዊ ኃላፊነት መሆኑንም ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢለኔ ሥዩም ተናግረዋል። ሕወሓት የአገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ሥጋት መሆኑ እስኪያበቃ ድረስም መንግሥት ርምጃ መውሰዱን ይቀጥላል ብለዋል።
ሰለሞን ሙጬ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ነጋሽ መሐመድ