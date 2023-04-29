የጋምቤላ ነጻነት ግንባር አባላት ከእስር ተፈቱ

በጋምቤላ ነጻነት ግንባርና በክልሉ መንግስት መካከል የተፈረመውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ በግንባሩ ስም ታስረው ከአንድ ዓመት በላይ የቆዩ ሰዎችን መፍታት መጀመሩን የክልሉ መንግስት አስታወቀ፡፡ የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ጋትሎዋክ ቡም በበኩላቸው 5 የድርጅቱ አባላት ከእስር ተፈተው ወደ ስልጠና መቀላቀላቸውን አረጋግጠዋል፡፡
በጋምቤላ ነጻነት ግንባርና በክልሉ መንግስት መካከል የተፈረመውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ በግንባሩ ስም ታስረው ከአንድ ዓመት በላይ የቆዩ ሰዎችን መፍታት መጀመሩን የክልሉ መንግስት አስታወቀ፡፡ የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ጋትሎዋክ ቡም በበኩላቸው 5 የድርጅቱ አባላት ከእስር ተፈተው ወደ ስልጠና መቀላቀላቸውን አረጋግጠዋል፡፡ ሚያዚያ 12 ቀን 2015 ዓ.ም ትጥቅ የፈቱ 205 የጋ.ነ.ግ አባላት የተሀድሶ ስልጠና ላይ ናቸው፡፡
የጋምቤላ ክልል የኮሙኒኬሽን ጉዳዩች ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኡገቱ አዲንግ የክልሉ መንግስት እና የጋ.ነ.ግ መካከል የደረሰው የሰላም ስምምነት በጸጥታ ዘርፍ ከፍተኛ ውጤት ማስገኘቱን ተናግረዋል፡፡ በጋምቤላ ነጸነት ግንባር ስም ታስረዋል ተብሎ በድርጅቱ ከቀረበላቸው 28 ግለሰቦት መካከል ሰባቱ በትክክል የጋነግ አባል መሆናቸው ተረጋግጠው በትናንትው ዕለት ከእስር መፈታታቸውን አመልክተዋል፡የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ሙሉ በሙሉ ከትጥቅ ትግል መውጣቱን ዐስታወቀ፡ ከቡድኑ ጋር በተደረገው ስምምነት በሰላም ጉዳይ በጋራ ለመስራት እንዲሁም የታሰሩ አባላት እንዲተፈቱ የሚል የተካተተበት መሆኑን የገለጹት አቶ ኡገቱ በግድያ እና ሌሎች ወንጀሎች የተጠረጠሩ ሰዎችን ሳይጨምር በበፖለቲካ የታሰሩ ካሉ ተጣሪቶ እንደሚፈቱ ጠቁሟል፡፡ በጋ.ነ.ግ ስም ከታሰሩት መካከል የተወሰኑት በፈደራል መንግስተ በኩል ጉዳያቸው የሚታይ ሲሆን በመሳሪያ ዝውውርም ተጠርጥሮ የታያዙ ግለሰቦችም እንደሚገኙበት ኃላፊው አብራርተዋል፡፡ ታጣቂዎችም ከተሀድሶ ስልጠና በኃላ በተመረጡ የስራ ዘርፎች እንደሚሰማሩ አክለዋል፡፡
የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ሊቀመነበር አቶ ጋትሎዋክ ቡም በበኩላቸው በፓርቲው ስም ሲንቃሳሱ የነበሩ አምስት ሰዎች መፈታታቸውን ተናግረዋል፡፡ በስምምነቱ መሰረት ሁሉም በድርጅቱ ስም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አካላት ከእስር ተፈተው ወደ ተሀድሶ ስልጠና መግባት እንደነበረባቸው ገልጸዋል፡፡የጋምቤላ ክልልና የደቡብ ሱዳን ባለስልጣናት ንግግር ከዚህም በተጨማሪ ታጣቂዎቹ ስልጠና ወሰደው ወደ ህብረተሰቡ ከመቀላቀላቸው በፊት ህዝብ በሰላምና በተደረሰው ስምምነት ዙሪያ መወያየት እንዳለበት በስምምነት ሰነዱ መጠቀሱን እና እስካሁን አለመጀመሩን ጠቁሟል፡፡ በስልጠና ወቅት ለታጣቂዎቹ መሟላት የነበረባቸው አስፈላጊው የሆኑ አልባሳትና ድጋፎችም አለመደረጋቸውን ገልጸው በድርጅቱ ስም የታሰሩ አባላት በሙሉ እንዲፈቱ ጠይቀዋል፡፡
የጋምቤላ ነጻነት ግንባር በ2013 ዓ.ም በተካሄደው 6ኛው ሀገርፍ አቀፍ ምርጫ የተሳተፈ ሲሆን ከክልሉ መንግስት ጋር በተፈጠሩት አለመግባባቶች ምክንያት ወደ ትጥቅ ትግል መቀላሉን ገልጸዋል፡፡ ከየካቲት 2015 ዓ.ም አንስቶ በተደረጉት ተከታታይ ውይይቶችም ከመንግስት ጋር የሰላም ስምምነት ከተደረሰ በኃላ ሚያዚያ 12 ቀን 2015 ዓ.ም ወደ ሀገር ቤት መግባቱ ተዘግቧል፡፡ በአሁኑ ጊዜ 211 የታጣቁ ቡድኑ አባላት በቦንጋ የተሀድሶ ሰልጠና እየወሰዱ እንደሚገኙ ከድርጀቱ ያገኘነው መረጃ ያስረዳል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ታምራት ዲንሳ