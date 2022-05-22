ኢትዮ ፊልም የሚዘጋጀው ጉማ አዋርድ ባለፈው አመት ተሰርተው በተለያዩ የኢትዮጵያ ሲኒማ ቤቶች ለህዝብ እይታ የበቁ ፊልሞችን የሚያወዳድር ነው። በዘንድሮው የሽልማት መርሐ ግብር ቤተልሔም አካለወርቅ በእጇ እና በጀርባዋ ጽፋ የታየችው የሴት ልጅ ጥቃት ይቁም የሚል መልዕክት የብዙሃንን ቀልብ የሳበ ነበር።
የኢትዮ ፊልም የሚዘጋጀውና ጉማ አዋርድ በመባል የሚታወቀው በያመቱ የሚካሄድ ኢትዮጵያዊ የፊልም ሽልማት ባሳለፈነው አመት ተሰርተው በሀገራችን የተላያዪ ሲኒማ ቤቶች ላይ ቀርበው ለህዝብ እይታ የበቁ ፊልሞችን የሚያወዳድር ነው። በዚሁ መሰረት እንደተለመደው አሁንም በ2013 ተሰርተው ለእይታ አደባባይ ለመውጣት ከበቁ ፊልሞች 22 አወዳድሮ በተለያየ የፊልም ጥበብ እና ዘውግ 14 በእጩነት አቅርቦ ነበር ።
ዘንድሮ ጉማ ሰባት አመታትን ሲጉዋዝ በዘርፉ ያላካተተው
በተለይ ደግሞ ወጭውም ልፋቱም የበዛው የተካታታይ የቲሌቪዥን ድራማ ዘርፍ የተካተተበት ነበር።
የሄርሜላ ልዪ እጣ የተሰኘ ሽልማትም ነበር
በአንድ ዘርፍ የታጩ ገናዡ ,ስለመና ሲሳይ ነው የተሰኙ 3 ፊልሞች።
በሁለት ዘርፍ የታጨ አንድ ፊልም እንደዚህ እንደዚያ
በአራት ዘርፍ የታጩት ሚስት ጨርሰናል 2 ሊያት
በአምስት ዘርፍ የታጨኡ 4 ፊልሞች እያለ እያለ የፍቅር ጥግ የሚል ርእስ የተሰጠው ፊልም ደግሞ በአስራ አንድ ዘርፍ በመታጨት የአመቱን ክብር ይዞ አምሽቶዋል ።
ባለፈው አመት በመጋቢት 18 ወር የተካሄደው የጉማ ፊልም 19 የሽልማቶች ዘርፎች የነበሩት ሲሆን ቁራኛዬ የተሰኛው የሞገስ ታፈሰ ፊልም 7 ሽልማቶችን ወስድዋል።
የኔነህ እንግዳወርቅ እንሳሮ ደግሞ 4 ሽልማቶችን መውሰዱ ይታወሳል።
8ኛው ጉማ አዋርድ አሸናፊዎች
የህይወት ዘመን ተሸላሚ፦ ፕሮፌሰር ሰሌማ መኩሪያ
የተማሪዎች አጭር ፊልም፦ (መባ) አብርሃም ከበረ
ምርጥ አጭር ፊልም፦ (አይቀር) አሸናፊ መስፍን
ምርጥ ዶክመንተሪ ፊልም፦ (የውበት ሻማ) ፍቃዱ ከምባታ
በተከታታይ ድራማ ዘርፍ
ምርጥ ተከታታይ ድራማ ፅሁፍ፦ (እረኛዬ) ቤዛ፣ አዜብ እና ቅድስት
ምርጥ ተከታታይ ድራማ ተዋናይት፦ ሳያት ደምሴ ከእረኛዬ
ምርጥ ተከታታይ ድራማ ተዋናይ፦ ብርሃኑ ድጋፌ ከእግር እሳት
ምርጥ ሲትኮም፦ 9ኛው ሺ
ምርጥ ተከታታይ ድራማ ዳይሬክተር፦ አብርሃም ገዛኸኝ ከእግር እሳት
ምርጥ ድራማ፦ እረኛዬ
ምርጥ ድምፅ፦ አብርሃም ዳንኤል በከርቤ። ምርጥ ኤዲተር፦ ዳንኤል ግርማ በምን አለሽ
ምርጥ ስኮር፦ ጆርካ መስፍን በምን አለሽ ምርጥ ማጀቢያ ሙዚቃ፦ እሱባለው ይታየሁ የፍቅር ጥግ
ምርጥ ሲኒማቶግራፈር፦ ዳንኤል ግርማ በስንብት ምርጥ የፊልም ፅሁፍ፦ አንተነህ ሀይሌ በስንብት
ተስፋ የተጣለባት ተዋናይት፦ ህፃን መቅደላዊት አስተርይ በየፍቅር ጥግ። ተስፋ የተጣለበት ተዋናይ፦ ህፃን ሳሙኤል ወንድይፍራው በስንብት። ምርጥ ረዳት ተዋናይት፦ እታፈራሁ መብራቴ በማንያዘዋል
የዘንድሮው ጉማ አዋርድ ትውልዱ በተለምዶ በድፍረት የማይነገሩትን እና አቋዋም የማይያዝባቸው ጉዳዮች ላይ ያለፍርሀት እና ስጋት የመግለጽ ድባብ ታይቶበታል። ባለሙያዎቹ እምነታቸውን እና ፍላጎታቸውን በአደባባይ ለመናገርና ለማሳየት ወደሃላ ያላሉበት በደቦ ከመነዳት የተለዪበት ሆንዋል።
የሴቶችን ጥቃት ለማስቆም አይን ሊከፍት የሚያስችል ግሩም መልክት ይዛ የውጣችው ሴት አንድዋ ናት። በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ ተሳትፎዋ በርካታ ተከታይ ያለት ቤቲ የሴት ልጅ ጥቃት ይቁም ስትል እጅዋን እና ጀርባዋ ላይ ፅፋ ያወጣችው መልክት የብዙን አይንም ቀልብ የሳባ ነበር። ሴት ፊልም ሰሪዎችን ለማበረታት የሚሰጠው ሽልማት የመጀመርያ ተሻለሚ አለምፀሀይ በቀለ ሆናለች።
በውድድሩ አሽናፊ የሆኑት ተሻላሚዎች ደስታቸውን ለDW ገልፅዋል።
ሐና ደምሴ
እሸቴ በቀለ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር