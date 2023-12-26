የግብርና ምርት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል
ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዘንድሮ በሁሉም አካባቢዎች የግብርና ምርት የተሻለ መሆኑን የክልሉ ግብርና ጽ/ቤት ዐስታወቀ ፡፡ በክልሉ ተፈናቀሉ የነበሩ ዜጎችም ወደ ቀድሞ ቀያአቸው ተመልሰው በእርሻ ሥራ ላይ መሳተፋቸውም ተገልጿል ። ባለፈው ዓመት ከነበረው በምርት የተሸፈነ መሬት በ2 መቶ 50ሺ ሄክታር መሬት ጭማሪ እንዳለውና ዘንድሮ ብዙ መሬት መታረሱ ተነግረዋል ፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከ1.1 ሚሊዩን በላይ ሄክታር መሬት በዘር መሸፈኑንና በበክልሉ አብዛኛው ወረዳዎች አርሶ አደሩ በግብርና ሥራ ተሰማርቶ እንደሚገኝ የክልሉ ግብርና ጽ/ቤት አመልክቷል፡፡ ዘንድሮ በምርት የተሸፈነው መሬት ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በ250ሺ ሄክታር እንደሚልቅ የቢሮው ኃላፊ አቶ ባበክር ሀሊፋ ተናግረዋል፡፡ እስካሁን 12 ሚሊዩን ኩንታል ምርት የተሰበሰበ ሲሆን፤ እንደ አጠቃላይ በክልል ደረጃ በዚህ ዓመት 34 ሚሊዩን ኩንታል ምርት ይሰበሰብባል ተብሎ እንደሚጠበቅ አቶ ባበክር ገልጸዋል፡፡ በመተከልና ካማሺ ዞን በየ መጠለያ ማዕከል የነበሩ ዜጎችም ወደየ አካባቢአቸው ተመልሰው በግብርና ሥራ መሳተፋቸው የተገለጸ ሲሆን፤ ከጉባ ወረዳ በስተቀር አብዛኛው አካባቢዎች በእርሻ ሥራ መሰማራታቸውን ጠቁመዋል፡፡
በክልሉ ተፈናቅለው የነበሩ ዜጎችም በግብርና ሥራ ተሳትፈዋል
ከመተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ ተፈናቅለው የነበሩ የዛሬ ዓመት ገደማ ወደ ወረዳው መመለሳቸውን የነገሩን አርሶ አደር በ2015 ዓ.ም 16 የምርት ዘመን በርካታ አርሶ አደሮች ወደ ወረዳው ተመልሰው በግብርና ሥራ መሰማራተቸውን ተናግረዋል። ሆኖም የአፈር ማዳበርያ እጥረት በአካባቢው የግብርና ሥራውን አስተጓጉሎ እንደነበር ጠቁመዋል፡፡ ዘንድሮ የግብርና ምርት በመተከል ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር መጠነኛ መሻሻል እንዳለው ገልጸዋል፡፡
በካማሺ ዞን አምስት ከሚደርሱ ወረዳዎች ተፈናቅለው የነበሩ ዜጎች ከዓመት በፊት ወደየቀያቸው የተመለሱ ሲሆን፤ ዘንድሮ በዞኑም የግብርና ምርት የተሻለ መሆኑን ተገልጸዋል፡፡ ከዞኑ ያሶ የተባለ ወረዳ ተፈናቅለው በካማሺ ከተማ ለ2 ዓመት ያህል መቆየታቸውን የነገሩን ነዋሪም በሰጡን አስተያየት በአካባቢው ተፈናቅለው የነበሩ ዜጎች ሙሉ በሙሉ ወደቀያቸው ከግንቦት 2014 ጀምሮ መመለሳቸው አመልክተዋል፡፡
በዞኑ አልፎ አልፎ በሚከሰቱ የመንገድ መዘጋት ምክንያት ከፍጆታ ምርቶች እጥረት በስተቀር የግብርና ምርት በሁሉም የዞኑ ወረዳዎች ከባለፈው ዓመት አንጻር የተሻለ ነው ብለዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባለፈው ዓመት 843 ሺህ ሄክታር መሬት በምርት ተሸፍኖ እንደነበርና 26 ሚሊዩን ኩንል ምርት መሰብሰቡን የክልሉ ግብርና ቢሮ አመልክተዋል፡፡ በክልሉ እንደ አጠቃላይ ከዚህ ቀደም 475ሺ በላይ ዜጎች ተፈናቅለው የነበሩ ሲሆን፤ 449 ሺህ የሚደርሱት ዜጎች ወደቀያቸው መመለሳቸውንና የተቀሩት ደግሞ ከአጎራባች ክልል የተፈናቀሉ ዜጎች በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ እንዳሉ ተገልጸዋል ፡፡
ነጋሣ ደሳለኝ
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ኂሩት መለሰ