የጋራ ተቆጣጣሪ ኮሚቴ ለመሰየም የተደረሰው ስምምነት

የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ኃይሎች ባለፈው ጥቅምት ወር የተፈራረሙትን የሰላም ስምምነት ተግባራዊነት የሚቆጣጠር የጋራ ኮሚቴ ለመሰየም መስማማታቸው ተገልጿል። ሁለቱ ተደራዳሪዎች በስምምነታቸው መሰረት ቀደም ሲል በመንግስት ባለስልጣናት እና የጦር አዛዦች የደረሱትን ስምምነት ተግባራዊነት የሚከታተልና የሚቆጣጠር የጋራ ኮሚቴ አዋቅረዋል ።
የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ኃይሎች ባለፈው ጥቅምት ወር የተፈራረሙትን የሰላም ስምምነት ተግባራዊነት የሚቆጣጠር የጋራ ኮሚቴ ለመሰየም መስማማታቸው ተገልጿል። ሁለቱ ተደራዳሪዎች በስምምነታቸው መሰረት ቀደም ሲል ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪቃ ውስጥ ቀጥሎም ናይሮቢ ኬንያ ውስጥ በመንግስት ባለስልጣናት እና የጦር አዛዦች የደረሱትን ስምምነት ተግባራዊነት የሚከታተልና የሚቆጣጠር የጋራ ኮሚቴ እንደሚያዋቅሩ ተነግሯል።
የአፍሪቃ ህብረት አሸማጋይ ቡድን አባል የሆኑት የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ ትናንት ሐሙስ ምሽት እንዳሉት ቡድኑ በትግራይ በሚያደርገዉ ጉብኝት የሰላም ስምምነቱን የእስካሁን ሂደት እንደሚገመግም ነው ።
«ሁሉም ወገኖች የአፍሪቃ ኅብረት ተቆጣጣሪና አጣሪ ቡድን፣ በስምምነቱ የተካተቱት ዝርዝር ጉዳዮች በርግጥ ተግባራዊ መሆናቸውን ለማረጋገጥ በሁሉም ቦታዎች መድረስ እንዲችል፣ 360 ዲግሪም ሙሉ በሙሉ ማየት እንዲችል ተስማምተዋል።»
ትናንት ሐሙስ ምሽት ናይሮቢ ኬንያ ውስጥ ይፋ በተደረገው ስምምነት መሰረት ኮሚቴዉ ከሁለቱ ወገኖች፣ ከአፍሪቃ ሕብረትና ከምስራቅ አፍሪቃ የልማት በይነ-መንግስታት ባለስልጣን (IGAD) የሚወከሉ ባለስልጣናትና ባለሙያዎችን በአባልነት ያስተናብራል፤ ከአፍሪቃ ሕብረት የባለሙያዎች ቡድን ደግሞ ሙያዊ ድጋፍ እንደሚደረግለት ተገልጿል።
የሁለቱ ወገኖች የጦር አዛዦቹ በዝግ ያደረጉትን ንግግር የመሩት የአፍሪቃ ሕብረትና የምስራቅ አፍሪቃ የልማት በይነ-መንግስታት ባለስልጣን አደራዳሪዎች እንዳስታወቁት ተሰብሳቢዎቹ የጋራ ኮሚቴዉን ኃላፊነትና ዉክልና በዝርዝር አንስተው እንዲመሰረት ከስምምነት ደርሰዋል።
በዚሁ መሰረት ኮሚቴው በቀጣዩ ሳምንት ወደ መቀሌ ሊጓዝ እንደሚችል የቀድሞው የኬንያ ፕሬዚዳንት ጥቆማ ሰጥተዋል።
ይህንኑ የኡሁሩ ኬንያታን የኮሚቴው ወደ ትግራይ መጓዝ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ማብራሪያ ለመጠየቅ ወደ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ባለስልጣናትን በስልክ ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት ስልክ ባለመነሳቱ አልተሳካም።
ሁለቱ አካላት የደረሱትን ተጨማሪ ስምምነት እና አጠቃላይ የሰላም ስምምነቱን ሂደት ያስገኘውን ውጤት በተመለከተ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር ዶ/ር ንጉሴ በላይ በበኩላቸው ስምምነቱ የካሁን ቀደሞችን ስምምነቶች ተግባራዊነት የሚያጠናክር ነው ይላሉ።
«የትንናንትናው ስምምነት ከባለፉት የደቡብ አፍሪቃው እና በናይሮቢው ከተካሄደው ስምምነት በተግባር ወ ስራ እንደተገባ እና በትግራይ ክልል ያለውን ሁኔታ በአስተማማኝ መልኩ ሰላም እንዲሰፍን ብሎም በአጎራባች ክክልሎች አፋር እና አማራም የነበሩ አንጻራዊ ሁኔታዎች በአስተማማኝ ሁኔታ መልስ እንዲያገኙ አስችሏቸዋል። »
በትግራይ ኃይሎች እና በፌዴራል መንግስቱ መካከል የጋራ የክትትል ኮሚቴ ለማዋቀር የተደረሰውን ስምምነትን በተመለከተ አስተያየታቸውን ከጠየቅናቸው መካከል ነዋሪነታቸው በጀርመን ሀገር የሆነው ጋዜጠኛ ወልደጊዮርግስ ገብረሕይወት አንዱ ናቸው። እርሳቸው ስምምነቱ ቀደም ሲል ለተደረሱ ስምምነቶች ማጽኛ ሊሆን ይችላል የሚል እምነት አላቸው ።
«ተቆጣጣሪ አካል ቼክ ያደርጋል የተባለው አካል አሁን የተፈጠረው ለውጥ ሊያመጣ ይችል ይሆናል ተብሎ ይገመታል። ምክንያቱም ከመጀሪያው የፕሪቶሪያ ስምምነት የናይሮቢው ሻል ይላል። ተስፋም የሰጠ ነበር። ወደ ተግባርም የቀረበ ስለነበረ ሁኔታዎችን እያየ ሊሰራ የሚችል አይነት አዝማማሚያም ስላሳየ ማለት ነው እንጂ የመጀመሪያው ስምምነትት ብዙ ሰው ደስተኛ አልነበረም በመጀመሪያው። አሁን ትናንት ደግሞ ትንሽ የማጽኛ መንገድ እንደሆነ ሰዎች የሚያዩ ይመስለኛል።»
በሁለቱ ተፋላሚ አካላት መካከል የሰላም ስምምነት ከተደረሰ ወደ ሁለት ወር እየተጠጋ ሲሆን ሂደቱ በሁለቱ ወገኖች መካከል የነበረውን ጦርነት ማስቀረቱ ዋነኛ ጉዳይ እንደሆነ ወልደጊዮርጊስ ይጠቅሳሉ ።
«በትግራይ ውስጥ እንግዲህ ተስፋም አለ ስጋትም አለ። በአጠቃላይ ስምምነቱ የትግራይን ጥቅም ያስከብራል ወይ የሚል አንዱ ስጋት ነው። ነገር ግን ደግሞ ሰላሙንም ይፈልግዋል። ስለዚህ ሁለቱም ተዳብሎ እየሄደ ነው ያለው። እና ስምምነቱ ከተፈጸመ ወዲህ አንዳንድ ለውጦች አሉ ፤ ቢያንስ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና በትግራይ ሰራዊት መካከል የነበረው ጦርነት ቆሟል። »
እንደ አቶ ወልደጊዮርጊስ የኤርትራ ወታደሮች እና ሌሎች የኢትዮጵያ ኢመደበኛ ኃይሎች ዛሬም ድረስ ትንኮሳ መፈጸማቸው ፤ ጥቃት እና ግድያ መቀጠሉ ደግሞ ስምምነቱ ላይ ስጋት የደቀኑ ጉዳዮች እንደሆኑ ለዶይቼ ቬለ ነግረዋል። በተጨማሪም የስምምነቱ አካል የሆኑ እንደቴሌኮም ፣ ኤሌክትሪክ እና ባንክ አገልግሎቶች የመሳሰሉ የመሰረተ ልማቶችን ዳግም የማስጀመር እንቅስቃሴዎች ዉስን መሆናቸውን ይናገራሉ።
ከሁለት ዓመታት አስከፊ ደም አፋሳሽ ጦርነት በኋላ የተደረሰው የሰላም ስምምነት በእርግጥ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ እንዲሆን ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን ጨምሮ መንግስታት እየጠየቁ ነው። የጦርነቱ ገፈት ቀማሽ የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ትግራይ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በመላው ሀገሪቱ አሁንም ደም አፋሳሽ ሆነው የዘለቁ ግጭቶች ማብቂያ እንዲያገኙ መሻታቸው ነው። ለዚህ ደግሞ በንግግር ሰላማዊ መፍትሔ መሻትን ያስቀድማሉ ።
ታምራት ዲንሳ
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