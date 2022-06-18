የጋምቤላው ግጭት፤ የኢሰመኮ እና ኦፌኮ መግለጫ

ባለፈው ማክሰኞ ሰኔ 7 ቀን 2014 ዓ.ም. በጋምቤላ ያጋጠመውን የፀጥታ ችግር ተከትሎ የክልሉ መንግስት የፀጥታ ኃይሎች ሰላማዊ ዜጎችን ከታጣቂዎች ያልለየ እርምጃ መወሰዱን የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) ተችቷል፡፡
ባለፈው ማክሰኞ ሰኔ 7 ቀን 2014 ዓ.ም. በጋምቤላ ያጋጠመውን የፀጥታ ችግር ተከትሎ የክልሉ መንግስት የፀጥታ ኃይሎች ሰላማዊ ዜጎችን ከታጣቂዎች ያልለየ እርምጃ መወሰዱን የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) ተችቷል፡፡
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) በበኩሉ በጋምቤላ ያጋጠመውን የፀጥታ ችግር ተከትሎ ከሰኔ 8 ቀን 2014 ዓ.ም. ጀምሮ የመንግሥት የፀጥታ ኃይሎች በወሰዱት የኃይል እርምጃዎች ከሕግ ውጭ ግድያ እየተፈጸመ ነው ብሏል።
የጋምቤላ ክልል በበኩሉ ንጹሃን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ተፈጽሟል መባሉን አስተባብሏል፡፡
የመንግስት ታጣቂዎች የደንብ ልብስ በለበሱ አካላት ምንም መሳሪያ ያልታጠቀን አንድ ግለሰብ ሲገድሉ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል ባለፈው ሃሙስ በማህበራዊ የመገናኛ ዘዴ ሲለቀቅ በርካቶችን አስቆጥቶ ነበር፡፡ ለጊዜው በውል ያልተረጋገጠው ይህ ምስል በጋምቤላ ከተማ ሰሞኑን ያጋጠመው የፀጥታ መደፍረስ ተከትሎ የተፈጸመ ነው በሚል ነው የተዘገበው፡፡ ይህንኑን አስመልክቶ በመንግስት ኃይሎች ያለፍርድ የሚካሄዱ ግድያዎች የዜጎችን የመኖር መብት እየፈታተኑ ነው በሚል የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ (ኦፌኮ) ትናንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ በኦሮሚያ በተፋላሚ ኃይሎች መካከል ሲደረግ የቆየው ግጭትን ተከትሎ የሚጠፋው የሰው ህይወትና የሰላም መደፍረስ ወደ አጎራባች ክልሎችም መስፋቱ እንዳሳሰበው አመልክቷል፡፡ የፓርቲው ቃል አቀባይ ሱልጣን ቃሲም በተለይም ለዶይቼ ቬለ በሰጡት ተጨማሪ ማብራሪያ “ህግን ያልተከተለ የፀጥታ አካላት እርምጃ” ኦፌኮን አሳስቦታል፡፡
እንደ ኦፌኮ መግለጫ በጋምቤላ ክልል የሚኖሩ የኦሮሞ ብሄር ተወላጅ ሰላማዊ ዜጎች በክልሉ በነጻነት የመኖር ህገመንግስታዊ መብት በሚጻረር መንገድ በብሄር ተለይተው “የኦነግ ሸኔ ደጋፊዎች” በሚል እየታደኑ ነው፡፡ ፓርቲው ይህንኑን በአካባቢው ከሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆች መረዳቱን ነው የገለጸው፡፡ ሓሙስ ሰኔ 9 ቀን 2014 ዓ.ም. በተለያዩ የሚዲያ አውታሮች ላይ ሲዘዋወር የነበረ “ዘግናኝ የቪዲዮ ምስልም” የሲቪል ልብስ የለበሰና እጁ ወደኋላ የታሰረ የኦሮሞ ብሄር ተወላጅ ወጣት በከተማው መሃል የደንብ ልብስ በለበሱ የመንግስት ታጣቂዎች በጥይት ተደብድቦ በአደባባይ ሲገደል ማሳየቱን ጠቅሷል፡፡ “እንዲህ አይነት ድርጊቶች በምዕራብ ኦሮሚያ ከዚህ በፊት ተከስተው የነበሩ ሲሆን በጋምቤላም እየተደገመ መጥቷል” ያለው ኦፌኮ፤ “መንግስት የሰላማዊ ዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነቱን ካለመወጣቱም በላይ የታጠቁ ኃይሎችን በማደን ሰበብ ዜጎች በመንግስት ኃይሎች ያለፍርድ ግድያ ሲፈጽምባቸው ከ1969 እስከ 1972 የነበረው የቀይ ሽብር ዓይነቱ ዘግናኝ ታሪክ እየተደገመ መሆኑን የሚያመላክት ነው” ሲል ወቅሷል፡፡
ኦፌኮ በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚፈጸሙ ማንኛውንም ጥቃት በጽኑ እንደሚወግዝ በገለፀበት በመግለጫው፤ በተለያዩ የኦሮሚያ አከባቢዎች ይደርሳሉ ያለው ጥቃትና መፈናቀል እንዲቆም፣ የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ የሕግ ግዴታ ያለባቸው የመንግስት ታጣቂዎች ለሰላማዊ ዜጎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ጠይቋል፡፡ ኦፌኮ በጋምቤላው ጥቃት የተጎዱ ሰላማዊ ዜጎች ዝርዝር እና የጉዳት መጠኑ በገለልተኛ አካል ተጣርቶ ማብራሪያ እንዲሰጥበትም አሳስቧል፡፡ በጋምቤላ ክልል የሚኖሩ የኦሮሞ ብሄር ተወላጆች ላይ እየተፈጸመ ነው ያለው ብሄርን የለየ ጥቃት እንዲቆም፤ እንዲሁም በፖለቲካ አመለካከት ልዩነት ምክንያት እያተካሄዱ ነው ያለው ጦርነት ቆሞ ለግጭቶቹ መነሻ የሆኑ የፖለቲካ ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ወደ ድርድር እንዲገባም ጥሪ አቀርባለሁ ብሏል፡፡ የፓርቲው ቃል አቀባይ ሱልጣን ቃሲም ይህ መልእክት ሁሉንም ተፋላሚ ኃይላት የሚያሳስብ ነው ብለዋል፡፡
የክልሉ መንግስት ግን የፀጥታ ኃይሎቹ እርምጃ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ያነጣጠረ ነው መባሉን አስተባብሏል፡፡ የክልሉ መንግስት ኮሚዩኒኬሽን ኃላፊ አቶ ኡገቱ አዲንግ በተለይም ለዶይቼ ቬለ እንደገለጹትም ብሔርን ለይቶ የተፈጸመ ግድያ የለም፡፡ ይሁንና ከስነምግባር ውጭ ሰዎችን ገድለዋል ተብለው የተጠረጠሩ ሁለት ፖሊሶች በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን ሃላፊው አመልክተዋል፡፡
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) ሰኔ 07 ቀን 2014 ባለፈው ማክሰኞ በጋምቤላ ያጋጠመውን የፀጥታ ችግር ተከትሎ ከሰኔ 8 ቀን 2014 ዓ.ም. ጀምሮ በመንግሥት የፀጥታ ኃይሎች (በክልሉ ልዩ ኃይል እና መደበኛ ፖሊስ) ተወስዷል ባለው የኃይል እርምጃዎች ምክንያት ነዋሪዎች ለተለያዩ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች እየተጋለጡ ከሕግ ውጭ ግድያ እየተፈጸመባቸው ስለመሆኑ መረጃዎች እንደደረሱት ትናንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ አረጋግጧል። በተለይም በጥቃቱ ተሳትፈዋል ወይም ተባብረዋል ተብለው በተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ ቤት ለቤት በመሄድ ጭምር ግድያዎች እንደተፈጸሙ ኢሰመኮ ከምስክሮችና የተንቀሳቃሽ ምስል ማስረጃዎች መረዳቱን አብራርቷል።
የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ (ዶ/ር) የሰዎችን ደኅንነትና የከተማዋን ሰላም ማረጋገጥ ቀዳሚው ተግባር መሆኑን አስታውሰው፣ ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ የሚወሰዱ እርምጃዎች በሙሉ የሰብአዊ መብቶችን መርሆች ሊከተሉ እንደሚገባ አሳስበዋል። በተለይም የፀጥታ ኃይሎች ሕይወት ሊያጠፋ ከሚችል ተመጣጣኝ ያልሆነ የኃይል እርምጃ እንዲቆጠቡና በፀጥታ ኃይሎች የተወሰዱ ሕገ ወጥ ተግባራት ላይ በአስቸኳይ ማጣራት ተደርጎ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ አሳስበዋል።
ባለፈው ማክሰኞ በጋምቤላ በታጠቁ አማጺያን እና በመንግስት ጸጥታ ኃሎች መካከል በተከሰተው የተኩስ ልውውጥ ሰላማዊ ዜጎችን ጨምሮ በርካቶች ስለመሞታቸው መዘገቡ ይታወሳል፡፡
ሥዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ