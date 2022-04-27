 የጎንደሩን ግድያ የፈፀመዉ ማን እንደሆነ እየተጣራ ነዉ | ኢትዮጵያ | DW | 28.04.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የጎንደሩን ግድያ የፈፀመዉ ማን እንደሆነ እየተጣራ ነዉ

የአማራ ክልል መንግስት የሰላምና ፀጥታ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ጣሰው ዛሬ ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት የፀጥታ ኃይሉ አጥፊ ግለሰቦችንና ቡድኖችን እያደነ እንደሆነም ኃላፊ አመልክተዋል፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:05

የጎንደሩን ግድያ የፈፀመዉ ማን እንደሆነ እየተጣራ ነዉ

ማክሰኞ ዕለት በጎንደር ከተማ በአንድ ታዋቂ አባት መቃብር ላይ የተፈጠረውን የህይወት ማጥፋት፣ የአካል ጉዳትና የንብረት መውደምን ተከትሎ የነበረው አለመረጋጋት እየተሻሻለ መምጣቱን የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። በጥቃቱ ህይወታቸው ያለፉ ወገኖች የቀብር ሥነ-ስርዓትም እየተከናወነ እንደሆነ ተመልክቷል። አንድ የዓይን እማኝ ዛሬ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ቢከፈቱም አንዳንድ የንግድ ተቋማት እንደተዘጉ ናቸው ብለዋል፡፡
የአማራ ክልል የሐይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሰሞኑን በጎንደር የተካሄደውን ግድያ አውግዟል፡፡

ማክሰኞ ዕለት በጎንደር ከተማ የአንድ ታላቅ አባት የቀብር ሥነ-ስርዓትን ተከትሎ በንፁሐን ላይ የሞት የአካል ጉዳትና የንብረት ውድመት ተፈፅሟል፣ ያን ተከትሎ በከተማዋ አለመረጋጋት ሰፍኖ መቆየቱን የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል፡፡
የአማራ ክልል መንግስት የሰላምና ፀጥታ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ጣሰው ዛሬ ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት ከሁለቱም የሐይማኖት አባቶች ጋር ውይይቶች ተካሂደው የቀብር ሥነ-ስርዓት እየተካሄደ ነው፡፡
የፀጥታ ኃይሉ አጥፊ ግለሰቦችንና ቡድኖችን እያደነ እንደሆነም ኃላፊ አመልክተዋል፡፡ የጉዳቱ መጠን ገና እየተጠና መሆኑን የተናገሩት አቶ ደሳለኝ ጉዳቱ ከሁለቱም ወገን ነው ብለዋል፡፡ መንግስቱ የተባሉ የዓይን እማኝ በስልክ እንዳብራሩት ዛሬ በከተማዋ የተረጋጋ ሁኔታ ቢኖርም ሥራ ያልጀመሩ ሱቆችን ተመልክተዋል፡፡
መሐመድ የተባሉ ሌላ የዓይን እማኝ “ቀብር አናስቀብርም” የሚል ጥያቄ ያነሱ ወገኖች እንደነበሩ ጠቁመው መጨረሻ ግን በተደረሰ ውይይት ቀብር ተፈፅሟል ነው ያሉት፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ በጎንደር ከተማ የተፈፀመው ድርጊት እንደሚያወግዘው የአማራ ክልል የሐይማኖት ተቋማት ጉባኤ አስታወቋል፡፡
ጉባዔው ትናንት ለአገር ውስጥ ብዙኃን መገናኛ ብቻ በሰጠው መግለጫ «በከተማዋ የተፈፀመው ድርጊት የማንንም ሐይማኖት አይወክልም ፣ የሐይማኖቶችን አስተምሮምሆነ እሴት ያልተከተለ ነው» ብሏል፡፡
መንግስት አጥፊዎችን ተከታትሎ በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲያቀርብ፣ ህዝቡም እንዲተባበር ነው የጉባዔው አባላት ያመለከቱት፡፡

ዓለምነው መኮንን

ልደት አበበ
አዜብ ታደሰ

Audios and videos on the topic

የጎንደሩን ግድያ የፈፀመዉ ማን እንደሆነ እየተጣራ ነዉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

26.02.2022 Äthiopien | Schloss in Gondar

የረቡዕ ሚያዝያ 19 ቀን፣ 2014 ዓ.ም ዜና መጽሄት 27.04.2022

በጎንደር ከተማ የተከሰተው ግጭት መረጋጋቱ

በጎንደር ከተማ የተከሰተው ግጭት መረጋጋቱ 27.04.2022

ሙስሊም ክርስቲያኑ ተፋቅሮ በሚኖርባት የጎንደር ከተማ ውስጥ ትናንት የታየው ግጭት ዓላማው እምነት ሳይለይ አማራ ላይ ያነጣጠረ ሴራ ነው ሲሉ አንዳንድ የከተማዋ ነዋሪዎች ለዶይቸ ቬለ (DW) ተናገሩ። የግጭቱ ሰበብ ለቀብር የሚሆን ድንጋይ እንወስዳለን አትወስዱም በሚል ተጀምሮ ሌላ ዓላማና ሴራ ባነገቡ አካላት እንዲባባስ መደረጉም ተገልጧል።

የፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆርዮስ ስረዓተ ቀብር

የፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆርዮስ ስረዓተ ቀብር 13.03.2022

የአራተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆርዮስ ሥርዓተ ቀብር ከፍ ባለ ክብርና ሃይማኖታዊ ሥርዓት በቅድስት ሥላሴ ካቴደራል ዛሬ ተፈፀመ። ብጹዕነታቸው  ባለፈው ሐሙስ ለአርብ አጥቢያ ነበር በ84 ዐመታቸው ከዚህ ዓለም ድካም ያረፉት።