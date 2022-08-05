የጉራጌ ዞን ምክር ቤት በአደረጃጀት ጉዳይ ውሳኔ አለማሳለፉን የዞኑ ባለስልጣን ገለጹ

ዶቼ ቬለ በሥልክ ያነጋገራቸው የጉራጌ ዞን የመንግሥት ኮሚኒዩኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ሃላፊ አቶ መብራቴ ወልደ ማሪያም ገዢው ፓርቲ ለማስተዳደር ይመቸኛል በሚል ያቀረበው የአደረጃጀት አማራጭ እስከአሁን በዞኑ ቀርቦ አልታየም ብለዋል፡፡
የጉራጌ ዞን መስተዳደር የመንግሥት ኮሚኒዩኬሽ ጉዳዩች ሃላፊ አቶ መብራቴ ወልደ ማሪያም ለዶቼ ቬለ DW እንዳሉት ዞኑ እስከአሁን በየደረጃው ከሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር እያደረገ ከሚገኘው ምክክር ባለፈ በጋራ ክልል ምስረታ ዙሪያ የደረሰው ሥምምነት የለም ፡፡
አሁን ያለውን የደቡብ ክልል በሁለት አስተዳደራዊ መዋቅሮች ለማደራጀት 10 የዞንና 6 የልዩ ወረዳ ምክር ቤቶች ትናንት ጥያቄያቸውን ለአገሪቱ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርበዋል፡፡ የሃድያ ፣ የሀላባ ፣ የሥልጤ ፣ የከንባታ ጠምንባሮ ዞኖችና የየም ልዩ ወረዳ ጥያቄዎቻቸውን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቀረቡት ‹‹ በአንድ የጋራ ክልል ቢደራጁ የተሻለ ጠቀሜታ አለው ›› በሚል ቀደምሲል በገዥው የደቡብ ብልፅግና ፓርቲ የቀረበውን ምክረ ሀሳብ በየምክር ቤቶቻቸው ካጸደቁ በኋላ ነው ፡፡
ከዞኖቹ መካከል በመንታ መንገድ ላይ የሚገኘው የጉራጌ ዞን በቀጣይ የዋቀራል የተባለው የአዲሱ አደረጃጀት አካል መሆን አለመሆኑ እስከአሁን በዞኑ ባለሥልጣናት በኩል በይፋ የተገለፀ ነገር የለም ፡፡
ዶቼ ቬለ DW በሥልክ ያነጋገራቸው የጉራጌ ዞን የመንግሥት ኮሚኒዩኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ሃላፊ አቶ መብራቴ ወልደ ማሪያም ገዢው ፓርቲ ለማስተዳደር የመቸኛል በሚል ያቀረበው የአደረጃጀት አማራጭ እስከአሁን በዞኑ ቀርቦ አልታየም ብለዋል ፡፡
የጉራጌ ህዝብ አሁን ባለው ሁኔታ በቀጣይ ይዋቀራል የተባለው የአዲሱ አስተዳደራዊ ክልል አካል ይሆናል ወይስ ለብቻው ክልል ሆኖ ይወጣል በሚል በዶቼ ቬለ DW የተጠየቁት አቶ መብራቴ ‹‹ እሱን አላውቅም ›› በማለት መልሰዋል ፡፡ በአሁኑወቅት የዞኑ ህዝብ በጉዳዩ ላይ እየመከረበት እንደሚገኝ የጠቀሱት ሃላፊው በቀጣይ የዞኑ ምክር ቤት ጉባዔ የሚጠራ ይሆናል ፤ ውሳኔውንም ጊዜው ሲደርስ ለመገናኛ ብዙሃን አካላት እንገልጻለን ›› ብለዋል ፡፡
የጉራጌ ብሄረሰብ ከሌሎች ህዝቦች ጋር ይደራጅ ወይስ ራሱን በቻለ ክልል ይቋቋም በሚል የቀረቡ አማጮች አሁን ላይ የዞኑን ህዝብ ለሁለት የከፈሉት ይመስላል ፡፡ ዶቼ ቬለ DW አስተያየታቸውን ከጠየቃቸው የወልቂጤና የቡታጅራ ነዋሪዎች መካከል አንዳንዶቹ የጥምረት አደረጃጀትን ሲደግፉ ሌሎች ደግሞ መፍትሄው ለብቻ መደራጀት ነው ብለዋል ፡፡
የቡታጅራ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ፀጋዬ ሀይሌ ‹‹ ጉራጌ በየቦታው የተበተነ ህዝብ ነው ፡፡ ለብቻ በክልል መታጠርም አይፈልግም ፡፡ ሥለዚህ ከሌሎች ጋር መደራጅት አለበትን ›› ብለዋል ፡፡
በአንፃሩ የወልቂጤ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ያሲን ረመዳን ደግሞ ‹‹ ጉራጌ እስከአሁን የተረጋጋ አስተዳደር ኖሮት አያውቅም ፡፡ በቀድሞው መንግስት ሀይቆችና ቡታጅራ አውራጃ ተብሎ ዝዋይን አልምቷል ፣ በጨቦና ጉራጌ አውራጃ ሥር ወሊሶን አልምቷ ፡፡ በደቡብ ክልል ሥር ሆኖ ደግሞ ሀዋሳን አልምቶ ተመልሷል ፡፡ አሁን ህገ መንግሥቱ በሰጠው መብት እንደህዝብ ራሱን በራሱ ማስተዳድር ፣ የራሱን አካባቢ ማልማት አለበት ፣ ለዚህም መፍትሄው እራሱን በቻለ ክልል መደራጀት ነው ›› ብለዋል ፡፡
ሽዋንግዛው ወጋዮሁ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ኂሩት መለሰ