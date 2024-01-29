የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ሽልማት

የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ሽልማትሰኞ፣ ጥር 20 2016
ሽልማቱ የሚሰጠው ለማንና ምን ለሠሩ ሰዎች ነው?
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በጣሊያን ሮም ከተባበሩት መንግሥታት የዘርፍ ተቋማት አንዱ በሆነው የምግብ እና የእርሻ ድርጅት የተበረከተላቸው ሽልማት በየሀገራቱ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እና ድህነትን ለመቀነስ ጥረት ለሚያደርጉ ሰዎች የሚሰጥ ነው።
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት የሽልማቱን መበርከት ተከትሎ ባወጣው አጭር መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ "በምግብ ዋስትና እና በተመጣጠነ የምግብ አቅርቦት ላሳዩት ርዕይ፣ አመራር እና ቁርጠኝነት፣ ብሎም ፈጣን፣ ተለዋዋጭ እና ፈታኝ በሆነው ከባቢያዊ ሁኔታ በስንዴ ምርት ራስን ለመቻል በተከተሉት ፈጠራዊ መፍትሔ ዕውቅና ለመስጠት" የተበረከተ ነው ሲል አስታውቋል።
በእንግሊዝ ሀገር የሚኖሩት የኢኮኖሙ እና የፋይናንስ ባለሙያው ዶክተር አብዱልመናን ሞሐመድ ፋኦ ይህንን ሽልማት በየ ዓመቱ ይሰጣል ብለዋል።
እየተንፀባረቁ ያሉ ትችቶች
በኢትዮጵያ ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው የዕለት እርዳታ ጠባቂ የሆኑ 4 ሚሊዮን የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ጠባቂዎች እንዳሉ ይነገራል።
የብሔራዊ አደጋ ሥጋት አመራር ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር አምባሳደር ሽፈራው ተክለማርያም ባለፈው ዓመት መገበደጃ ወቅት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡት መረጃ "ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው 22.1 ሚሊዮን እርዳታ ፈላጊ ሕዝብ መኖሩን መግለፃቸው ይታወሳል። በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰብዓዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት መረጃ መሰረት ደግሞ በሀገሪቱ 28 ሚሊዮን የሚጠጉ የሰብዓዊ እርዳታ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች አሉ።
አንድ ስማቸውንም ድም ፃቸውንም እንዳንጠቀም የጠየቁ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ኢትዮጵያ ውስጥ የስንዴ ምርት በየዓመቱ ከ 1 እስከ 2 ሚሊየን ኩንታል እንደሚጨምር ገልፀዋል። ይሁንና መንግሥት የስንዴ ምርት በየአመቱ በአንድ መቶ ሚሊዮን ኩንታል መጨመሩን የሚገልጽ ሪፖርት እንዳለው ጠቅሰው ፣ በአንድ የመኸር ወቅት ይህን ያህል ምርት ሊመረት እንደማይችልና የፋኦ ሽልማት መነሻ የመረጃ ምንጭ ላይ ጥያቄ አንስተዋል። ዶክተር አብዱል መናን የፋኦ የበላይ የሥራ ኃላፊ የሰጡት ቃል ግነት የታየበት መሆኑን ጠቅሰዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ሮም ከተካሄደው የሽልማት ሥነ -ሥርዓት በኋላ በሰጡት መግለጫ "ከፍ ያለ ጠቀሜታ ባላቸው እና የኢንደስትሪ ግብዓት በሆኑ የግብርና ምርቶች ላይ ማተኮራችን ተስፋ ሰጪ ውጤቶች እያስገኘልን ይገኛል" ብለዋል። "የምግብ ሉዓላዊነት ጉዟችንን በፅናት እናስቀጥላለን" በማለትም ጽፈዋል።
ሰለሞን ሙጬ
ልደት አበበ
አዜብ ታደሰ