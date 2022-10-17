 የግማሽ ዘመነ ሥልጣን ምርጫ በዩናይትድ ስቴትስ | ዓለም | DW | 09.11.2022

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ዓለም

የግማሽ ዘመነ ሥልጣን ምርጫ በዩናይትድ ስቴትስ

ዩናይትድ ስቴትስ የግማሽ ዘመነ ሥልጣን ምርጫ በትናንትናው ዕለት አካሂዳለች። አሜሪካውያንም ትናንት ለተካሄደው የዕኩሌታ ምርጫ ድምጽ ሲሰጡ ውለዋል። የኢትዮ አሜሪካውያን የሕዝብ ኮሚቴ /ኤፓክ/ ለዕጩዎቹ ዕውቅናና ድጋፍ የሰጠው፣ የሁለቱን አገሮች ግንኙነት እንዲያጠናክሩ እንዲሁም የኢትዮጵያን የልማትና የዴሞክራሲ ፖሊሲዎች እንዲያግዙ ነው።

በምርጫው የኢትዮ አሜሪካውያን ተሳትፎ

ዩናይትድ ስቴትስ የግማሽ ዘመነ ሥልጣን ምርጫ በትናንትናው ዕለት አካሂዳለች። የምርጫ አስፈጻሚዎች ዛሬም በድምጽ ቆጠራ ላይ መሆናቸውን የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። እስካሁን ባለው ዴሞክራቶች ከስጋት መላቀቃቸው፤ ሪፐብሊካን ደግሞ ምክር ቤቱን ዳግም በአብላጫ መንበር ለመቆጣጠር ተስፋ መሰነቃቸው እየተነገረ ነው። የአትላንታዊ ዘጋቢያችን ታሪኩ ኃይሉ በምርጫው የኢትዮ አሜሪካውያንን ተሳትፎ ቃኝቷል። በዩናይትድስቴትስ ትናንት በተካሄደው በዚህ ምርጫ የኢትዮጵያና የአሜሪካን ግንኙነት ያጠናከራሉ ለተባሉ ዕጩዎች ድጋፍ መስጠቱን የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን የሕዝብ ኮሚቴ /ኤፓክ/አስታወቋል። የኮሚቴው የቦርድ አባል አምባሳደር ፍሰሐ አዱኛ ለዶቸ ቨለ እንደገለጹት፣ ኤፓክ ለዕጩዎቹ ዕውቅናና ድጋፍ የሰጠው፣ የሁለቱን አገሮች ግንኙነት እንዲያጠናክሩ እንዲሁም የኢትዮጵያን የልማትና የዴሞክራሲ ፖሊሲዎች እንዲያግዙ ነው።

USA Midterms-Wahlen | Wähler in Ohio

ድምጽ ሰጪዎች በኦሀዮ ግዛት

አሜሪካውያን ትናንት ለተካሄደው የዕኩሌታ ምርጫ ድምጽ ሲሰጡ ውለዋል። በአንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች ተዘዋውረን እንደተመለከትነው፣በዚሁ ምርጫ በንቃት የተሳተፉ ሲሆን ፣የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን የሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ የቦርድ አባል አምባሳደር ፍሰሐ አዱኛ እንዳሉትም፣የአሜሪካና ኢትዮጵያውያንን ግንኙነት የሚያጠናክሩ ዕጩዎች እንዲመረጡ ድጋፍ ተሰጥቷል።

ታሪኩ ኃይሉ 

ሸዋዬ ለገሠ

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በምርጫው የኢትዮ አሜሪካውያን ተሳትፎ  

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