 የጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ ጉብኝት በወልቂጤ | ኢትዮጵያ | DW | 27.03.2023

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ኢትዮጵያ

የጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ ጉብኝት በወልቂጤ

«የከተማዋን ነዋሪ የማይወክሉ ሰዎች የገቡበትን ስብሰባ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መርተው የወጡት በዚህም ህብረተሰቡ ደስተኛ አይደለም» የወልቂጤ ከተማ ነዋሪ

በጠቅላይ ሚንስትሩ የወልቂጤ ጉብኝት ላይ የተሰጡ አስተያየቶች

Äthiopien Gurage Streik

የጉራጌ ማህበረሰብ የክልልነት ጥያቄ በተቃውሞ ሲያሰማ

 ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ ቅዳሜ እረፋድ ከደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን ወረዳዎች እና ከተሞች ከተውጣጡ ተወካዮች ጋር በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ ተገኝተው  ቢወያዩም ማህበረሰቡ የጠየቀውን እና እየታገለ ያለበትን ጉዳይ ምላሽ አልሰጡንም ሲሉ ደቼ ቬሌ ያነጋገራቸው የወልቂጤ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። እንደነዋሪዎቹ ገለፃ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ መምጣት በትግላችን ቀጣይነት ላይ የሚያመጣው ምንም አይነት ለውጥ የለም ብለዋል። የጠየቅነው ጥያቄ ምላሽ እስኪያገኝ ሰላማዊ ትግል እናደርጋለን ብለዋል።

የወልቂጤ ከተማ ነዋሪ የሆነው ወጣት ለደህንነቱ ሲባል ስሙ ያልተጠቀሰ  ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተዘጋጀው መድረክ  የህብረተሰቡን ጥያቄ ለመመለስ የተዘጋጀ አልነበረም   ብሏል « ሁለት አመት ሙሉ  ስንታሰር ሀብት ንብረታችን ሲወድም  ስንገደል  ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የት ነበሩ » ሲል አያይዞም የመጡት ለማሾፍ ነው ብሏል ስለተዘጋጀው የውይይት መድረክ ሲናሀር መድረኩ ጤነኛ አልነበረም ብሏል «እስከመጨረሻው የክልልነት ጥያቄያችን አይቆምም ከመንግስት ግን ምንም ነገር አንጠብቅም » ብሏል። የጉራጌ ህዝብን ማታለል አይቻልም ከዚህ በፊትም ከዚህ በኃላም  «ለጉራጌ የክልልነት ጥያቄ የህልውና ነው ወንድሞቻችን የሞቱበት በርካቶች የታሰሩ እና የተሰቃዩበት ነው »ሲል ለዶቼ ቬሌ ተናግሯል ።

 ሌላው የከተማዋ ነዋሪ የሆኑት ግለሰብ በቅዳሜው ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ ጋር በነበረው ስብሰባ ህብረተሰቡ ደስኛ  አይደለም ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ወደከተማዋ በመጡበት ወቅት የአካባቢው ነዋሪ በሩን ዘግቶ መቀመጡ አንዱ ማሳያ ነው ሲል ተናግሯል ።«የከተማዋን ነዋሪ የማይወክሉ ሰዎች የገቡበትን ስብሰባ ነው መርተው የወጡት በዚህም ህብረተሰቡ ደስተኛ አይደለም» ሲል ትግሉ ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ ብሏል «በቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ላይ እና ምንም ጥያቄ የምንመልስበት አይደለም ብለዋል «እስከጥግ ድረስ ትግል ይደረጋል እስከሞት ድረስ እያለነው ህዝቡ ያለው » አንድና አንድ  ጥያቄያችን ክልልነት ነው ክላስተር አይታሰብም ብለዋል

ኢዜማን በመወከል የጉራጌ ዞን ላይ የዞን እና የምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ አንተነህ ተስፋዬ በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በሰጡት ምላሽ  የጉራጌ ክልነት ጥያቄ በተዘዋዋሪነት መልሰዋል ሲሉ «የቤትስራ ሰተናቸዋል በህግ አግባብ ምላሽ ያገኛል ብለዋል የፈለገ ቢሆን ክላስተር የሚለው ነገር ድጋሚ ወደ ምክር ቤት አይመጣም » የህብረተሰቡ ጥያቄ በዚሁ ከቀጠለ መልስ የማግና አንዱ መንገድ ነው ብለዋል «አይሆንም አላሉም በቀጥታ በክልል መደራጀት የሚለውን ጥያቄ ማንቀሳቀስእንደሚቻል ጠቋሚ የሆነ ንግግር አድርገዋል »ብለዋል

 እኔ የቤት ስራ እንደመስጠት ነው ማስበው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህግ አግባብ ምላሽ ያገኛል ብለዋል። በህግ አግባብ ማለት የፈለገ ቢሆን ክላስተር የሚለው ነገር እንደገና ወደ ምክር ቤት መቶ በክላስተርነት የሚዘጋ

 የጉራጌ ዞን ነዋሪዎች ከክልልነት ጥያቄ ጋር ተያይዘ በተለያዩ ግዜያት ከቤት ያለመቀመጥ አድማ ማድረጉ ይታወሳል በዚሁ በክልልነት ጥያቄ በተመለከተ ተሳታፊ የሆኑ ፖለቲከኞች የህግ ባለሙያዎች እንዲሁም የማህበረሰብ ክፍሎች በእስር ላይ ይገናሉ።

ማኅሌት ፋሲል 

ዩሃንስ ገብረ እግዚያብሔር

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በጠቅላይ ሚንስትሩ የወልቂጤ ጉብኝት ላይ የተሰጡ አስተያየቶች

ተዛማጅ ዘገባዎች

ያለንው ሰብዓዊነት የተረገጠበት፤ መብታችን የት እንዳለ የማናውቅበት አገር ላይ ነው የቡታጅራ ነዋሪ

"ያለንው ሰብዓዊነት የተረገጠበት፤ መብታችን የት እንዳለ የማናውቅበት አገር ላይ ነው" የቡታጅራ ነዋሪ 09.03.2023

በቡታጅራ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ እስር ላይ ለሚገኙ ሰዎች መፍትሔ ለመሻት ጠበቆች ጥረት እያደረጉ ነው። ከጉራጌ የክልልነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ የታሰሩ ቡታጅራ ተወስደዋል። የመንግሥት እርምጃ የዞኑን ነዋሪዎች ለሐዘን ዳርጓል። የታሰሩት የዞኑ ምክር ቤት አባል ወይዘሮ ጠጄ ደነቀ ወንድም "በብሔር እየተለየ የምንመታበት አገር ሆኗል" ይላሉ

በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ የወጣቶች በጅምላ መታሠር

በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ የወጣቶች በጅምላ መታሠር 23.11.2022

በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ ወጣቶች በጅምላ እየታሠሩ ነው ሲሉ የከተማይቱ ነዋሪዎችና የታሳሪ ቤተሰቦች ገለጹ፡፡ በአሁኑወቅት በከተማው አይሪሽ ተብሎ በሚታወቀው አዳራሽ ውስጥ ብቻ ከ200 በላይ ሰዎች ታስረው እንደሚገኙ ነው የተሳሪ ቤተሰቦች ነን ያሉ ለዶቼ ቬለ DW የገለጹት፡፡

ተቃውሞ እና እስር በወልቂጤ

ተቃውሞ እና እስር በወልቂጤ 26.08.2022

በደቡብ ክልል ስር በሚገኘው የጉራጌ ዞን ዋና ከተማ ወልቂጤ፤ ለሁለተኛ ቀን የሥራ ማቆም እና ቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማ መደረጉን የከተማይቱ ነዋሪዎች ገለጹ።