የግርማዊት ዳግማዊት ንግሥት ኤልሳቤጥ 70ኛ ዓመት በዓለ ንግስ

ግርማዊት ዳግማዊት ኤልሳቤጥ የታላቋ ብሪታንያ ንግሥት ለመሆን የበቁት አጎታቸው ንጉስ ኤድዋርድ ስምንተኛ ዙፋኑ በቃኝ ብለው ሲወረዱ ፣ አባታቸው ጆርጅ ስድስተኛ ዘውዱን በመጫናቸው ነበር። ንጉስ ጆርጅ በጎርጎሮሳዊው የካቲት 6 ቀን 1952 ባረፉበት በዚያው እለት የታላቋ ብሪታንያ ንግሥት ሆነው ተሰየሙ።
የታላቋ ብሪታንያ ንግሥት ግርማዊት ዳግማዊት ኤልሳቤጥ ከነገሱ ባለፈው ሐሙስ 70 ዓመት ደፈኑ። ንግሥቲቱ ዘውድ የደፉበት 70ኛ ዓመት ከዛሬ ሳምንት ሐሙስ አንስቶ እስካለፈው እሁድ ድረስ በብሪታንያ ለአራት ቀናት በተለያዩ መርኃ ግብሮች ተከብሯል።
የብሪታንያ ዘውዳዊ አገዛዝ 1200 ዓመታት አስቆጥሯል። በነዚህ ጊዜያት 61 ነገስታት ዘውድ ጭነዋል።የታላቋ ብሪታንያና የሰሜን አየርላንድ እንዲሁም የሌሎች ግዛቶች ንግሥት ተባሉ። ያኔ 25 ዓመታቸው ነበር።ንግሥት ኤልሳቤጥ ከርሳቸው ከቀደሙት የሀገራቸው ነገሥታት በምን ይለያሉ ? በጀርመን የአፍሪቃ ጉዳይ አማካሪ ፣ደራሲና የፖለቲካ ተንታኝ ልዑል ዶክተር አስፋወሰን አስራተ ካሳ
በወጣትነታቸው ዘውድ የጫኑት ንግስት ኤልሳቤጥ ከሌሎች ነገስታት ይለያሉ ብለው ካነሷቸው ነጥቦች ውስጥ በዘመነ ስልጣናቸው የብሪታንያ ቅኝ ግዛት የነበሩ የአፍሪቃ ሀገራት ነጻ እንዲወጡ መደረጉን ነው። የቀድሞ የብሪታንያ ቅኝ ግዛቶች በተሰባሰቡበት ኮመን ዌልዝ ተብሎ በሚጠራው የጋራ ብልጽግና ማኅበር አማካይነት ያደረጉት አስተዋጽኦም ከሌሎች የሀገሪቱ ነገሥታት ልዩ ያደርጋቸዋል ብለዋል።
ህዝብ ፊት ሲቀርቡ ሁሌም ፈገግታ የማይለያቸው ንግሥቲቱ የውስጥ ስሜታቸውን ባለማሳየት ይታወቃሉ። ንግሥት ኤልሳቤጥ የብሪታንያ ቅኝ አገዛዝ ስርዓት ሲዳከም ምስክር ነበሩ፤ቀዝቃዛውን ጦርነት አልፈዋል።በቅርቡ ደግሞ ብሪታንያ ከአውሮጳ ኅብረት ስትወጣ አይተዋል። የኮሮና ተኅዋሲ ወረርሽኝንም አልፈዋል። ከዊንሰተን ቸርቸል እስከ ቦሪስ ጆንሰን ድረስ 14 ጠቅላይ ሚኒስትሮች
በስልጣን ዘመናቸው ተቀያይረዋል። ብዙ ፈተናዎችንም አሳልፈዋል። ንግሥት ኤልሳቤጥ ከኢትዮጵያ ዘውዳዊ ስርዓት ጋር የቅርብ ግንኑነት ነበራቸው ።በዘመነ ስልጣናቸው ከጎበኟቸው በርካታ ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ናት። ልዑል ዶክተር አስፋወሰን አሥራተ በዚህ ወቅት ንግስቲቱን በአካል የማግኘት እድል ገጥሟቸው ነበር።በንግስቲቱ 25 ተኛ በዓለ ንግስም ላይ ተገኝተዋል።የርሳቸው አባት ደግሞ ንግስቲቱ ዘውድ ሲጭኑ ከተገኙት የኢትዮጵያ መልዕክተኞች አንዱ እንደነበሩም ያስታውሳሉ።
የ96 ዓመቷ የንግሥት ኤልሳቤጥ በዓለ ንግስ ባለፈው ሳምንት ከሀገር ውስጥም ከውጭም በርካቶች በታደሙባቸው ልዩ ልዩ መርሀ ግብሮች ለአራት ቀናት ተከብሯል።እርሳቸው ግን በመጀመሪያውና መጨረሻው ቀን አከባበር ላይ በበኪንግሀም ቤተመንግሥት ሰገነት ላይ ለህዝቡ ሰላምታ ከማቅረባቸው በስተቀር በሌሎቹ መርኃግብሮች ላይ በአካል አልተገኙም።
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ