የጋዜጠኞች እስራት፤ የሾፌሮች ሮሮ፤ የመንግሥትና የህወሓት ድርድር መደበቅ

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተሻረ ማግስት፤ የታሰሩ ጋዜጠኞ ሁሉ ይፈታሉ የሚል እምነት ሰፍኖ ነበር። ከአዲስ አበባ ከተማ በኦሮምያ ክልል በኩል ወደ አማራ ክልል የሚጓዙ የከባድ የጭነተ መኪና አሽከርካሪዎች በጉዞ ላይ ድብደባ ግድያ እየገጠማቸው ነዉ። የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ እንዴት ይገለፃል? የመንግሥትና የህወሓት ድርድርስ ለምን ተደበቀ?
የጋዜጠኞች መታሰር ሰሞኑን በርካታ የማኅበራዊ መገናኛ ብዙሃን ተጠቃሚዎችን ያነጋገረ ጉዳይ ነዉ። ብዙ የፊስ ቡክ ተጠቃሚዎች ታምራትን ፍቱት #freeTamirat Negera እያሉ ጥሪም ሲያቀርቡ ተስተዉሎአል።
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ማህበር ከቀናት በፊት ባወጣዉ መግለጫ ለዜጎች መብት መከበር የሚሟገተው የጋዜጠኛ መብት ይከበር ሲል አሳስቦአል። ማህበሩ በኢትዮጵያ በጋዜጠኞች ላይ እየተፈጸመ ነው፤ ያለው ከህግ ውጭ እስርና ወከባ መቆም አለበት። በሳምንቱ መጀመርያ ላይ የኢትዮጵያ የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት በሃገሪቱ ደንግጎት የነበረዉን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሻረ ማግስት፤ የታሰሩ ጋዜጠኞ ሁሉ ይፈታሉ የሚል እምነት በብዙ ዜጎች ዘንድ ሰፍኖ ነበር። ይሁንና አሁንም የታሰሩ ጋዜጠኞች አሉ። ይህንኑ ተከትሎ በማኅበራዊ መገናኛ ብዙኃን ከተሰጡት አስተያየቶች መካከል የትነበርክ ታደለ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ ፤
ታምራት ነገራ የማይፈታው ስለ ኢትዮጵያ ተሟጋች የሆኑ ሰዎችን ለማሸማቀቅ ነው። ኢትዮጵያኒስቶች ማንም ተሟጋች የላቸውም። ዘውገኞች ተፈተዋል። ታምራት የማይፈታዉ ኢትዮጵያዊ ሀሳብን ለመድፈቅ ነው። ኢትዮጵያን የሚሉ ሰዎች ተከራካሪ የላቸውም። የሚሟገትላቸው የላቸውም። ያሳዝናል። ታምራትን ፍቱት። መርህአቹን አክብሩ። እራሳችሁን አክብሩ፤ ሲሉ ፅፈዋል።
አበበ ምህረቴ የተባሉ ተጠቃሚ ደግሞ ኤጭጭጭጭጭ ሲሉ ነዉ አስተያየታቸዉን የጀመሩት። ኤጭጭጭጭጭ አዋጁ ምን አስቀረ? ሰዎች በህይዎት ይቃጠሉ፣ ይታረዱ፣ ይዘረፉ ነበር። መንግስት የሚፈልጋቸውን ሰዎችም ያስር ነበር። በንፁሃን ደም የተጨማለቁ ሰዎች ሲፈቱ ነበር። መንግስት አንድ ተራ የቁብ አስተዳዳሪ ሊያደረግ የሚችለውን እንኳ አላደረገም፤ሲሉ አበበ ምህረቱ አስተያየታቸዉን ይቋጫሉ።
ራሺድ ፈርድስ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ "የአሸባሪውን ሸኔ ቡድንን በዓለም አቀፍ ደረጃ የማስተዋወቅ ስራ ሲሰሩ ነበር" ተብለዉ አሚር አማን - የአሶሺየትድ ፕሬስ ጋዜጠኛ፣ ቶማስ እንግዳ - ታስረዋል። በቅርቡ የፋና ብሮድካስቲንግ ጋዜጠኛ አዲሱ ሙሉነህ እንዲሁ ታስሮ ከአንድ ወር ተኩል እስር በኋላ ተለቆአል። በተጠርጣሪነት የተያዙት ጋዜጠኞች ወንጀለኛነታቸው በፍርድ ቤት ባልተረጋገጠበት ሁኔታና እንደወንጀለኛ እንዲቆጠሩ በማድረግ ምስላቸው በሚዲያ እንዲሰራጭ በማድረግ ከፍተኛ የስም ማጥፋት ተፈጽሞባቸዋል። ይህ ትክክል አይደለም። ፍትህ ለጋዜጠኞች። ሳናጣራ አናስርም ተብሎአል። ጋዜጠኞቹን ፍቱዋቸዉ፤ ሲሉ አስተያየታቸዉን ደምድመዋል።
መስከረም አበራ የተባሉ በበኩላቸዉ ፤ ጋዜጠኛ ታምራት ነገራን ፍቱት! ያጠፋችሁትን ስላወቀባችሁ እንጅ ምንም አላጠፋም .... ሲሉ ጽፈዋል ።
የመንግሥትና የህወሓት ድርድር ለምን ተደበቀ ? ባለፈዉ እሁድ የዶቼ ቬለ የእንወያይ ዝግጅት ያወያየበት ርዕስ ነዉ። ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ ወይስ ሰላምን ለማምጣት ድርድር ላይ? የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ እንዴት ይገለፃል? የመንግሥትና የህወሓት ድርድርስ ለምን ተደበቀ ? በሚል ባጋራነዉ የዉይይት ዝግጅት ሥር እጅግ በርካታ አስተያቶች ደርሰዉናል እናመሰግናለን።
አዲኖ ጉበና የተባሉ አስተያየት ሰጭ ፤ ሁለቱም ለራሳቸው ብሄር ነው የሚሰሩት ለሌላው ኢትዮጵያውያን ግድ የላቸውም በተለይ ለአማራ ህዝብ በጦርነቱ ሰበብ ክልሉን ለማፍረስ እየሰሩ ስለሆነ ነዉ ይላሉ። ሙላቱ አትሰመጊዮርጎስ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ፤ እንግዲህ እናያለን ወደፊት የሚመጣውን። ጠቅላዩ እንደሆኑ ድንገት ሳያፍሩ በሰበር ዜና ያሰሙናል። የሚጠይቅም የሚቆጣም የለም። ሁሉም በየቤቱ እየተናደደ ቁጭ ነው።
ዮናኤል ዮናኤል በበኩላቸዉ ፤ ሁለቱም ሀገር አፍራሾች ስለሆኑ ሀገር ወዳድ እንዳይሰማባቸው ነዋ... ይቺ ሀገር ስትፈርስ የሚጎዳው አማራ ብቻ የሚመስለው ስንት ቂል እንዳለ እኮ! ሳሎኑን አፍርሰህ መኝታ ቤቴን አልነካውም እንደማለት ነው ሲሉ በቃል አጋኖ አስተያየታቸዉን ይደመድማሉ።
ሊዊ ሃይሉ ጌታነህ ደሞ ይጠይቃሉ። መቼ ነው መንግስት ያደረገውን/የሚያደርገውን ድርድር ቢባል ውይይት ለህዝብ ይፋ አርጎ እሚያውቀው? በፓርላማ ከሚያሰማው "ኢትዮጵያ አትፈርስም!" ከሚል የጭንቅ ሰሞን ዲስኩር በቀር። ከኤርትራ ጋር ምን ነበር የደረሱት ውይይት ወይም የድርድር ውጤት? ምን ነበር ከሱዳን ጋር የተስማሙት "የሰሜኑ ጦርነት" የተጀመረ ሰሞን? ሕውሐት ከመቐለ ተነስቶ በመንገዱ ያገኘውን ሁሉ እያወደመ ደብረ-ብርሃን እስኪደርስ መንግስት አይኑን የጨፈነው ከአማራ ክልል ፖለቲከኞች ጋር በምን ቢስማሙ ነው? አሁንስ አፋር ላይ ላለው ሁኔታ የመንግስት ትክክለኛ አቋም ምን እንደሆነ የሚታወቅ ነገር አለ? ኦሮሚያ ክልል ውስጥ አማሮች ተለይተው መጨፍጨፋቸውን ተከትሎ የአማራ ክልል ርዕሰ-መስተዳድር ለኦሮሚያ ክልል አቻቸው ሽልማት የሚሰጡበትን የፖለቲካ "ቁማር" የተገለጠለት አለ? እርግጥ ነው "በፓርቲ ደረጃ ተሰብስበን ከተወያየን አመታት አልፈዋል፤ ውሳኔዎች ከፓርቲ ይልቅ የጥቂት ግለሰቦች ሆነዋል፤ ስለ መንግስት ወቅታዊ ሁኔታ ከፓርቲው አባላት ይልቅ አክቲቪስቱ የተሻለ መረጃ አለው..." እያሉም አይደል አባላቱ የመንግስት/ድርጅቱ። ሊዊ ሃይሉ በአራት ነጥብ አስተያየታቸዉን ዘጉ።
ብሮ የቂርቆስ ልጅ በአስተያየታቸዉ ፤ አሁንም ቢሆን ፌትለፌትም ሆነ በድብቅ ለእኛ ኢትዬጵያኖች ሰላም ነው የሚያዋጣን። በፖለቲከኞችም ሆነ በምዕራባዊያን የተነሳ አንሙት። አሁን የሁላችንም መኖርያ የሆነችዉ ኢትዬጵያችን በአራዳም ይሁን በፊራ ሰላምዋን ታግኝ። እና ኖዋሪዎቻም እፈይ አንበል። ሰላም ነው የሚያዋጣን ብለዋል።
አዲስ አበባ ቤቴ የተባሉ የፌስ ቡክ ተከታታይ ይሄ ምን ጥያቄ አለው ጋሽ አብይ ስልጣኑ ላይ የሚቆይበትን ነገር እየተማፀነ ስለሆነ እንጂ ከህዝብ የሚደበቅበት ምንም ምክንያት የለውም የሞተው ህዝብ እንጂ ባለስልጣን አይደለም። ህዝቡን እንዴት ንቀውት መደበቅ እንደፈለጉ ግልፅም አይደል።
ማይክ ጥበቡ ደግሞ ፤ መንግስት የቀረችውን ድጋፍ ላለማጣት የሚያረገው ጥረት ይመስላል። ምክንያቱም እየተደራደርኩ ነው ብሎ ግልፅ ቢሆን ከደጋፊዎቹ ጉምጉምታ ይገጥመኛል። የነበረው የመንግስት ቅቡልነት ይቀዘቅዛል ብሎ ይሆናላ እና ለደጋፊዎቹ እያዋዛ እና እያለማመደ መንገር ነው እሚፈልገው፤ ሲሉ አስተያየታቸዉን ፅፈዋል።
አብይ ምንም አይነት ድርድር አያረግም የሚሉት ፉአድ ኑሩ ናቸዉ ። አብይ ምንም አይነት ድርድር አያረግም። እንደዚሁ እያታለለ ለመቆየትና ህወኃትን ለማዳከም የሚሰራው ሴራ ነው። በተጨማሪም ጓድ ኢሳያስ አንዳች የሰላም ድርድር እንዲደረግ አይፈቅዱም።
ከአዲስ አበባ ከተማ በኦሮምያ ክልል በኩል ወደ አማራ ክልል የሚጓዙ የከባድ የጭነተ መኪና አሽከርካሪዎች በጉዞ ላይ ድብደባ ግድያ እና ብዙ ችግር እየገጠማቸው መሆኑን ማማረራቸዉ ሰሞኑን የተሰማ ዜና ነዉ። ብዙዎች ከአሽከርካሪነት ተግባራቸዉ እየወረዱ ነዉም ተብሎአል። በዚህ ጉዳይ ላይ ከተሰጡ አስተያየቶች መካከል ሃጎስ ሞላ ምን አለ መንግስት ካልቻለ ስልጣኑን ለህዝብ አስረክቦ ቢለቅ። ከህዝብ የተለየ አላማ ካለው ወይ ያሳውቅ ። ምን አለበት ደሀ ሰርቶ ቢበላ። በሀገራችን እንደ ሠው ሀገር ባዳ ሁነን እንኑር እንዴ? ሀገር እኮ በወሬ አይመራም ።ቴሌቭዥን መሰኮት ላይ ወጥቶ በማውራት ለውጥ አይመጣም። የህዝብን ደህንነት ያልጠበቀ መንግስት ምን መንግስት ይባላል? ሲሉ በጥያቄ አስተያየታቸዉን ደምድመዋል።
አሚን አዎል ሁሴን ፤ መንግስት ኦሮሚያን ከአማራ በምያገናኘው አከባቢ 24 ሰአት በጠንካራ መከላከያ ማስጠበቅ አለበት ይላሉ። ስሉ ታደለ በበኩላቸዉ መንግስት ልዩ ትኩረት አድርጎ በአስቸኳይ ሊሰራና የዜጎችን ሕይወት የመጠበቅ የመታደግ ሃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ብለዋል።
አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ