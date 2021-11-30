 የጠቅላይ ሚኒስትሩና መንግሥታቸው ጥሪ | ኢትዮጵያ | DW | 30.11.2021

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ኢትዮጵያ

የጠቅላይ ሚኒስትሩና መንግሥታቸው ጥሪ

በሰሜን ኢትዮጵያ ያለውን ጦርነት በድል ለማጠናቀቅ መቃረባቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ገለጹ። ከጦር ግንባሩ ሆነው በተንቀሳቃሽ ምስል መልእክት ያስተላለፉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወታደራዊ ጠቀሜታው ከፍ ያለ ነው የተባለውን የሰሜን ወሎ ዞን ተራራማው ስፍራ ጋሸናን በአጠረ ጊዜ እንደሚቆጣጠሩትም ዐስታውቀዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:32

ጦርነቱን በድል ለማጠናቀቅ መቃረባቸውን ዐስታውቀዋል

በሰሜን ኢትዮጵያ ያለውን ጦርነት በድል ለማጠናቀቅ መቃረባቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ገለጹ። ከጦር ግንባሩ ሆነው በተንቀሳቃሽ ምስል መልእክት ያስተላለፉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወታደራዊ ጠቀሜታው ከፍ ያለ ነው የተባለውን የሰሜን ወሎ ዞን ተራራማው ስፍራ ጋሸናን በአጠረ ጊዜ እንደሚቆጣጠሩትም ዐስታውቀዋል። በመሆኑም ጠላት ያሉት የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ታጣቂዎች መሣሪያ ፈተው እጅ እንዲሰጡ አስጠንቅቀዋልም። በተመሳሳይ የሕወሓት  ጦር የተቆጣጠራቸው የአማራ ክልል አከባቢዎች በመከበቡ ነዋሪዎች ታጣቂዎችን ይዘው ለፀጥታ አካላት እንዲያስረክቡ አሊያም ርምጃ ወስደውበት እንዲታጠቁ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዕዝ ትዕዛዝ አስተላልፏል። 

የመንግስት ኃላፊነታቸውን ለምክትላቸው አስረክበው በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ የሚገኘውን ጦርነት በግምባር መምራት ከጀመሩ ዛሬ አንደኛ ሳምንታቸውን የደፈኑት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ወታደራዊ ኃይላቸው ለድል መቃረቡን ነው ዛሬ ከጦር ግንባሩ ባስተላለፉት መልእክት ዐስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ መልእክታቸው ጠላት ያሉት የሕወሓት ሰራዊት ያለ እቅድ ወደ አማራ እና አፋር ክልሎች ዘልቆ መግባቱን ተችተው፤ በርካታ ሰብዓዊ ጥሰቶችን በመፈጸምም ከሰውታል።

የጦር ሰራዊታቸው ለድል ለማድረግ መቃረቡን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ለተቀናቃኛቸው የእጅ ስጡ ማስጠንቀቂያንም አስተላልፈዋል፡፡ ጠቅላይ ሚኒሰርትሩ በዚሁ መልእክታቸው በርካታ ያሉት የትግራይ ወጣቶች በጦርነቱ ሕይወቱን እንዳጣም አመልክተዋል። መንግስታቸው ወደ ጦርነቱ የገባ ተገዶ መሆኑንም ያወሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ የመንግስታቸው ቀዳሚ ዓላማ ሰላምን መሻትና ልማትን ማስቀጠል መሆኑንም በዚሁ አስረድተዋል።

በተመሳሳይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዕዝ በሰሜን ሸዋ፣ በደቡብ ወሎ፣ በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞንና በሰሜን ወሎ አካባቢዎች ለሚገኙ ነዋሪዎች ብሎ ዛሬ ባስተላለፈው ተመሳሳይ መልእክት፤ ጠላት ያለው የሕወሓት ታጣቂዎች መሸነፋቸውን ገልጾ፤ ወይ ይማረካል፤ ወይ ርምጃ ይወሰድበታል ሲል የማስጠንቀቂያውን መልእክት አሰራጭቷል።

ዕዙ ለታጣቂዎቹ ባስተላለፈው መልእክት መሣሪያን በማውረድ ለመንግስት የጸጥታ ሃይሎች እጅ እንዲሰጡ አሳስቧል፡፡ ይህን ለሚያደርጉ ሕዝቡ እንክብካቤ እንዲያደርግ እና ለጸጥታ አካላቱ እንዲሰጥ ብሏል ዕዙ፡፡ ይህ ሳይሆን ከቀረ ግን ለሚደርሰው ጉዳት መንግስት ኃላፊነቱን እንደማይወስድ ነው ዕዙ ለታጣቂዎች ያስተላለፈው ማስጠንቀቂያ መልእክት ያሳየው። 
በአከባቢዎቹ የሚገኙ ነዋሪዎች መኪናዎቹ እንዳያልፉ መንገዱን በሙሉ በድንጋይና በግንድ እንዲዘጉ የጦር መሳሪያዎችንም እንዲማርኩ የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ ዕዙ በዛሬው መግለጫው አውስቷል።

ሥዩም ጌቱ

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ነጋሽ መሐመድ

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ጦርነቱን በድል ለማጠናቀቅ መቃረባቸውን ዐስታውቀዋል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Syringes with needles are seen in front of a displayed stock graph and words Omicron SARS-CoV-2 in this illustration taken, November 27, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

የማክሰኞ ኅዳር 21 ቀን፣ 2014 ዓ.ም መጽሄተ-ዜና 30.11.2021

Press Briefing. Billene Seyoum, press secretary for Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed, and the Attorney General Dr. Temotiwos, Ethiopia, 03.06.2021. While briefing international media on the ongoing legal activities in Tigray and other parts of the country, the Federal Attorney General Dr. Temotiwos outlined activities related to investigations and prosecutions against the TPLF as well as members of the National Defense Forces who have been suspected of alleged crimes.

የጠቅላይ ሚንሥትር ጽ/ቤት መግለጫ 30.11.2021

የኢትዮጵያ መንግሥት በሕወሓት ላይ ድል እያስመዘገበ በሽብር ቡድኑ ተይዘው የነበሩ ቦታዎችንም እያስለቀቀ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት ዛሬ በሰጠው መግለጫ ዐስታወቀ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ወደ ግንባር መዝመትና ጦሩን መምራት የአገርን አንድነት ለማጠናከር የተወሰደ ሕገ መንግሥታዊ ኃላፊነት መሆኑም ተገልጧል።

Ethiopian police march during a parade to display new police uniforms and instruct them to maintain impartiality and respect the law during the upcoming election, in Meskel Square in downtown Addis Ababa, Ethiopia Saturday, June 19, 2021. The country is due to vote in a general election on Monday, June, 21, 2021, the centerpiece of a reform drive by Prime Minister Abiy Ahmed. (AP Photo/Ben Curtis)

የማክሰኞ ኅዳር 14 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የዓለም ዜና 23.11.2021