የጋምቤላ ክልል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ክልሉን አስመልክቶ ያወጣውን ዘገባ እንደማይቀበል አስታወቀ፡፡

የጋምቤላ ክልል ትናንት ባወጣው መግለጫ ኮሚሽኑ ያወጣውን ዘገባ ከእውነት የራቀ እና የክልሉ ጸጥታ ሐይሎች ያደረጉትን ተጋድሎ ያላገናዘበ ነው ብሏል፡፡
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መስከረም 18/2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ በጋምቤላ ክልል ከሰኔ 7 እስከ 9/2014 ዓ.ም ተፈጽመዋል ባላቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች 50 ሰዎች መገደላቸውን አመልክተዋል፡፡ የጋምቤላ ክልል መንግስት ትናንት ባወጣው መግለጫው እንዳስታወቀው ሪፖርቱ ሚዛናዊነት የጎደለውና ከእውነት የራቀ ነው ሲል ገልጸዋል፡፡ ሪፖርቱ ለጠላት ያደላ ነው ሲሉ የጋምቤላ ክልል ኮሙኒኬሽን ጉዳዩች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኡገቱ አዴንግ ለደይቼቨለ ተናግረዋል፡፡
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መስከረም 18/2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ከሰኔ 7-9/2014 ዓ.ም በጋምቤላ ከተማ በጋምቤላ ክልል ጸጥታ ሀይሎች፣ በጋምቤላ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይም ኦነግ ሼነ ባላቸው ሀይሎች መካከል የተደረገውን ውጊያ ተከትሎ ደርሰዋል ያላቸውን ሰብአዊ መብቶች ጥሰት በዝርዝር ይፋ አድርጓል፡፡ ኮሚሽኑ ከከተማው የተጎጂ ቤተሰቦችንና የዓይን እማኞችን ባጣቃላይ 58 የሚደርሱት ሰዎችን በማነጋገር ባደረገው ምርመራው አገኘው ባለው ግኝት በመንግስት ጸጥታ ሀይሎች በከተማው በሲቪሎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ጠቁሟል፡፡
የጋምቤላ ክልል መንግስትም ትናንት ባወጣው መግለጫ ኮሚሽኑ ያወጣውን ዘገባ ከእውነት የራቀ እና የክልሉ ጸጥታ ሐይሎች ያደረጉትን ተጋድሉ ያላገናዘበ ነው ብሏል፡፡ የጋምቤላ ክልል ኮሙኒኬሽን ጉዳዩች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኡገቱ አዴንግ የክልሉ ጸጥታ ሀይሎች በንጹሐን ላይ ሊደርስ የነበረውን እልቂት በመቀነስ የከተማውን ጸጥታ ማስከበሩን ተናግረዋል፡፡ በወቅቱ በነበረው ውጊያ 18 ሰዎች ህይወት ማለፉን ገልጸው በኮሚሽኑ የተጠቀሰው ቁጥር የተጋነነ መሆኑንም አክለዋል፡፡ የክልሉ መንግስት የኢትየጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያወጣውን ሪፖርት እንደማይቀበል ገልጸዋል፡፡
በክልሉ በሰኔ 11/2014 ዓ.ም የጸጥታ ሀይሎች ያልታጠቁ ሰው ላይ ሲተኩሱ የሚያሳይ ተንቀሳቀሽ ምስል ሲዘዋወር ቆይቷል፡፡ የክልሉ ኮሚኒኬሽን ጉዳዩች ጽ/ቤት ኃላፊ ተንቀሳቃቀሽ ምስሉን በተመለከተ የት እንደሆነ እንደማያውቁ ገልጸው የስነ ምግባር ችግር አላቸው ተብሎ የተጠረጠሩ የጸጥታ ሀይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም አብራርተዋል፡፡
በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የምርመራና ቁጥጥር ዳይረክተር አቶ ይበቃል ግዛው በጉዳዩ ላይ የተለየ ማብራሪያ እንደማይኖራቸው ገልጸው በቀጣይ በክልሉ ጋር በሌሎች መድረኮች እንደሚነጋገሩበት ተናግረዋል፡፡ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሰኔ 8 እና 9/2014 ዓ.ም በዋናነት በክልሉ ጸጥታ ሀይሎች በተወሰዱ እርምጃዎች ከሞቱት በተጨማሪ 25 በሚደርሱ ሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ ጉዳት መድረሱን በመስከረም 18/2015 መግለጫው ጠቁሟል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
እሸቴ በቀለ