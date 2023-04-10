 የጋዜጠኞች መታሰር | ኢትዮጵያ | DW | 14.04.2023

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የጋዜጠኞች መታሰር

የአራት ኪሎ ሚዲያ መስራች ከሆኑት መካከል አንዱ የሆነው ጋዚጠኛ አላዛር ተረፈ የሙያ አጋሩ የሆነው ጋዚጠኛ ዳዊት በጋሻው በመንግስት ሀይሎች የተያዘዉ ባሕር ዳር ዉስጥ መሆኑን አስታዉቋል።

6 የመገናኛ ዘዴ ባለሙያዎች ተይዘዋል


የኢትዮጵያ መንግስት ጋዜጠኞችንና የመገናኛ ዘዴ ባለሙያዎችን ያለ በቂ ምክንያት ማሰሩን እንዲያቆም የመገናኛ ብዙሐን ባለሙያዎች ማሕበር ጠቀየ።የኢትዮጵያ ፀጥታ አስከባሪዎች ባለፉት ሁለት ሳምንታት ዉስጥ ብቻ 6 ጋዜጠኞች፣የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴ ሰራተኞችና አቀንቃኞችን አስሯል።የመገናኛ ብዙሐን ባለሙያዎች ማሕበር ኃላፊ ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ እንደሚለዉ ጋዜጠኞች ሥራቸዉን በነፃነት የመከወን መብታቸዉ ሊጠበቅ ይገባል።ሐና ደምሴ ዝርዝር ዘገባ ልካልናለች,
የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ማህበር መንግስት በመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች  ላይ  የሚያደርሰውን  እስር እና  እንግልት ያቁም ሲል ተደጋጋሚ መግለጫ ያወጣል። ያም ሆኖ የጋዚጠኞች በነጻነት የመስራት መብት  ከድጡ ወደማጡ እየሆነ ከመጣ ሰነበብቶዋል።  በኢትዮጵያ ፕረስ ድርጅት፣ በፋና ራዲዮና ቲሌቪሽን እና በሌሎችም ሚዲያዎች በመስራት ለሙያው ታማኘ የሆነውን ጋዜጠኛ ዳዊት በጋሻውን ጨምሮ ፣ አራጋው ሲሳይ፣ ገነት አስማማው ፣ጌትነት አሻግሬ፣ በየነ ወልዴ ፣ቴዎድሮስ አስፋው እና መስከረም አበራ  ባለፉት ሳምንታት በመንግስት ሀይል በቁጥጥር ስል የዋሉ የሚዲያ ባለሙያዎች ናቸው።
የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ማህበር ሀላፊ  ጋዚጠኛ ጥበቡ በለጠ ጋዜጠኞች ቢያንስ የአካል ነፃነት አግኝተው ጉዳያቸውን መከታተል እንዲችሉ መንግስት መፍቀድ አእለበት ሲል ለ DW ተናግሯል። 
የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች በአንድ ሀገር ውስጥ ለዲሞክራሲ እድገት ወሳኝ ከመሆናቸ የተናሳ  አራተኛ መንግስት ይባላሉ ይህ የሚሆነው ደግሞ ያለ ምንም ተጸኖ ስራቸውን መስራት ሲችሉ ነው ያለዉ ጋዚጠኛ ጥበቡ በለጠ ፣ህጉ ጋዚጠኞች ከእስር ውጭ ሆነው ጉዳያቸውን እንዲከታተሉ ቢፈቅድላቸውም አሁን ግን  ጋዚጠኞች ከመቼውም ግዜ በላይ አጣብቂኝ ውስጥ የገቡበት ጊዚ ነው ብሏል ።
 
የአራት ኪሎ ሚዲያ መስራች ከሆኑት መካከል አንዱ የሆነው ጋዚጠኛ አላዛር ተረፈ  የሙያ አጋሩ የሆነው ጋዚጠኛ ዳዊት በጋሻው በመንግስት ሀይሎች የተያዘዉ ባሕር ዳር ዉስጥ መሆኑን አስታዉቋል። ከጥቂት ሳምንታት በፊት የካሚራ እቃዊቻቸውን ባልታወቁ ሰዎች መዘረፋን  በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያ አታውቀው የነበሩት «አራት ኪሎዎች»  ስራቸውን ከጀመሩ  ጊዚ ጀምሮ መረጃን ለ ህዝብ በማቅረብ ተመራጭ እየሆኑ መምጣት ጀምረው ነበር ።ጋዜጠኛ ዳዊት ትላንት በፊዲራል የመጀመሪያ ፈርድ ቤት አራዳ ምድብ ይቀርባል ተብሎ ሲጠበቅ  የነበረ ቢሆንም ግልፅ ባልሆነ ምክንያት   አለመቀረቡ ታውቆዋል 

ሐና ደምሴ

ነጋሽ መሐመድ

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6 የመገናኛ ዘዴ ባለሙያዎች ተይዘዋል

ተዛማጅ ዘገባዎች

የመንግሥት ተቺ ጋዜጠኞች እስር መቀጠሉ

የመንግሥት ተቺ ጋዜጠኞች እስር መቀጠሉ 10.04.2023

ኢንተርኔትን መሠረት አድርገው የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ዘገባ የሚሠሩ እና የመረጃ ትንተና የሚሰጡ ሦስት ሴቶችን ጨምሮ ሌሎች ሰዎች ሰሞኑን እየታሠሩ ይገኛሉ ። መምህርት እና «ኢትዮ ንቃት» የተባለው የዩቲዩብ ሚዲያ መሥራች መስከረም አበራ ትናንት ምሽት የፌዴራል ፖሊስ መለዮ በለበሱ ሰዎች ለሦስተኛ ጊዜ መታሰሯን ባለቤቷ ተናግረዋል ።

The Eastern Ethiopia Journalists Association established Wo- Harar, Ethiopia Wann – 21.03.2023 Author – Messay Teklu (DW)

የምስራቅ ኢትዮጵያ የጋዜጠኞች ማህበር መመስረት 21.03.2023

በምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢ የሚገኙ የሚዲያ ባለሞያዎችን ያቀፈ የጋዜጠኞች ማህበር በሀረር ተመስርቷል። በሀረሪ እና ሶማሌ ክልሎች እንዲሁም በድሬደዋ አስተዳደር ባሉ የሚዲያ ተቅዋማት የሚሰሩ ጋዜጠኞችን በአባልነት የያዘው የምስራቅ ኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማህበር እስካሁን አንድ መቶ ሃያ ያህል አባላትን ማግኘቱ ተገልጿል።

የልዩ ኃይል ጉዳይ ያጫረው ቁጣና የጋዜጠኞች መታሰር

የልዩ ኃይል ጉዳይ ያጫረው ቁጣና የጋዜጠኞች መታሰር 14.04.2023

የክልል ልዩ ኃይሎችን እንደገና «ለማደራጀት» የሚለው ውሳኔ በአማራ ክልል ለተከታታይ ቀናት ከፍተኛ ተቃውሞና ሕዝባዊ ቁጣ አስተጋብቷል ። ብልጽግና ፓርቲ የአማራ ሕዝብ ለጥቃት ተጋላጭ በሆነበት ወቅት ልዩ ኃይሉን ትቅጥ አስፈትቶ ለመበተን እየሞከረ ነው ሱሉ በርካቶች በብርቱ ተቃውመዋል ። የጋዜጠኞች እስርም ቀጥሏል ። አስተያየቶችን አሰባስበናል ።