የጋምቤላ እና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች ጥረት

የጋምቤላ እና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች በሚዋሰኑባቸው አካባቢዎች የገጠማቸውን የጸጥታ መጓደል ለመፍታት በጋራ መስራት መጀመራቸውን አስታወቁ። ባለሥልጣናቱ እንደሚሉት ሁለቱ ክልሎች በሚዋሰኑባቸው አካባቢዎች "የተደራጁ ሽፍቶች" ተደጋጋሚ ጥቃቶች ፈጽመዋል።
የጋምቤላ ክልል እና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በሁለቱ አዋሳኝ ስፍራዎች የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮችን ለመፍታት በሰላም እና ጸጥታ ጉዳዩች ላይ በጋራ መስራት መጀመራቸውን አስታወቁ፡፡ በሁለቱ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች የሚገኙ ከጋምቤላ ክልል እንደ አኙክ ብሔረሰብ ዞን እና ማጃንግ ዞን፣ ከደቡብ ምዕራብ ክልል ደግሞ ቤንቺ ሸኮና ምዕራብ ኦሞ ዞኖች በሰላም ጉዳዮች ተጣምሮ ይሰራሉ ተብሏል፡፡ ከአኙዋ ብሔረሰብ ዞን እና ምዕራብ ኦሞ የተውጣጡ ነዋሪዎች ሰሞኑን በጋምቤላ ክልል ዲማ ወረዳ ውይይት አድርገዋል፡፡
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢ የሚገኘው የጋምቤላ ክልል የዲማ ወረዳ ውስጥ የሽፍቶች እንቅስቀሰሴ መበራከቱን ነዋሪዎችና የወረዳውን አስተዳደር መግለጻቸውን ከዚህ ቀደም መዘገባችን ይታወሳል፡፡ የጋምቤላ ክልል የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ኡቶው ኡኮት በጋምቤላና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች አዋሳኝ ቦታዎች የተደራጁ ሽፍቶች ጥቃት እንደሚፈጽሙ ለዲዳባሊው ተናግዋል፡፡ ከሰኔ ወር መጀመሪያ አንስቶ ከአዋሳኝ ስፋራ የሚነሱ ታጣቂዎች በክልሉ አንድ አንድ አካባቢዎች ላይ ዝርፍያ መፈጸማቸውን እና በሰው ላይ ጥቃት ማድረሳቸውን አመልክተዋል፡፡
በቅርብ ሰኔ 25/2015 ዓ.ም በጋምቤላ ክልል አኙዋ ብሄረሰብ ዞን ስር በሚገኘው ዲማ ወረዳ ውስጥ ታጣቂዎች በስራ ላይ በሚገኙ የሚሊሻ አባት ላይ ባደረሱት ጥቃት ሁለት የሚሊሻ አባላት ህይወት ማለፉን ገልጸዋል፡፡ ይህንን መሰል የጸጥታ ችግሮችን ለመከላከል ሁለቱ ክልሎች የሚዋሰኑ 5 ዞኖች ውስጥ በሰላም እና ጸጥታ ላይ በጋራ እየተሰራ ነው ብሏል፡፡ ከአኙዋ ብሔረሰብ ዞን አዋሳኝ በሆነው ምዕራብ ኦሞ ዞን የተውጣጡ የማህበረሰብ ከፍሎች ባለፈው ማክሰኞ በጸጥታ ጉዳይ ላይ መክረዋል፡፡ የክልሉ ሰላም ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ኡቶው ኡኮት እንደተናገሩት ከክልል ጸጥታ ሐይሎች በተጨማሪ በአዋሳኝ ቦታዎች ላይ የፌደራል እና መከላከያ ሰራዊት በጸጥታ ማስከበር ስራ ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ፡፡
የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የሰላም እና ጸጥታ ምክትል ቢሮ ኃለፊ አቶ ሀብታሙ አለሙ በበኩላቸው ሁለቱ ክልሎች ሰፊ የአስተዳደር ወሰን እንደሚጋሩ ገልጸዋል፡፡ የወርቅ ምርት በሚገኝበት አዋሳኝ አካባቢ ጥቃት የሚፈጽሙ ታጣቂዎችን ለማጽዳት ሁለቱ ክልሎች በፈደራል ጸጥታ ሀይሎች የታገዘ ኦፕሬሽን እንደሚሰሩ አመልክተዋል፡፡ በአካባቢው የሚስተዋለውን የጸጥታ ችግር ለመቅረፍ እና በኢንቨስትመንት እና በንግድ ስራ የተሰማሩ ሰዎች ከስጋት ነጻ በመሆን እንዲቀሳቀሱ የሁለቱ ክልሎች የጸጥታ ሐይሎች በጋራ ይሰራሉ ብሏል፡፡
በሰኔ ወር መጀመሪያ ከከደቡብ ምዕራብ ክልል ቴፒ ከተማ ቆይተው ወደ ጋምቤላ ክልል ማጃንግ ዞን ጎደሬ ከተማ ሲመለሱ የነበሩ አንድ የፖሊስ አመራር እና አባል በታጣቂዎች መገደላቸው ይታወሳል፡፡ ከሁለት ሳምንት በፊት እንደዚሁ በጋምቤላ ክልል አኙዋ ብሔረሰብ ዞን ዲማ ወረዳ ካችና በሚትባል ስፍራ ለስራ ሲንቀሳቀሱ በነበሩ ሚሊሻ አባላት ላይ ታጣቂዎች በደፈጣ ጥቃት መፈጸማቸው ተዘግበዋል፡፡ በወቅቱ ጥቃቱን የፈጸሙት ከአጎራባች ክልል የተሻገሩ ታጣቂዎች መሆናቸውን የዲማ ወረዳ ኮሙኒኬሽን ጉዳዩች ጽ/ቤት ገልጸዋል፡፡ ይህንን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ሁለቱ ክልሎች በትኩረት እንደሚሰሩም ተናግረዋል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
እሸቴ በቀለ
ነጋሽ መሐመድ