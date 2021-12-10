 የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አራት የሥልጣን ዓመታት

ከአራት ዓመታት በፊት የሕዝብ የለውጥ ትግል ሲያይል ኢህአዴግም በውስጡ በመፍረክረኩ ማሻሻያዎችን ለማድረግ ቃል ገብቶ አዲስ አመራር ወደ መምረጡ ነበር የሄደው።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ወደ ሥልጣን ከወጡ አራት ዓመታትን ቢያስቆጥሩም የገቡትን ቃል መተግበር አልቻሉም ሲሉ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች አማረሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያዊነትን ማቀንቀናቸውን እና ፖለቲከኞች እንዲቀራረቡ ማድረጋቸውን ግን አወድሰዋል።
ከአራት ዓመታት በፊት የሕዝብ የለውጥ ትግል ሲያይል ኢህአዴግም በውስጡ በመፍረክረኩ ማሻሻያዎችን ለማድረግ ቃል ገብቶ አዲስ አመራር ወደ መምረጡ ነበር የሄደው። በሂደቱ ዐቢይ አህመድ የኢትዮጵያ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ከተሰየሙ በኋላ በነበሩት ጥቂት ዓመታትም ቀድሞ የኢሕአዴግን አባላት ከነበሩት ዋነኛው መስራች ፓርቲ ህወሃት ጎድሎ ብልጽግና ፓርቲ ተወለደ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመጋቢት 24 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ ባለው የሥልጣን ቆይታቸው ምን አሳኩ? ምንስ አጎደሉ? ስንል የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አነጋግረናል። አቶ ግርማ በቀለ የሕብር ኢትዮጵያ ሕብር በምህጻሩ ሊቀመንበር የሰጡንን አስተያየት እናስቀድም።
የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራሲ ፓርቲ ምክትል ሰብሳቢና የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ዶክተር ራሔል ባቲ በበኩላችው የተገባው ቃል አልተተገበረም ባይ ናቸው።
የኦፌኮ ዋና ጸሐፊ አቶ ጥሩነህ ገምታ አራቱ ዓመታት 40 ዓመታት ሆነውብናል ነው የሚሉት።
የኢዜማ ሊቀመንበር ደግሞ ቀጠሮ ስጥተውን በተደጋጋሚ ብንደውልም ስልክ ባለማንሳታቸው ሐሳባቸውን ማካተት አልቻልንም።
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር
ሸዋዬ ለገሰ