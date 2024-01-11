የጉሙዝ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ በርካታ አባላቱ በእስር ላይ እንደሚገኙ አስታወቀ፡፡ሐሙስ፣ ጥር 2 2016
በበኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚንቀሳቀሰዉ የጉሙዝ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (ጉሕዴን) ከ190 የሚበልጡ አባላቱ አሁንም እንደታሰሩ መሆናቸዉን አስታወቀ።ጉሕዴን እንደሚለዉ አምና ጥቅምት ከክልሉ መንግስት ጋር ባደረገዉ ስምምነት መሠረት የታሰሩ አባላቱ መለቀቅ ነበረባቸዉ።ይሁንና የፓርቲዉ ሊቀመንበር ግራኝ ጉዴታ እንዳሉት የክልሉ መንግስት በስምምነቱ የገባዉን ግዴታ እስካሁን ገቢር አላደረገም።የክልሉ የፍትሕ ቢሮ ግን ፓርቲዉ ታስረዋል ያላቸዉን ሰዎች ቁጥር የተጋነንና እስር ቤት የሚገኙትም ጉዳያቸዉ እየተጣራ ነዉ ይላል።
በ2011 ዓ.ም በካማሺ ዞን ታስሮ የነበሩ 5 አባላቱ ክስ ሳይመሰርትባቸው እስካሁን መቆየታቸውን የፓርቲው ሊቀ መንደበር አቶ ግራኝ ጉዴታ ገልጸዋል፡፡ በክልሉ 191 የሚደርሱ አባላቱ በ3 ዞኖች ውስጥ ታስሮ ይገኛሉ ብሏል፡፡ ባለፈው ዓመት ጥቅምት ወር 2015 ዓ.ም ፓርቲው ከክልሉ መንግስት ጋር በደረሰው ስምምነት በፓርቲው ስም የታሰሩ አባላት እንደሚፈቱ ቃል መገባቱን ጠቁመዋል፡፡ በፓርቲው ታስሮ ይገኛሉ የተባሉ ሰዎች ቁጥርም የተጋነነ መሆኑን የክልሉ መንግስት ገልጸዋል፡፡ የክልሉ ፍትሕ ቢሮ ኃላፊ አቶ መሀመድ አሚድ በክልሉ በነበረው ግጭት ተጠርጥሮ የታሰሩ ሰዎች ጉዳያቸው በሂዴት ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል፡፡ የክልሉን መንግስትና ጉህዴን ባለፈው ዓመት የደረሱትን ስምምነት አፈጻጸምን አስመልክቶ ከክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽ/ቤት ማብራሪያ ለማግኘት ያደረኩት ጥረት አልተሳካም፡፡
ጉህዴን ከክልሉ መንግስት ጋር የሠላም ስምምነት ተፈራርሟል
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተለያዩ ስፍራዎች በ2013 ዓ.ም ተከስቶ የነበረውን ግጭት ተከትሎ በርካታ የጉሙዝ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ አባላት ታስሮ እንደነበር ፓርቲው አመልክተዋል፡፡ በክልሉ ካማሺ ዞን፣አሶሳ እና መተከል ዞን ውስጥ ከ2011 ጀምሮ 190 የሚደርሱ ሰዎች ታስሮ እንደሚገኙ የፓርቲው ሊቀ መንበር አቶ ግራኝ ጉዴታ ተናግረዋል፡፡ ከእነዚህ መካከል 8ቱ የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል እንደሆኑ ጠቁሟል፡፡ ከክልሉ መንግስት ጋር ጥቅምት 9/2015 ዓ.ም በደረሱት ስምምት መሠረት በፓርቲው ስም ታስሮ የሚገኙ የፓርቲው አባላት እንዲፈቱ በስምምነቱ ቢጠቀስም አብዛኞቹ የታሰሩት አለመፈታታቸውን ገልጸዋል፡፡
በወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎች ታስረዋል
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፍትሕ ቢሮ ኃላፊ አቶ መሀመድ አሚድ ረጅም ጊዜ ክስ አልተመሰረተባቸውም የተባሉ ተጠራጣሪዎችን ጉዳይ አስመልክቶ አጭር ምላሽ ሰጥቷል፡፡ በክልሉ ተከስቶ በነበረው ግጭት የተያዙ ሰዎች ክሳቸው በሂደት ላይ የሚገኝና የተወሰኑት ደግሞ በፌደራል መንግስት በኩል ጉዳያቸው የሚታይ መሆኑን ጠቁሟል፡፡
ጉ.ህ.ዴ.ን በርካታ አባላቱ ታስሮ ይገኛሉ ካላቸው ስፍረዎች አንዱ መተከል ዞን ሲሆን በዞኑ 159 ሰዎች ታስሮ እንደሚገኙ ጠቁሟል፡፡ በጉዳዩ ላይ ያነጋርናቸው የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ለሜሳ ዋወያ በዞኑ ከዚህ ቀደም በወቅታዊ ሁኔታና ጸጥታ ችግር ጋር ተያይዞ የታሰሩ ሰዎች እንዳሉ ገልጸዋል፡፡ ጉዳያቸውን ተጣርቶ በርካቶች ከእስር መፈታታቸውን አክልዋል፡፡ የጉህዴን ፓርቲው አባላት ተለይቶ አለመታሰራቸውን እንዲሁም ፓርቲው ለዞኑ አስተዳደር አባላቱ ስለመታሰራቸው በዝርዝርም ያቀረበው ቅሬታ አለመኖሩን አብራርተዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተለያዩ ስፍራዎች ውስጥ ተከስቶ በነበረው የሰላም መደፍረስ ጋር ተያይዞ የጉህዴን ፓርቲ ስም ሲነሳ ቆይቷል፡፡ ፓርቲው በጥቅምት 9/2015 ዓ.ም ከክልሉ መንግስት ጋር የሰላም ስምምነት ላይ ከደረሱ ወዲህ በፓርቲው ስም ይንቀሳቀሱ የነበሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎች በሰላማዊ መንገድ ወደ ህብረተሰቡ መቀላቀላቸውን በተለያዩ የስራ ዘርፍ መሰማራታቸውን ፓርቲውና የክልሉ መንግስት በተለያየ ወቅቶች ሲገልጹ ቆይቷል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ነጋሽ መሐመድ
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