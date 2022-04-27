የጎንደሩን ግድያ የፈፀመዉ ማን እንደሆነ እየተጣራ ነዉ  

የአማራ ክልል መንግስት የሰላምና ፀጥታ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ጣሰው ዛሬ ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት የፀጥታ ኃይሉ አጥፊ ግለሰቦችንና ቡድኖችን እያደነ እንደሆነም ኃላፊ አመልክተዋል፡፡
ማክሰኞ ዕለት በጎንደር ከተማ በአንድ ታዋቂ አባት መቃብር ላይ የተፈጠረውን የህይወት ማጥፋት፣ የአካል ጉዳትና የንብረት መውደምን ተከትሎ የነበረው አለመረጋጋት እየተሻሻለ መምጣቱን የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። በጥቃቱ ህይወታቸው ያለፉ ወገኖች የቀብር ሥነ-ስርዓትም እየተከናወነ እንደሆነ ተመልክቷል። አንድ የዓይን እማኝ ዛሬ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ቢከፈቱም አንዳንድ የንግድ ተቋማት እንደተዘጉ ናቸው ብለዋል፡፡
የአማራ ክልል የሐይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሰሞኑን በጎንደር የተካሄደውን ግድያ አውግዟል፡፡
ማክሰኞ ዕለት በጎንደር ከተማ የአንድ ታላቅ አባት የቀብር ሥነ-ስርዓትን ተከትሎ በንፁሐን ላይ የሞት የአካል ጉዳትና የንብረት ውድመት ተፈፅሟል፣ ያን ተከትሎ በከተማዋ አለመረጋጋት ሰፍኖ መቆየቱን የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል፡፡
የአማራ ክልል መንግስት የሰላምና ፀጥታ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ጣሰው ዛሬ ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት ከሁለቱም የሐይማኖት አባቶች ጋር ውይይቶች ተካሂደው የቀብር ሥነ-ስርዓት እየተካሄደ ነው፡፡
የፀጥታ ኃይሉ አጥፊ ግለሰቦችንና ቡድኖችን እያደነ እንደሆነም ኃላፊ አመልክተዋል፡፡ የጉዳቱ መጠን ገና እየተጠና መሆኑን የተናገሩት አቶ ደሳለኝ ጉዳቱ ከሁለቱም ወገን ነው ብለዋል፡፡ መንግስቱ የተባሉ የዓይን እማኝ በስልክ እንዳብራሩት ዛሬ በከተማዋ የተረጋጋ ሁኔታ ቢኖርም ሥራ ያልጀመሩ ሱቆችን ተመልክተዋል፡፡
መሐመድ የተባሉ ሌላ የዓይን እማኝ “ቀብር አናስቀብርም” የሚል ጥያቄ ያነሱ ወገኖች እንደነበሩ ጠቁመው መጨረሻ ግን በተደረሰ ውይይት ቀብር ተፈፅሟል ነው ያሉት፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ በጎንደር ከተማ የተፈፀመው ድርጊት እንደሚያወግዘው የአማራ ክልል የሐይማኖት ተቋማት ጉባኤ አስታወቋል፡፡
ጉባዔው ትናንት ለአገር ውስጥ ብዙኃን መገናኛ ብቻ በሰጠው መግለጫ «በከተማዋ የተፈፀመው ድርጊት የማንንም ሐይማኖት አይወክልም ፣ የሐይማኖቶችን አስተምሮምሆነ እሴት ያልተከተለ ነው» ብሏል፡፡
መንግስት አጥፊዎችን ተከታትሎ በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲያቀርብ፣ ህዝቡም እንዲተባበር ነው የጉባዔው አባላት ያመለከቱት፡፡
ዓለምነው መኮንን
ልደት አበበ
አዜብ ታደሰ