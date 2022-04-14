 የጎፋ ነዋሪዎች የምግብ ርዳታ ጥያቄ | ኢትዮጵያ | DW | 29.12.2022

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ኢትዮጵያ

የጎፋ ነዋሪዎች የምግብ ርዳታ ጥያቄ

በጎፋ ዞን በድርቅ የተነሳ ለበረታ የምግብ እጦት ከተዳረጉት መካከል በዛላ ወረዳ የገልማ እና የዲሳ ቀበሌ ነዋሪዎች ይጠቀሳሉ፡፡ የቀበሌያቱ ነዋሪዎች እንደሚሉት ባለፉት አራት ዓመታት ያተስተካከለ የዝናብ ሁኔታ አለመኖር በእርሻ ሥራቸው ላይ ተጽእኖ አሳድሮባቸዋል፡፡

የምግብ እጥረት በጎፋ ዞን


አረንጓዴና ምርታማ አካባቢ ተደርጎ በሚቆጠረው የደቡብ ክልል የድርቅ ክስተትም ሆነ የረሀብ አደጋ መስማት ብዙም የተለመደ አይደለም፡፡ ቀደም ባሉት ጊዜያት በምግብ ምርት ራሱን የቻለ ተደርጎ የሚቆጠረው ክልሉ አሁን ላይ የእህል እርዳታ ከሚያማትሩ አካባቢዎች ተርታ እየተሰለፈ ይገኛል፡፡ የአየር ንብረት ለውጥን ተከትሎ በክልሉ በተከሰተው የዝናብ መቆራረጥ ከጎዳቸው መካከል በጎፋ ዞን የሚገኙት ሶስት ወረዳዎች በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ፡፡ በዞኑ በዛላ ፣ በኡባ ደብረፀሐይና በደምባ ጎፋ ወረዳዎች የሚገኙ አርሶአደሮች ባለፉት አራት ዓመታት ዝናብ ባለመጣሉ አሁን ላይ ለከፍተኛ የምግብ ችግር መዳረጋቸውን እየገለጹ ይገኛሉ፡፡ በአሁኑወቅት አነኝሁ ወረዳዎች ከ155 ሺህ በላይ ሰዎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደሚያሥፈልጋቸው የጎፋ ዞኑ መስተዳድር ባለሥልጣናት ለዶቼ ቬለ ገልፀዋል፡፡  የገልማ እና የዲሳ ቀበሌ ነዋሪዎች 

በጎፋ ዞን በድርቅ የተነሳ ለበረታ የምግብ እጦት ከተዳረጉት መካከል በዛላ ወረዳ የገልማ እና የዲሳ ቀበሌ ነዋሪዎች ይጠቀሳሉ፡፡ የቀበሌያቱ ነዋሪዎች እንደሚሉት ባለፉት አራት ዓመታት ያተስተካከለ የዝናብ ሁኔታ አለመኖር በእርሻ ሥራቸው ላይ ተጽእኖ አሳድሮባቸዋል፡፡ በዚህም የተነሳ የጤፍ ፣ የማሽላ ፣ የበቆሎና ሌሎች የሥራ ሥር ምርቶችን ሊያገኙ እንዳልቻሉ ነዋሪዎቹ ገልፀዋል፡፡ የዲሳ ቀበሌ ነዋሪና የስድስት ልጆች አባት መሆናቸውን የሚናገሩት ትንሳኤ ከበደ ላለፉት አራት ዓመታት በነበረው የተዛባ ዝናብ የተነሳ አሁን ላይ ቤተሰቦቻቸውን መመገብ እንዳልቻሉ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል፡፡ አስከአሁን በመንግሥት በኩል አንድ ዙር እርዳታ ብቻ መቅረቡን የጠቀሱት ትንሳኤ ‹‹ ይህ ከቤተሰቤ ቁጥር አንጻር በቂ አይደለም፡፡ አጥረቱን ለመሙላት እኔን ጨምሮ በርካታ የቀበሌው ሰዎች ከእርሻ ሥራችን በመራቅ በጉልበት ሥራ ለመሠማራት ተገድናል ›› ብለዋል፡፡ በዚሁ በዛላ ወረዳ የገልማ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑር ዶላ ጌዴቦ በበኩላቸው በቀበሌያቸው እስከአሁን ምንም አይነት እርዳታ አለመቅረቡን ይናገራሉ፡፡ በዚህም የተነሣ አንዳንድ የቀበሌው ነዋሪዎች ወደ ሌሎች አካባቢዎች ለመጠጋት መንደራቸውን ጥለው መሄድ ጀምረዋል የሚሉት ዶላ የሚመለከተው የመንግሥት አካል በአስቸኳይ ድጋፍ ያድረግልን ሲሉ ጠይቀዋል፡፡

ጎፋ የደረሰዉ ርዳታ በቂ አይደለም

ጎፋ የደረሰዉ ርዳታ በቂ አይደለም

 
መንግሥት የችግሩን ተጋላጮች እንዴት እየደገፈ ይገኛል ? 
በደቡብ ክልል ባለፈው ዓመት በበልግ ወቅት በተከሰተው የዝናብ መዛባት ምክንያት አሁን ላይ 3 ሚሊዮን 479 ሺህ  የሚጠጉ ሰዎች ለምግብ ክፍተት መጋለጣቸውን የክልሉ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ባለፈው ሳምንት አስታውቋል ፡፡ አሁን ላይ የምግብ ችግሩ ከበረታባቸው የክልሉ አካባቢዎች በጎፋ ዞን የሚገኙት የዛላ ፣ የኡባ ደብረፀሐይና የደምባ ጎፋ ወረዳዎች በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ ፡፡ የጎፋ ዞን ግብርና መምሪያ ሃላፊ አቶ አብረሃም ዞራ አሁን ባለው ሁኔታ በተጠቀሱት ወረዳዎች ከ155 ሺህ በላይ ሰዎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደሚያሥፈልጋቸው ለዶቼ ቬለ DW ተናግረዋል፡፡ በአሁኑወቅት ከፌደራል አደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን የተላከ 4 ሺህ 800 ኩንታል አንዲሁም ከተለያዩ ለጋሽ ድርጅቶችና ከዞኑ ነዋሪዎች የተሰባሰበ  ከ2 ሺህ ኩንታል በላይ  የምግብ እህል ለተረጂዎች መቅረቡን የጠቀሱት አቶ አብረሃም ‹‹ በእርግጥ አስከአሁን የቀረበው ዕርዳታ ከተረጂዎች ቁጥር አንፃር በቂ አይደለም ፡፡ ከፌደራል እየቀረበ ከሚገኘው ድጋፍ በተጨማሪ በደቡብ ክልል አደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን በኩልም ተጨማሪ የምግብ አህሎችን ለማቅረብ የሚያስችል የጨረታ ሂደት እየተከናወነ ይገኛል ፡፡ እንዲሁም የዞኑ መስተዳድር ፣ የረድኤት ድርጅቶች ፣ ንግዱ ማህበረሰብና የዞኑ ተወላጆች ድጋፉ ባልተዳረሰባቸው አካባቢዎች ነዋሪዎች ምግብ ፍለጋ ሳይንቀሳቀሱ ባሉበት አቅርቦቱን ለማድረስ በቅንጅት በመሥራት ላይ ናቸው ›› ብለዋል ፡፡ 

ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ

ነጋሽ መሐመድ

እሸቴ በቀለ


 

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የምግብ እጥረት በጎፋ ዞን

ተዛማጅ ዘገባዎች

የዳውሮ ዞን ነዋሪዎች ለምግብ እጥረት መጋለጣቸው

የዳውሮ ዞን ነዋሪዎች ለምግብ እጥረት መጋለጣቸው 14.04.2022

በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ዳውሮ ዞን ከ 112 ሺህ በላይ ሰዎች ለከፋ የምግብ ችግር መዳረጋቸውን የዞኑ ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ እንዳሉት በዝናብ አለመኖር እና በአየር ንብረት ለውጥ የተነሳ ምርት ባለማግኘታቸው  የሚላስ የሚቅመስ አጥተዋል።

በኢትዮጵያ እና ጎረቤቶቿ ብርቱ ስጋት ያሳዳረው ድርቅ

በኢትዮጵያ እና ጎረቤቶቿ ብርቱ ስጋት ያሳዳረው ድርቅ 31.05.2022

ኢትዮጵያን ጨምሮ ምስራቅ አፍሪቃን የመታው ድርቅ ከ10 ሚሊየን በላይ ህጻናት ለአስከፊ የምግብ እጥረት መዳረጉን የተባበሩት መንግስታት የህጻናት ተራድኦ ድርጅት (UNICEF) ዐስታወቀ። ድርቁ በአራት ክልሎች በሰፊው የተከሰተባት ኢትዮጵያ ከችግሩ ለመላቀቅ ቢያንስ 5 ዓመታት ያስፈልጓታልም ተብሏል።

ቦረና፤ ከክረምት ማግስት ድርቅ

ቦረና፤ ከክረምት ማግስት ድርቅ 19.10.2021

ደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ በቦረና ዞን ሰባት ወረዳዎች ባለፉት ሁለት የዝናብ ወቅቶች በቂ ዝናብ ባለመዝነቡ ድርቅ መከሰቱ ተሰምቷል። የአካባቢው ነዋሪዎች አርብቶ አደሮች እንደመሆናቸው ጉዳቱ የከፋው ለጊዜው የኑሯቸው መሠረት በመሆኑት ከብቶቻቸው ላይ ነው። ነዋሪዎቹም ለምግብና ውኃ እጥረት መጋለጣቸው ተነግሯል።