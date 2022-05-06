የጎንደር ከተማ ክርስትያንና ሙስሊም ነዋሪዎች አስተያየት

በጎንደር ለተፈጠረው ችግር ኢትዮጵያዊ የመከባበር እሴቶች መሸርሸራቸው፣ የሐይማኖት መሪዎች በፖለቲካ መጠለፍ፣ የአመራሩ ቁርጠኝነት ማነስና ስሜታዊነት እንደሆኑ የከተማዪቱ ነዋሪዎች ተናገሩ። የተፈጠረውን አለመረጋጋት ወደ ሰላም ለመመለስ የሀገር ሽማግሌዎች ከኅብረተሰቡ ጋር የሚያደርጉትን ጥረት እንደቀጠሉ መሆናቸውን የሀገር ሽማግሌዎች አመልክተዋል።
በጎንደር ከተማ ለተፈጠረው ችግር ኢትዮጵያዊ የመከባበር እሴቶች መሸርሸራቸው፣ የሐይማኖት መሪዎች በፖለቲካ መጠለፍ፣ የአመራሩ ቁርጠኝነት ማነስና ስሜታዊነት እንደሆኑ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። የተፈጠረውን አለመረጋጋት ወደ ሰላም ለመመለስ የሀገር ሽማግሌዎች ከኅብረተሰቡ ጋር የሚያደርጉትን ጥረት እንደቀጠሉ መሆናቸውን የሀገር ሽማግሌዎች አመልክተዋል።
ሰሞኑን የሰው ሕየወትን የቀጠፈው የጎንደር ከተማ ግጭት አነሳሱ ኢትዮጵያውያን የዳበሩት የፍቅርና የአንድነት እሴቶች በመሸርሸራቸው መሆኑን የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች በስፍራው ለሚገኘው የዶይቼ ቬሌ ዘጋቢ አመለክተዋል። የእምነት የእምነት አባቶችም ፈጣሪ የሰጣቸውን የመቻቻልና የመፈቃቀር ሥራ ትተው በፖለቲካ በመጠመዳቸው ነው ሲሉ አንድ የከተማዋ ነዋሪ ተናግረዋል። እነዚህን እየጠፉ የመጡ የመቻቻል፣ የአንድነትና የመፈቃቀር እሴቶችን መመለስ እንደሚያስፈልግ ተገቢ ነው ብለዋል። ሌላው አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው ሁሉም ሐይማኖቶች ክፋትን አያስተምሩም፣ ይልቁንም የችግሩ ፈጣሪዎች በሐይማኖት ካባ የተወሸቁ ፖለቲከኞች መሆናቸውን ነው የገለፁት።
ወጣቱ ነገሮችን በምክንያት መጠየቅና መረዳዳት እንጂ በስሜት መጓዝ እንደማይገባው የጎንደር ከተማ የሀገር ሽማግሌው አቶ ባዩ በዛብህ መክረዋል። በሁለቱ ወገኖች መካከል የተፈጠረውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የሽምግልና ስራዎች እየተካሄዱ እንደሆነም አቶ ባዩ አመልክተዋል።
በከተማዋ ተፈጥሮ የነበረውን አጠቃላይ ውድመትና አደጋ የሚያጠና ቡድን ተቋቁሞ እያጠና መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ከንቲባ አቶ ዘውዱ ማለደ ሲሆኑ ከ200 በላይ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ናግረዋል፡፡ አሁን በጎንደር ከተማ አንፃራዊ መረጋጋት ያለ ሲሆን የፀጥታ ኃይሎች ከተማዋን በግልፅ መኪና ሆነው የቅኝት (ፓትሮል) ሥራ ሲያከናውኑ ተመልክተናል፡፡
ዓለምነው መኮንን
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