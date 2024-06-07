የግንቦት 30 ቀን 2016 ዓ.ም. የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

የግንቦት 30 ቀን 2016 ዓ.ም. የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝትዓርብ፣ ግንቦት 30 2016
ባለፈው ሳምንት በአዲስ አባበ በይፋ የተጀመረው አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ያዘጋጀው የብሔራዊ ምክክር አጀንዳ መቅረጽ የምክክር ምዕራፍ በዚህ ሳምንት ማክሰኞ ተጠናቋል። ለ7 ቀናት በተካሄደው ምክክር ማብቂያ የኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ለመገናኛ ብዙሀን እንደተናገሩት በአምስት ቡድን የተዋቀሩት የተለያዩ የሕብረተሰብ ክፍል ተወካዮች፣ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች፣ የመንግስት አካላት ተወካዮች ፣ተፅዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች የተቋማት እና የማህበራት ተወካዮች እና ሌሎችም አጀንዳ በመለየት ምክክር ምዕራፍ ተሳትፈዋል። ባለፈው ሳምንት በአዲስ አባበ በይፋ ስለተጀመረው ብሔራዊ ምክክር የዶቼቬለ የፌስቡክ ገጽን ጨምሮ በሌሎች ማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተለያዩ አስተያየቶች ተሰጥተዋል። ከመካከላቸው ምክክሩ መጀመሩን ካበረታቱት አንስቶ ፋይዳውን እስከ ተጠራጠሩትና ውጤት ያመጣል ብለው እስከማይጠብቁት ድረስ የተሰጡት ይገኙበታል። ሀዲሹ ሐጎስ ኢትዮጵያ ውስጧን ማየት ጀምራለች ጥሩ ጅምር ጥሩ አጨራረስ ይሆናል ድል ለኢ/ያ እርቀ ሰላም ምክክር መድረክ በማለት መልካም ምኞታቸውን አስተላልፈዋል። «ከመጨራረስ ወደ መተዳደግ ጉዞ በጣም ደስ ይላል የሚለው ደግሞ አሚኒ ጊዲ በሚል የፌስቡክ ስም የሰፈረ አስተያየት ነው ።መርሀባ አብዱ ያሲን በአጭሩ «ጥሩ ጅምር ነው » በማለት አወድሰውታል። ኤልያስ ኤልያስም ጥሩ ነው ካሉ በኋላ ግን ሁሉንም አካታች ቢሆን» ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ሀብቴ ደስታ ደግሞ «ይጠቅማል» ብለዋል።
«የሕዝብ ድምፅ የሚሆኑ በሺዎች የሚቆጠሩ አካላትን እስር ቤት አጉሮ እና በክልሎች ላይ አስቸኳይ አዋጅ ታዉጆ የለየለት ጦርነት ዉስጥ ሆና ሀገር ፣ሀገራዊ ምክክር ማለት እጅግ ይከብዳል ወይ ስሙ ይስተካከል ክልላዊ ምክክረ በሚለዉ። ያሉት ደግሞ ኤልያና ኤልያና ናቸው በፌስቡክ ።
ዶቼቬለ ምክክሩ የኢትዮጵያን ችግሮች ለማስወገድ ምን ያሕል ይጠቅማል ይላሉ? በብሔራዊ ምክክሩስ ተወክለዋል ሲል በፌስቡክ ላቀረበው ጥያቄ አስቻለው ዋይ አባተ በሰጡት መልስ «አልተወከልኩም» ካሉ በኋላ «የብልፅግና ምክክር የሚፈታው፣ አንዳችም የኢትዮጰያ ችግር አይኖርም!»ሲሉ የበኩላቸው አስተያየት አቅርበዋል። ፊታውራሪ ወልዴ«የዕቃ ዕቃ ጨዋታ» በማለት ምክክሩን ሲያጣጥሉት፣ እዮስያስ ማሞ በበኩላቸው« ቧልት ብለነዋል» ሲሉ በአጭሩ ሀሳባቸውን ገልጸዋል።ኃይል ማርኮቪክ «የጨረባ ምክክር ነው ፤እድሜ ማራዘሚያ» ብለውታል። ፣ያኖ ይሆኔ «ወሬ ብቻ »ሲሉ ተችተዋል።
መስፍን አባይ ደግሞ «ምክክር ሳይሆን ሽግግር ያስፈልጋል።» በማለት ጥቆማ አቅርበዋል። ማርቆስ ጌታነህ በበኩላቸው «ምክክር ጥቅሙ ምንድን ነው ካልን፣ ልዩነትን በንግግር ፈተን እንደ ሀገር ወደ አንድ አቅጣጫ የምንመጣበት ሲሆን ጎን ለጎን ያለውን ደም መፋሰስ የሚገታ ነገር ግን የዚህ ዋና ተዋናዮች ወይም የትጥቅ ትግል ውስጥ የገቡት የሚያካሂዱት ጦርንት የብዙሀንን ህይወት እየቀጠፈ ባለበት ጊዜ እነዚህ አካላት ባልተሳተፉበት ውይይት ምክክር ማድረጉ ውጤት ላያመጣ ይችላል»ሲሉ በምክክሩ አለ ያሉትን ጉድለት ጠቁመዋል። « በትጥቅ ትግል ጫካ ገብተው መንግስትን ለሚዋጉ ወገኖች ጭምር እንዲሳተፉ ጥሪ ተደርጓል ፤በማለት የሚጀምረው ደግሞ የተፈራ አዲሱ አስተያየት ነው።ተፈራ አስተያየታቸውን በመቀጠል፣ በሰላማዊ መንገድ በኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ የተመዘገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሆነው በምክክሩ ለመሳተፍ ያልፈለጉ አሉ ለመመካከር ቅድመ ሁኔታ የሚደረድሩ ሊኖሩ ይችላሉ ። ዋናው ነገር ኮሚሽኑ አብዛኛውን የማሕበረሰብ ክፍል መድረሱና ሊነሱ ይገባቸዋል የሚባሉ መሠረታዊ ትርክቶችን እና አከራካሪ የሚባሉ ጉዳዮችን የሚመለከት እና፣ አሰራሩም በግልጽነት ስለሚሆን አልተወከልንም የሚል የፖለቲካ ሃሳብም ሆነ ትርክት ይኖራል ብዬ በግሌ አላምንም።» ብለዋል።
« ማን ከማን ጋር ነው የሚመካከረው?» በሚል ጥያቄ ሀሳባቸውን የጀመሩት ታፈሰ ዳና ሌላ አማራጭ የምክክር መንገድ ጠቁመዋል። «ልክ እንደ ፕሪቶርያው ስምምነት፡የአፍሪቃ ህብረት ገለልተኛ አካል፡ገብቶ ምክክሩን ቢመራ፡የተሻለ ነዉ ብየ አምናለው።» የሚል ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል። በአዲስ አበባው ምክክር ከተካሄደ ውይይት በኋላ የተለየው አስፈላጊ ተብሎ የታመነው አጀንዳ ለሚቀጥለው የብሔራዊ ምክክር ጉባኤ ይቀርባል ተብሏል። ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ አጀንዳ መለየቱ በ12 ክልሎች እና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር እንዲሁም በፌደራልና በዳይስፖራው ደረጃ ይካሄዳል ብለዋል።
በዚህ ሳምንት የፀደቀው የተሻሻለው «የኢትዮጵያ የምርጫ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና ሥነ ምግባር አዋጅ " በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ብዙ ካነጋገሩት ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው።የተሻሻለው ሕግ "ኃይልን መሠረት ያደረገ የአመጽ ተግባር ውስጥ የተሳተፈ" ነገር ግን ይህንን ተግባር ማቆሙንና በሰላም ለመንቀሳቀስ መስማማቱን የገለፀ የፖለቲካ ቡድን ከሚመለከተው የመንግሥት ተቋም የሚሰጠውን ማረጋገጫ መነሻ በማድረግ "በልዩ ሁኔታ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ" እንዲመዘገብ እድል ይሰጣል ተብሏል። ግንቦት 27 ቀን 2016 ዓ.ም የጸደቀው ይኽው ሕግ ሕዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፤ ሕወሓት ሕጋዊ ሰውነቱን መልሶ እንዲያገኝ ያስችለዋል።
ተሻሽሎ ስለፀደቀው አዋጅ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ከተሰጡ አስተያየቶች ውስጥ «አድርግ የተባለውን ከሚያደርግ ፓርላማ የሚጠበቅ ነው» የሚለው የተክላይ ግደይ ሀሳብ አንዱ ነው። ዳራር ጋላሞ «ሕወሓት ወደ ትጥቅ ትግል እንዳይመለስ ነው ይህ የሕግ ማሻሻያ የተባለው ። በሰላማዊ መንገድ እታገላለሁ ብሎ በምርጫ ቦርድ ተመዝግቦ ያለው ኦነግ ከሥራ ውጭ ተደርጎ አመራሮቹና በሺ የሚቆጠሩ ደጋፊዎቻቸው በእስር ቤት እየማቀቁና እየሞቱ ባለበት ሁኔታ ሰላማዊ ብሎ ነገር ጨዋታ ነው። ሲሉ
ኢትዮጵያዊ ነኝ በሚል የፌስቡክ ስም አስተያየት የሰጡ ደግሞ በፌስቡክ «ህዉሓትን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም የትጥቅ ትግል የሚያደርጉ አካላትን ነው የሚመልሰው ልክ ለህዉሓት ተለይቶ የፀደቀ ሕግ አታስመስሉት» በማለት ለማረም ሞክረዋል። ዘለቀ ደምሰው «ማፈር ነው ሕግ ለጣሰ ምን አይነት ሕግ ነው የሚወጣው እረ በጣም ያሳፍራል።» ሲሉ ተክሌ ካሳ ደግሞ «በታሪክም በሕግም ተጠያቂነት ያለበት »በማለት ማሻሻያውን ኮንነዋል።
ኃይልን አማራጭ ያደረጉት ሁሉ አክሳሪውን ትተው ወደ ሕጋዊው መስመር የሚመልስ ቢሆንም በሁለት ኳስ አ አንድ ሜዳ ላይ መጫወት እንዳይሆን ግን እፈራለሁ»ያሉት ደግሞ ማሻሻያው ሊያስከትል የሚችለው ተጽእኖ ያሰጋቸው መሀመድ እባሬ ናቸው። ሀበሻ ምኒልክ «እዚህ ሁሉ ውጣ ውረድ ውስጥ ሳትገቡ ለምን ህወሓትን መልሳችሁ አትመዘግቡትም ።አይ ፖለቲካ »ሲሉ ሀሳባቸውን ደምድመዋል። ሶማሊያ የኢትዮጵያ ወታደሮችን ለማስወጣት መዛቷ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎችን ትኩረት ከሳቡ ጉዳዮች አንዱ ነበር። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመችዉን የወደብና ዕዉቅና የመስጠት የመግባቢያ ስምምነት ካልሰረዘች ሶማሊያ የሠፈሩ የኢትዮጵያ ወታደሮችን ከሐገሯ እንደምታስወጣ ሶማሊያ ሰሞኑን ዝታለች።የኢትዮጵያ መንግስት ከሶማሊላንድ፣ ወደብ በሊዝ ለመከራየት በዚህ ዓመት በታሕሳስ ወር ነበር ከሶማሊላንድ ጋር የመግባቢያ ሰነድ የተፈራረመችው። ይህን ስታቀወም የቆየችው የሶማሊያ የብሔራዊ የፀጥታ አማካሪ ሑሴይን ሼኽ-ዓሊ ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ በያዝነዉ ጎርጎሮሳዊው ሰኔ ስምምነቱን ካላነሱ ሶማሊያ በሐገርዋ የሚገኙ የኢትዮጵያ ሠላም አስከባሪ ወታደሮችን ታባርራለች ሲሉ ዝተዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ከተሰጡ አስተያያቶች የአበራ አበራ ይግዛው አጭር ነው።«ይውጣ ማን እንደሚጎዳ እናያለን»ይላል። ታምራት ለማ መኮንን «መልካም ዜና ነው ሰራዊቱ ከስቃይ ይተርፋል ያፍጥኑት«ሲሉ መክረዋል።አደራጀው ወርቁ ግን ለየት ያለ ሀሳብ ነው የሰጡት «እንደ እዉነቱ ከሆነ ሠላም ማሥከበሩ ሁለቱንም ሀገራት ነዉ እየጠቀመ ያለዉ። በውጭ ምንዛሬ እጥረት እየተሠቃየ ላለዉ መንግስት ይህን ማጣቱ እጅጉን ይጎዳዋል የሶማሊያ መንግስትም በእዉነቱ ከሆነ በኢትዮጵያ ወታደር ነዉ የሶማሊያ ሠላምና መረጋጋት የመጣዉ ይህንም በሚገባ ያዉቃሉ ነገር ግን መንግስት ዲፕሎማሲያችንን አበላሸዉ»ሲሉ ተችተዋል።
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ